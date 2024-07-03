Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 03.07.2024.
Теперь крупнейший банк страны может приступить к переносу клиентских операций и реструктуризации группы.|
La plus grande banque du pays peut maintenant procéder à la migration des relations clientèle et à la restructuration du groupe.
Слияние двух швейцарских юридических лиц – UBS Switzerland AG и Credit Suisse (Suisse) SA – было официально оформлено 1 июля. После исключения из Торгового реестра кантона Цюрих швейцарское подразделение Credit Suisse перестало существовать как отдельное юридическое лицо, при этом все права и обязанности были переданы UBS. Слияние материнских компаний UBS и CS произошло в конце мая.
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