Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 4 июля 2024 года   

Слияние Credit Suisse и UBS в Швейцарии завершено |La fusion du Credit Suisse et de l’UBS en Suisse est achevée

Автор: , Цюрих, .

Фото: Nashagazeta.ch

Теперь крупнейший банк страны может приступить к переносу клиентских операций и реструктуризации группы.

|

La plus grande banque du pays peut maintenant procéder à la migration des relations clientèle et à la restructuration du groupe.

Слияние двух швейцарских юридических лиц – UBS Switzerland AG и Credit Suisse (Suisse) SA – было официально оформлено 1 июля. После исключения из Торгового реестра кантона Цюрих швейцарское подразделение Credit Suisse перестало существовать как отдельное юридическое лицо, при этом все права и обязанности были переданы UBS. Слияние материнских компаний UBS и CS произошло в конце мая.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Credit Suisse
UBS
Статьи по теме: 
Слияние UBS и Credit Suisse возможно «уже 1 июля 2024 года»
Credit Suisse доживет только до понедельника
Cпасение Credit Suisse
Спасение Credit Suisse: продолжение и финал
80 000 франков в день – это много или как?
Крах Credit Suisse: год спустя
Credit Suisse: расследование начинается
Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки?
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Очки Мурата Якина всколыхнули интернет

Главной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.

Всего просмотров: 766

Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда Эрмитаж

 Вчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена... 

Всего просмотров: 608

Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврами

 Художественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.

Всего просмотров: 438
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,872

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,742

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,330
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top