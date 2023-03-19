Наша Газета последовательно держала вас в курсе проблем, переживаемых Credit Suisse и приведших к ситуации, когда спасение утопающих уже не могло быть делом рук самих утопающих.

В прошлую пятницу мы рассказали вам о «черной среде», которую пережил второй крупнейший банк Швейцарии, и поделились информацией, имевшейся на вечер четверга: Национальный банк страны (BNS) согласился на выделение Credit Suisse заема в размере 50 млрд шв. франков. Принятая мера оказала незамедлительный эффект: в четверг утром акции CS начали торговаться по цене 2,25 франка, показав рост на 32,59%. Торги закрылись на отметке 2,022 франка, таким образом, цена акций за день поднялась на 19%. Не менее обнадеживающую информацию донесли до своих читателей другие швейцарские СМИ: первую полосу Le Temps, например, в пятницу украшал заголовок «Credit Suisse, начало выздоровления». Инвесторы и трейдеры вздохнули с облегчением. Но ненадолго.

Уже в тот же день, то есть в пятницу финансовые рынки снова рухнули, а стоимость акций Credit Suisse вновь снизилась к концу дня на 8,01%, усилив опасения инвесторов несмотря на спасительный круг, брошенный Национальным банком. На момент закрытия швейцарской биржи в пятницу вечером фондовый индекс Swiss Market Index (SMI) опустился на 0,98%. Тогда же эксперты начали обсуждать возможность выкупа Credit Suisse первым банком страны – UBS. Тем временем, по сообщению агентства Reuters, как минимум три международных банка уже выказали недоверие к коллеге не только на словах, но и на деле, сократив свой позиции – это Deutsche Bank, HSBC, Société Générale. При этом ответственные лица названных банков эту информацию не подтвердили, а руководство Credit Suisse отказалось давать комментарии. Понятно, что волнуются за дальнейшую судьбу банка не только инвесторы и вкладчики, но и сотрудники, многие из которых не понимают причину такого катастрофического контраста между хорошими результатами банка в Швейцарии и на международной сцене. Руководство играет на бонусах, чтобы удержать таланты. Долго ли?

В субботу утром слухи о покупке Credit Suisse UBS с благословения швейцарского финансового регулятора Finma и Национального банка Швейцарии подтвердила газета Financial Times, назвав такое решение «вариантом А» и сославшись на анонимный источник, непосредственно участвующий в переговорах. Другой, также анонимный, источник поделился стремлением UBS сперва оценить риски, которые может представлять приобретение извечного конкурента для его собственной деятельности. Что логично.

Стало также известно, что Нацбанк настаивал на принятии «простого решения до открытия рынков в понедельник». Можно лишь догадываться, что творилось за международными финансовыми кулисами в прошлые выходные, когда, без преувеличения, решалась судьба Credit Suisse. По утверждению изданий группы CH Media, в переговорах участвовали и члены Федерального совета. При этом и Нацбанк, и Finma, и Credit Suisse вновь ответили отказом на запрос о комментариях, направленный швейцарским агентством Keystone-ATS. Что касается UBS, то его представитель лишь подтвердил цюрихскому новостному агентству AWP слова, сказанные еще в среду его ЕСО Ральфом Хамерсом: «Банк концентрируется на своей собственной стратегии».

Пока основные игроки хранили гордое молчанье, эксперты всех мастей наперебой делали прогнозы и делились своими мнениями со всеми, кто выражал интерес к ним. Так, Конрад Хуммлер, один из бывших управляющих банка Wegelin, прекратившего свою деятельность еще в 2013 году после того, как на него подали в суд в США, обвинив в оказании помощи американским налогоплательщикам в уходе от уплаты налогов, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung, что уровень недоверия к Credit Suisse таков, что, как говорится, поздно пить Боржоми. И предложил два варианта развития ситуации: либо банк будет ликвидирован согласно имеющейся стандартной процедуре, либо его ликвидация будет передана другому банку, на основе гарантий, которые предоставят Finma и BNS».

Со своей стороны Давид Бенаму, директор отделения инвестиций компании Axiom Alternative Investments отмел слухи о «запрограммированном банкротстве» Credit Suisse – появились и такие! – напомнив, что это один из европейских банков с наилучшей капитализацией. «Его коэффициент достаточного капитала составляет 14%, а теперь банк располагает огромными наличными средствами благодаря Национальному банку», пояснил он.

Кризис, переживаемый Credit Suisse, может продлиться несколько месяцев, предположил Франсуа Савари, отвечающий за инвестиции в женевской компании Prime Partners, исключив «эффект домино», который угрожал бы всей финансовой системе. Тем временем бывший федеральный советник Кристиан Блохер квалифицировал возможное слияние двух главных банков, как «вредное» для швейцарской экономики.

Comco (Комиссия по конкуренции) наверняка не одобрит слияние Credit Suisse и UBS, заявил спасавший в 2008 году UBS бывший президент Finma Южен Халтинер, пояснив: «Слияние Union de Banques Suisses и Société de Banque Suisse в 1998 уже стало эквилибристическим упражнением с точки зрения закона о конкуренции». Между делом он осудил правительство и руководство Credit Suisse за отказ от комментариев, сказав: «Молчание лишь подпитывает домыслы СМИ и усиливает опасения клиентов и участников рынка». По последнему пункту трудно с ним не согласиться!

В субботу вечером стало известно, что в 17 ч. все семь федеральных советников и советниц собрались в департаменте финансов в Берне для еще одного срочного совещания. «Для покупки Credit Suisse UBS требует гарантий на уровне шести миллиардов долларов», передало агентство Reuters со ссылкой на «близкие к переговорам» источники. Эта информация была подтверждена агентством Bloomberg с оговоркой, что размер суммы может уточняться.

Из утреннего выпуска новостей RTS в воскресенье мы узнали, что «соглашение между Credit Suisse и UBS может быть достигнуто в воскресенье». Такая срочность продиктована стремлением избежать заразительной паники на международных финансовых рынках, которые в Азии открываются в ночь с воскресенья на понедельник по европейскому времени – обычно на обсуждение подобных сделок уходят месяцы.

Также в воскресенье утром члены Федерального совета прибыли на очередное кризиcное совещание в министерство финансов. Никаких официальных комментариев вновь не последовало. Зато газета Blick сделала вывод, что «у властей нет другого выбора, как подтолкнуть UBS преодолеть свои сомнения в связи с огромным давлением, оказываемым крупными экономическими и финансовыми партнерами Швейцарии, опасающимися за собственные финансовые центры». Тем временем американское казначейство дало знать, что пристально следит за развитием ситуации, а министр финансов Франции Бруно ле Мэр недвусмысленно заявил: «Мы ожидаем окончательного и структурного решения проблем этого банка».

А дальше было так.

В 13.15 пролетела новость со ссылкой на Financial Times: UBS якобы предложил выкупить Credit Suisse за один миллиард долларов. При таком раскладе акционеры останутся практически ни с чем. UBS предлагает по 25 сантимов за акцию, в собственных акциях. По идее, для заключения подобного соглашения требуется одобрение акционеров. Что точно невозможно до утра понедельника.

В 13.50 Ассоциация швейцарских банковских служащих (Aseb) потребовала участия в переговорах и необходимости амортизировать драматические экономические последствия любых действий. «Для около 17 тысяч сотрудников Credit Suisse в Швейцарии происходящее имеет огромное значение», заявили представители профсоюза.

В 14.15 Bloomberg сообщило, что Credit Suisse может отказаться от предложения UBS, поскольку такое решение нанесло бы слишком большой ущерб акционерам и сотрудникам, инвестировавшим в акции банка.

В 15.40 телеканал RTS объявил, что Федеральный совет пригласил СМИ на «важную пресс-конференцию» в воскресенье вечером, ее точное время и участники должны были быть объявлены позже. При этом на привычном для таких сообщений месте на правительственном сайте никакой информации не было.

В 16.50 прошел новый слух, снова с легкой руки агентства Bloomberg: помимо покупки банком UBS, в качестве второго варианта дальнейшей судьбы Credit Suisse рассматривается его национализация Конфедерацией – либо целиком, либо значительной части капитала.

Пресс-конференция состоялась в 19.30, но еще до ее начала многие как мировые, так и швейцарские СМИ передали, что покупка банком UBS Credit Suisse подтверждена, но уже за 2 млрд франков, с выплатой акционерам по 50 сантимов за акцию. В течение получаса после начала пресс-конференции прошла информация о поддержке обсуждаемой покупки со стороны Finma и Национального банка Швейцарии. Еще пока пресс-конференция была в разгаре, на правительственном сайте появилось официальное коммюнике, в котором Федеральный совет подтверждал свое согласие на сделку, но ни ее размеры, ни размеры выплат акционерам в тексте не фигурировали, зато было объявлено, что Конфедерация предоставит UBS гарантию в размере 9 млрд франков.

Одновременно Credit Suisse сообщил в собственном коммюнике, что «каждый его акционер получит по 1 акции UBS за 22.48 акций Credit Suisse», иными словами, по 76 сантимов за акцию, и что до материализации сделки банк продолжит работу в обычном режиме. Разумеется, акционеры Credit Suisse не могут быть довольно таким исходом, зато для акционеров UBS сделка «привлекательна», что признал сам банк-покупать в распространенном коммюнике.

В течение пресс-конференции все ее участники, включая президента Совета директоров Credit Suisse Алекса Лехманна, министра финансов Карин Келлер-Суттер, главу Национального банка Швейцарии Томаса Йордана поздравляли друг друга и присутствовавших журналистов с «наилучшим из возможных решений» в сложившейся ситуации. Президент Швейцарской Конфедерации Алан Берсе заверил, что правительство приняло все меры для минимизации негативных последствий для швейцарской и международной экономики, для клиентов и сотрудников банка».

Президент Центрального Европейского банка Кристин Лагард приветствовала «быстроту действий» швейцарских властей.

Среди швейцарских политических партий первой отреагировала на случившееся Народная партия Швейцарии, назвавшая кризис Credit Suisse последствием «плохого управления и кумовства Либерально-республиканской партии, PLR», расплачиваться за которые теперь придется гражданам. Партия также осудила Федеральный совет за слишком поспешные действия.

Параллельно, нацональной советник от PLR (кантон Во) Оливье Феллер указал, в эфире RTS, на ответственность руководства Credit Suisse за принятие стратегически неверных решений. Его коллега от Социалистической партии Роже Нордманн выразил свое «возмущение» и квалифицировал управление Credit Suisse как сравнимое с «организованной преступностью». По его подсчетам, вся эта операция рискует обойтись населению Швейцарии и Национальному банку в 209 млрд франков.

Разумеется, реакций будет еще много, и самых разных.