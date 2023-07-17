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15.07.2023 - 08:51Скончался Алексей Головин

Credit Suisse: расследование начинается |Credit Suisse: l’enquête commence

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Парламентская комиссия, которой поручено пролить свет на действия властей в связи с экстренным слиянием Credit Suisse и UBS, приступила к работе.

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La Commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion, par les autorités fédérales, de la fusion d’urgence de Credit Suisse avec UBS a entamé ses travaux.

Поглощение Credit Suisse банком UBS юридически завершено, но расследование обстоятельств этого дела только начинается.

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