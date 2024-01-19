Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19.01.2024.
27 января Ансамбль Гурджиева (Армения) даст единственный концерт в Женеве – не пропустите.|
Le 27 janvier l’Ensemble Gurdjieff (Arménie) donnera son unique concert à Genève.
Похоже, у Ассоциации Avetis, деятельность которой Наша Газета поддерживает уже много лет и которая до сих пор обладала негласной монополией на продвижение армянской культуры, появился конкурент. Предстоящий концерт организован ассоциацией Musika, не декларирующей каких-либо жанровых или национальных предпочтений и ограничений. На этот раз ее гостем в зале Alhambra станет армянский Ансамбль народных инструментов имени Георгия Гурджиева. Таково полное название коллектива, однако чаще всего его называют просто Ансамблем Гурджиева, а самого Гурджиева – как Джорджем, там и Георгием Ивановичем. Возможно, не все наши читатели имеют представление об этом незаурядном человеке, а он стоит того.
Георгий Иванович Гурджиев родился 14 января 1877 года в Александрополе – так на тот момент назывался входивший в состав Российской империи город Гюмри. Его отцом был обрусевший грек Иван Иванович Гурджиев, матерью – армянка из рода Тавризовых-Багратуни, а двоюродный брат Сергей Меркуров стал известным советским скульптором-монументалист.
Согласно Гурджиеву, у него было два отца, к тому же друживших между собой: его родной отец был не только столяром по профессии, но и ашугом по призванию –профессиональным исполнителем восточного эпоса; а духовный отец – декан Бош, служил настоятелем одного из западно-христианских храмов Закавказья. Именно эти люди зародили в Георгии Гурджиеве жажду познания жизненного процесса на Земле и, в особенности, цели человеческой жизни.
Философ и мистик, писатель, духовный учитель, путешественник и композитор, Гурджиев учился в тбилисской духовной семинарии (той же самой, что и небезызвестный Иосиф Джугашвили), но, не удовлетворившись христианским подходом к жизни, стал заниматься самостоятельными религиозными поисками. С головой окунулся в бывшие тогда популярными теософию и нео-оккультизм, экстрасенсорику, медитацию, гипноз, йогу. В поисках «утраченных на западе сакральных знаний» много путешествовал по Востоку. Предположительно несколько раз проходил ознакомительные семинары суфийского Сармунского братства, которое сам называл Гурджиева околоисламским течением с трёхтысячелетней историей. Основал «Институт гармонического развития человека» (1919-1922), чья деятельность была посвящена личностному росту человека, его сознания и бытия в повседневной жизни. Его авторская методология саморазвития среди учеников и последователей получила название «Система Гурджиева» или «Учение Гурджиева». Полная загадок жизнь Гурджиева завершилась во Франции в 1949 году.
Но при чем же тут музыка, спросит нетерпеливый читатель. А при том, что, не зная нотной грамоты, Гурджиев сочинял музыку, в течение многих лет – с соавторстве в Фомой Александровичем Гартманом: свои сочинения они называли музыкой движений и священных плясок. Один из исполнителей, известный российский пианист Алексей Любимов пишет: «Мистер Гурджиев обычно насвистывал или играл на фортепиано одним пальцем очень сложный тип мелодии, каковыми, несмотря на кажущуюся монотонность, являются все восточные мелодии. Чтобы ухватить эту мелодию, записать ее в европейской нотации, требовалось нечто наподобие „tour de force“ … Музыка мистера Гурджиева была необычайно разноплановой. Наибольшим воздействием отличалась та, что он запомнил из путешествий в отдаленные азиатские монастыри. Слушая такую музыку, погружаешься в глубины своего существа…»
И вот в 2008 году Левон Искенян объединил ведущих музыкантов Армении, играющих на таких народных инструментах, как дудук, блул, саз, тар, каманча, уд, сантур, дап и дхол, и создал Ансамбль имени Гурджиева с целью сохранения армянской этнической музыки и ее популяризации за пределами страны. Судя по всему, идея была востребована – за 15 лет существования коллектив выступил в более двадцати стран мира, став для многих слушателей настоящим открытием.
В 2011 году немецкая компания ECM Records выпустила альбом ансамбля под названием «Музыка Джорджа Гурджиева», годом позже удостоенный в Голландии престижной премии Edison Award, которую в свое время получил и Шарль Азнавур. Во втором альбоме, «Комитас» (ECM, 2015 г.), вышедшем в год 100-летия Геноцида армян, Левон Искенян отдал дань классику армянской музыки, о котором мы уже имели повод рассказывать. Журнал «Songlines Magazine» включил этот альбом в число 10 лучших дисков 2015 года.
В Женеву ансамбль привезет музыку из своего нового альбома, названного Zartir, записанного в студии Армянского радио (без шуток!) в 2021 году и вышедшего совсем недавно, в ноябре 2023 года, вновь на лейбле ECM Records. Его жанр можно определить, как традиционный фолк: в альбом вошли аранжировки сочинений таких знаменитых армянских ашугов (бардов и трубадуров) как Дживани, Багдасар Тбир и легендарный Саят-Нова – под таким псевдонимом прославился мастер армянской любовной лирики Арутюн Саядян, которому посвящен знаменитый фильм Сергея Параджанова, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Особое место в альбоме занимает «Великая молитва» – результат сотрудничества между Ансамблем Гурджиева и Национальным камерным хором Армении.
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