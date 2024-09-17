Акционеры Credit Suisse не опускают руки |Les actionnaires de Credit Suisse ne baissent pas les bras

Поглощение бывшего второго по величине банка Швейцарии произошло так быстро, что опомниться не успели ни сотрудники, ни клиенты, ни акционеры – последние продолжают искать справедливости в судах.