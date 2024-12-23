Что привело к краху Credit Suisse? |Qu’est-ce qui a conduit à la chute de Crédit Suisse?

Парламентская комиссия по расследованию (CEP/PUK) считается одним из самых мощных надзорных инструментов Федерального собрания. Парламент прибегал к нему всего пять раз за всю свою историю, последний – в июле 2023 года, когда была создана комиссия для изучения законности, целесообразности и эффективности управления властями и органами, ответственными за кризис Credit Suisse (CS). В ее состав вошли четырнадцать представителей обеих палат парламента, а президентом была выбрана член Совета кантонов Изабель Шассо. Результаты расследования, в ходе которого были проанализированы 30 000 страниц документов и опрошены 79 человек, были представлены в пятницу, в последний день зимней парламентской сессии.