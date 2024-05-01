Автор: Заррина Салимова, Берн, 01.05.2024.
Зарплата Серджио Эрмотти, новые требования к капиталу, закрытие филиалов, общее собрание акционеров – не проходит и дня, чтобы крупнейший банк страны не подал очередной повод поговорить о себе.|
Salaire de Sergio Ermotti, nouvelles exigences de capital, fermetures d’agences, assemblée générale: il ne se passe pas un jour sans que la plus grande banque du pays ne fasse parler d’elle.
Совокупные активы объединенного банка, образовавшегося в результате сделки по экстренному поглощению Credit Suisse (CS), почти в два раза превышают годовой объем ВВП страны, а сам UBS относится к глобальным системно значимым банкам. Неудивительно поэтому, что к событиям вокруг UBS приковано внимание как в Швейцарии, так и за ее пределами.
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