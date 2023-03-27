Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 27. 03. 2023.
Спустя неделю после «черного воскресенья» многим все еще трудно поверить в то, что один из старейших швейцарских банков, чья история тесно связана с экономическим подъемом страны, вскоре перестанет существовать.|
Une semaine après le dimanche noir, nombreux sont ceux qui ont encore du mal à croire que l’une des plus anciennes banques suisses, dont l’histoire est étroitement liée à l’essor économique du pays, va dispaître.
Операция по спасению Credit Suisse обернулась тем, что второй крупнейший банк страны фактически перестанет существовать, войдя в состав UBS. Всю прошедшую неделю швейцарские СМИ посвящали этой теме сотни редакционных материалов, пытаясь разобраться в том, кто виноват в этом кризисе и что стоит делать дальше. Поиск виноватых, видимо, будет продолжаться еще долго, но выплата части бонусов сотрудникам банка уже приостановлена.
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