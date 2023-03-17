Cпасение Credit Suisse |Le sauvetage du Credit Suisse

Многие европейские биржи и кредитно-финансовые учреждения смогли быстро восстановиться после встряски, вызванной крахом американского банка Silicon Valley Bank. Многие, но не все. Так, для Credit Suisse после «черного понедельника» последовала «черная среда», когда акции банка снова значительно упали, достигнув во время торгов исторического минимума в 1,55 франка и потеряв до 30% своей стоимости.