Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки? |Comment les banques d’importance systémique seront-elles surveillées en Suisse?

В результате сделки по экстренному поглощению Credit Suisse в Швейцарии образовался объединенный банк, совокупные активы которого почти в два раза превышают годовой объем ВВП страны. Если и он рухнет, это повлечет за собой крайне негативные последствия для национальной и даже мировой финансовой стабильности. Наличие такой огромной структуры вызывает опасения не только в самой Швейцарии, но и за ее пределами. Так, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в недавнем отчете рекомендовали продолжать строгий надзор за деятельностью UBS. Как уже рассказывала Наша Газета, в течение года после краха Credit Suisse были озвучены самые разные предложения по ужесточению контроля. К каким из них прислушались власти?