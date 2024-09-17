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среда, 18 сентября 2024 года   

Акционеры Credit Suisse не опускают руки |Les actionnaires de Credit Suisse ne baissent pas les bras

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Борьба мелких инвесторов за лучшие компенсации и тайные встречи бывшего министра финансов – мы продолжаем следить за событиями, которые повлек за собой крах Credit Suisse.

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La lutte des petits investisseurs pour une meilleure indemnisation et les réunions secrètes de l’ancien ministre des finances – nous continuons à suivre les événements survenus lors de la chute du Credit Suisse.

Поглощение бывшего второго по величине банка Швейцарии произошло так быстро, что опомниться не успели ни сотрудники, ни клиенты, ни акционеры – последние продолжают искать справедливости в судах.

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Credit Suisse
швейцарские банки
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