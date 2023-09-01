Автор: Заррина Салимова, Берн, 01.09.2023.
Сокращения, план экономии, судьба бренда Credit Suisse – руководство нового банка объявило о плане реструктуризации.|
Licenciements, réduction des coûts, sort de la marque Credit Suisse: la direction de la nouvelle banque a annoncé un plan de réorganisation.
Вчерашнюю пресс-конференцию руководства UBS с нетерпением ожидали не только журналисты, но также клиенты, акционеры, инвесторы и сотрудники объединенного банка, обеспокоенные непрекращающимися слухами о грядущих массовых увольнениях. После пяти месяцев, прошедших с объявления об экстренном поглощении Credit Suisse (CS), наконец, появилась определенность – стало известно, как будет выглядеть новый крупнейший банк Швейцарии.
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