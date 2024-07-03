Слияние Credit Suisse и UBS в Швейцарии завершено |La fusion du Credit Suisse et de l’UBS en Suisse est achevée

Слияние двух швейцарских юридических лиц – UBS Switzerland AG и Credit Suisse (Suisse) SA – было официально оформлено 1 июля. После исключения из Торгового реестра кантона Цюрих швейцарское подразделение Credit Suisse перестало существовать как отдельное юридическое лицо, при этом все права и обязанности были переданы UBS. Слияние материнских компаний UBS и CS произошло в конце мая.