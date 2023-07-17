Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.07.2023.
Парламентская комиссия, которой поручено пролить свет на действия властей в связи с экстренным слиянием Credit Suisse и UBS, приступила к работе.|
La Commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion, par les autorités fédérales, de la fusion d’urgence de Credit Suisse avec UBS a entamé ses travaux.
Поглощение Credit Suisse банком UBS юридически завершено, но расследование обстоятельств этого дела только начинается.
«… Ходили стадом, смотрели стадом»Регулярный автор Нашей Газеты Наталья Беглова продолжает столь полюбившуюся вам серию рассказов об истории швейцарского туризма.
«Тихий час» для аутистовС интересной инициативой выступил цюрихский супермаркет.
Инфляция замедляется, но цены не падают…а швейцарские профсоюзы снова требуют индексации зарплат.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Добавить комментарий