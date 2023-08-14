Банковская сделка по поглощению Credit Suisse встряхнула не только финансовый сектор, но и швейцарские судебные инстанции: количество желающих присоединиться к коллективным искам не перестает расти.

Акционеры, получившие одну акцию UBS за каждые 22,48 акций CS, объединяются, чтобы добиться справедливой компенсации. Так, расположенный в Лозанне юридический стартап Legalpass планирует подать коллективный иск «Credit US» от имени акционеров. Инициаторы считают, что UBS получил непропорционально большую прибыль от этой сделки, и требуют адекватных выплат для акционеров. Установленный коэффициент обмена означает, что CS был оценен в 3 млрд франков, в то время как цена закрытия 17 марта указывала на рыночную стоимость в 7 млрд франков. При этом статья 105 Закона о слияниях позволяет акционерам требовать пересмотра коэффициента обмена с возможностью получения соответствующей компенсации. Обычно держатели акций имеют право голоса в случае слияния с другой компанией, однако при поглощении Credit Suisse они не смогли принять участие в голосовании, поскольку сделка была заключена в срочном порядке в исключительных обстоятельствах.

Legalpass ориентируется прежде всего на мелких акционеров, для которых обращение в суд остается непомерно дорогим, тогда как коллективный подход позволяет снизить затраты до более разумного уровня. В связи с большим интересом компания Legalpass продлила срок регистрации до 10 августа – в результате к иску присоединились более тысячи человек. Инициативу также поддерживает инвестиционный фонд Ethos, представляющий интересы швейцарских пенсионных фондов.

Тем временем Швейцарская ассоциация защиты акционеров (SASV) также планирует подать коллективный иск о выплате компенсаций. В течение недели к иску присоединились уже около пятисот человек – в основном мелкие инвесторы из Швейцарии и бывшие сотрудники CS, получившие часть своего вознаграждения в виде теперь уже почти ничего не стоящих акций. Организация продлила срок регистрации до 14 августа. Авторы иска считают, что коэффициент обмена был определен без какой-либо обоснованной базы, а также оказался «слишком выгодным» для UBS. SASV не сотрудничает с Legalpass.

Возмущены не только бывшие акционеры, но и держатели облигаций AT1. Напомним, что в рамках сделки по поглощению швейцарский орган надзора за финансовыми рынками FINMA распорядился аннулировать облигации AT1 общей стоимостью около 16 млрд франков. Эти высокопроцентные долговые ценные бумаги, созданные после банковского кризиса 2008 года, могут быть конвертированы в капитал или списаны в случае возникновения трудностей у кредитно-финансового учреждения. FINMA оправдывает свое решение сложившейся критической ситуацией и тем, что CS понадобились кредиты ликвидности с гарантиями от Конфедерации. Заявители же придерживаются позиции, что списание облигаций AT1 не было необходимым, поскольку банк соблюдал требования к капиталу. Любопытно, что, согласно SonntagsZeitung, незадолго до краха руководство банка обратилось к FINMA за разрешением на погашение облигаций AT1, видимо, надеясь восстановить доверие рынка. Однако надзорный орган не дал своего согласия.

Федеральный административный суд в Санкт-Галлене получил уже около 320 жалоб от имени трех тысяч заявителей, намеренных оспорить решение FINMA. Как уточняет RTS, облигациями владели в основном крупные институциональные инвесторы, например, пенсионный фонд Migros понес убытки в размере около 100 млн франков. Если суд примет решение в пользу истцов, то, скорее всего, UBS, как правопреемнику Credit Suisse, придется выплатить миллиарды франков процентов. В случае же принятия решения в пользу FINMA, держатели облигаций, особенно иностранные, планируют снова обратиться в суд и предъявить Конфедерации иск об экспроприации.

Количество жалоб на отмену бонусов руководящим сотрудникам CS также увеличилось. По состоянию на начало августа в Федеральный административный суд поступило пять исков с участием около шестидесяти заявителей. Речь идет о премиях Contingent Capital Awards (CCA), которые выплачивались сотрудникам исполнительного и директорского звена с 2014 года. В 2021 году почти 5100 банкиров получали эти бонусы, но в 2022-м банк отказался от этого инструмента.

А в прошлую пятницу тех, кто следит за развитием ситуации, ждал сюрприз. Национальный банк Швейцарии (BNS) решил, по просьбе UBS и по согласованию с Федеральным департаментом финансов, отменить 11 августа соглашения о предоставлении помощи в виде ликвидных средств в связи с вынужденной покупкой Credit Suisse. UBS заявил, что больше не нуждается ни в гарантиях, ни в кредитах и расторг заключенные с правительством контракты на 9 млрд франков гарантий и до 100 млрд кредита в форме ликвидности.

Простые смертные не могут не радоваться, когда банк отказывается от денег налогоплательщиков. Данная ситуация – тот редкий случай, когда мнение обывателей совпадает с мнением правительства. «Отказ UBS от гарантий – на пользу Конфедерации и налогоплательщикам. Я не скрываю своего облегчения», - призналась министр финансов Карин Келлер-Суттер, пояснив, что в срочных мерах, принятых ради сохранения финансовой стабильности Швейцарии, больше нет необходимости, и что налогоплательщики уже ничем не рискуют в связи с предоставленными правительством гарантиями, принесшими, по ее словам, 200 млн франков в государственную казну. Аплодировали решению и инвесторы: цена акций UBS поднялась в пятницу на 4,9%.

Но история на этом, разумеется, не заканчивается. Признав, что банкротство Credit Suisse имело бы неизмеримые последствия для швейцарской экономики и что принятое правительством решение было «наименее худшим» из имевшихся, Карин Келлер-Суттер заявила о необходимости создания в стране механизмов, которые дали бы регуляторам больше возможностей для того, чтобы быть услышанными банками.

Думаем, наши читатели не настолько наивны, чтобы полагать, будто жест UBS продиктован заботой о нашем с вами покое. Просто за прошедшие месяцы руководство банка убедилось, что никакие новые скелеты из шкафов не повыпадают, и что оно провернуло отличную операцию, поскольку Credit Suisse может стоит в десять раз больше заплаченной за него цены. Радость Карин Келлер-Суттер (и ее партии) усилена приближающимися федеральными выборами, но больше всех ликует генеральный директор UBS Серджио Эрмотти - отныне у него развязаны руки для проведения реструктуризации в связи со слиянием двух банков.

Добавим, что в начале августа в CS прошла первая волна увольнений: под сокращение попали около 200 инвестиционных банкиров. По сообщениям прессы, слияние крупнейших банков приведет к потере от 30 000 до 35 000 рабочих мест по всему миру. На конец 2022 года в двух банках работали в общей сложности 120 000 человек. За последнее время несколько тысяч сотрудников уже уволились.