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четверг, 2 мая 2024 года   

80 000 франков в день – это много или как? |80 000 francs par jour, c’est beaucoup ou pas?

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Зарплата Серджио Эрмотти, новые требования к капиталу, закрытие филиалов, общее собрание акционеров – не проходит и дня, чтобы крупнейший банк страны не подал очередной повод поговорить о себе.

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Salaire de Sergio Ermotti, nouvelles exigences de capital, fermetures d’agences, assemblée générale: il ne se passe pas un jour sans que la plus grande banque du pays ne fasse parler d’elle.

Совокупные активы объединенного банка, образовавшегося в результате сделки по экстренному поглощению Credit Suisse (CS), почти в два раза превышают годовой объем ВВП страны, а сам UBS относится к глобальным системно значимым банкам. Неудивительно поэтому, что к событиям вокруг UBS приковано внимание как в Швейцарии, так и за ее пределами.

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UBS
Credit Suisse
швейцарские банки
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Комментарии (2)

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Alexey Strunilin мая 01, 2024

По моему мнению, жупналисты Blick вводят в заблуждение своих читателей, потому что зарплата г-на Эрмотти не превышает 8 тыс в день ( то есть в 10 раз меньше), а остальная часть определяется Советом Директоров и Собранием акционеров и не являтеся гарантированной. Поэтому некорректно утверждать о его зарабатывании по 80 000 в день.
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Sikorsky мая 01, 2024

Спасибо за комментарий! Цель заголовка - завлечь читателя, мы рады, что это сработало:)

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