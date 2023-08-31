UBS-Credit Suisse: сокращения неизбежны

В четверг глава UBS Серджио Эрмотти впервые конкретизировал планы по поглощению Credit Suisse (CS).

UBS планирует завершить интеграцию CS к концу 2026 года, сократив общие расходы на сумму около 8,8 млрд франков.

В результате слияния двух банков в Швейцарии будет сокращено три тысячи рабочих мест. Увольнения начнутся в 2024 году и будут продолжаться в течение нескольких лет.

В настоящее время только в швейцарских подразделениях CS работают 17 000 человек, а в UBS – 21 000 сотрудников. При этом около 8 000 работников CS ранее уже покинули банк по собственному желанию.

Подробнее о реструктуризации CS читайте в нашем завтрашнем материале.