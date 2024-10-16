UBS в центре внимания «финансового жандарма» |UBS au centre de l’attention du «gendarme financier»

После краха Credit Suisse (CS) в адрес FINMA посыпалось множество обвинений, суть которых сводилась к тому, что финансовый регулятор приложил недостаточно усилий для предотвращения банковской катастрофы. В свою защиту представители FINMA неоднократно заявляли, что не обладают достаточными полномочиями. Но даже с существующими компетенциями FINMA может проявить строгость.