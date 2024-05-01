80 000 франков в день – это много или как? |80 000 francs par jour, c’est beaucoup ou pas?

Совокупные активы объединенного банка, образовавшегося в результате сделки по экстренному поглощению Credit Suisse (CS), почти в два раза превышают годовой объем ВВП страны, а сам UBS относится к глобальным системно значимым банкам. Неудивительно поэтому, что к событиям вокруг UBS приковано внимание как в Швейцарии, так и за ее пределами.