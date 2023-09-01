UBS-Credit Suisse: каким будет объединенный банк? |UBS-Credit Suisse: à quoi ressemblera la banque fusionnée?

Вчерашнюю пресс-конференцию руководства UBS с нетерпением ожидали не только журналисты, но также клиенты, акционеры, инвесторы и сотрудники объединенного банка, обеспокоенные непрекращающимися слухами о грядущих массовых увольнениях. После пяти месяцев, прошедших с объявления об экстренном поглощении Credit Suisse (CS), наконец, появилась определенность – стало известно, как будет выглядеть новый крупнейший банк Швейцарии.