Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.09.2024.
Борьба мелких инвесторов за лучшие компенсации и тайные встречи бывшего министра финансов – мы продолжаем следить за событиями, которые повлек за собой крах Credit Suisse.|
La lutte des petits investisseurs pour une meilleure indemnisation et les réunions secrètes de l’ancien ministre des finances – nous continuons à suivre les événements survenus lors de la chute du Credit Suisse.
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