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вторник, 16 апреля 2024 года   

Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки? |Comment les banques d’importance systémique seront-elles surveillées en Suisse?

Автор: , Берн, .

Штаб-квартира UBS на Парадеплац в Цюрихе. Фото: Nashagazeta.ch

После краха Сredit Suisse Федеральный совет решил ужесточить механизм «слишком большой, чтобы обанкротиться». Предложенный властями пакет из двух десятков мер вызвал энтузиазм не у всех.

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Après la chute de Crédit Suisse, le Conseil fédéral a décidé de renforcer le mécanisme «too big to fail». Cependаnt, le paquet de deux douzaines de mesures proposées par les autorités n’a pas suscité l’enthousiasme de tous.

В результате сделки по экстренному поглощению Credit Suisse в Швейцарии образовался объединенный банк, совокупные активы которого почти в два раза превышают годовой объем ВВП страны. Если и он рухнет, это повлечет за собой крайне негативные последствия для национальной и даже мировой финансовой стабильности. Наличие такой огромной структуры вызывает опасения не только в самой Швейцарии, но и за ее пределами. Так, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в недавнем отчете рекомендовали продолжать строгий надзор за деятельностью UBS. Как уже рассказывала Наша Газета, в течение года после краха Credit Suisse были озвучены самые разные предложения по ужесточению контроля. К каким из них прислушались власти?

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Credit Suisse
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швейцарские банки
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