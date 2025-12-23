Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
Два Штрауса и Прокофьев – «мгновенья пляшут вальс»

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей музыки и кружения под нее на свои традиционные новогодние концерты, которые пройдут 7 и 8 января 2026 года в Женеве и в Лозанне.

https://rusaccent.ch/ru/blogpost/dva-shtrausa-i-prokofev-mgnovenya-plyashut-vals
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
Deux Strauss et Prokofiev : « Les instants dansent la valse »

L’Orchestre de la Suisse Romande invite tous les amoureux de musique et de tourbillons festifs à ses traditionnels concerts du Nouvel An, qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2026 à Genève et à Lausanne.

https://rusaccent.ch/fr/blogpost/deux-strauss-et-prokofiev-les-instants-dansent-la-valse
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
Two Strausses and Prokofiev: “Moments Whirl a Waltz”

The Orchestre de la Suisse Romande invites all music lovers – and all those who enjoy swirling to it – to its traditional New Year’s concerts, which will take place on 7 and 8 January 2026 in Geneva and Lausanne.

https://rusaccent.ch/en/blogpost/two-strausses-and-prokofiev-moments-whirl-waltz

Сделка фармакомпаний с Дональдом Трампом | Accord entre les laboratoires pharmaceutiques et Donald Trump

Автор: Заррина Салимова, Базель, 23.12.2025.
Башни Roche в Базеле. Фото: Tilman2007, Wikimedia Commons

Вашингтон заключил соглашение о снижении цен на лекарства с несколькими крупными фармацевтическими группами, в том числе с Novartis и дочерней компанией Roche. Какие последствия это может иметь для Швейцарии?

|

Washington a conclu un accord sur la baisse des prix des médicaments avec plusieurs grands groupes pharmaceutiques, dont Novartis et la filiale Roche. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour la Suisse ?

Период неопределенности, начавшийся для швейцарских фармацевтических гигантов еще летом, когда Дональд Трамп разослал им письма с требованием снизить цены на лекарственные средства и обещанием в противном случае ввести высокие пошлины, подошел к концу. В прошлую пятницу Белый дом объявил о заключении сделки с девятью лабораториями, включая Novartis и Genentech (американскую дочернюю компанию Roche).

фармацевтическая промышленность Швейцарии
фармацевтические компании Швейцарии
Roche
novartis
американские таможенные пошлины
таможенные пошлины США
Национальное непонимание

Раскол между французской и немецкой частями страны продолжает расти, как принципиальный, так и эмоциональный. Увы, вместе того, чтобы задуматься о его причинах, некоторые романдцы отвергают предъявляемые им претензии, порой противореча при этом самим себе.

Сделка фармакомпаний с Дональдом Трампом

Вашингтон заключил соглашение о снижении цен на лекарства с несколькими крупными фармацевтическими группами, в том числе с Novartis и дочерней компанией Roche. Какие последствия это может иметь для Швейцарии?

Швейцария: между искусственным интеллектом и дезинформацией

Федеральное статистическое управление поделилось свежей информацией, которая заставляет задуматься и о сути искусственного интеллекта вообще, и о собственных отношениях с ним. Пока мы размышляем, лидером в области ИИ в Европе все увереннее становится Цюрих.