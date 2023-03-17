Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 03. 2023.
После обвала курса акций второму крупнейшему банку страны понадобилась экстренная помощь в размере 50 миллиардов франков.|
La deuxième banque du pays a eu besoin d’un soutien d’urgence de 50 milliards de francs après la chute de son action.
Многие европейские биржи и кредитно-финансовые учреждения смогли быстро восстановиться после встряски, вызванной крахом американского банка Silicon Valley Bank. Многие, но не все. Так, для Credit Suisse после «черного понедельника» последовала «черная среда», когда акции банка снова значительно упали, достигнув во время торгов исторического минимума в 1,55 франка и потеряв до 30% своей стоимости.
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