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вторник, 24 декабря 2024 года   

Что привело к краху Credit Suisse? |Qu’est-ce qui a conduit à la chute de Crédit Suisse?

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Здания Credit Suisse и Нацбанка на Федеральной площади в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Специальная парламентская комиссия представила отчет о расследовании обстоятельств, предшествующих экстренному поглощению Credit Suisse.

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La Commission d’enquête parlementaire a présenté son rapport sur Credit Suisse.

Парламентская комиссия по расследованию (CEP/PUK) считается одним из самых мощных надзорных инструментов Федерального собрания. Парламент прибегал к нему всего пять раз за всю свою историю, последний – в июле 2023 года, когда была создана комиссия для изучения законности, целесообразности и эффективности управления властями и органами, ответственными за кризис Credit Suisse (CS). В ее состав вошли четырнадцать представителей обеих палат парламента, а президентом была выбрана член Совета кантонов Изабель Шассо. Результаты расследования, в ходе которого были проанализированы 30 000 страниц документов и опрошены 79 человек, были представлены в пятницу, в последний день зимней парламентской сессии.

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