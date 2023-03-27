Падение Credit Suisse: что дальше? |La chute du Credit Suisse: et maintenant?

Операция по спасению Credit Suisse обернулась тем, что второй крупнейший банк страны фактически перестанет существовать, войдя в состав UBS. Всю прошедшую неделю швейцарские СМИ посвящали этой теме сотни редакционных материалов, пытаясь разобраться в том, кто виноват в этом кризисе и что стоит делать дальше. Поиск виноватых, видимо, будет продолжаться еще долго, но выплата части бонусов сотрудникам банка уже приостановлена.