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17.06.2024 - 18:44Императрица Сисси и российский триколор

Слияние UBS и Credit Suisse возможно «уже 1 июля 2024 года» |La fusion entre UBS et Credit Suisse est possible « dès le 1 juillet 2024 »

Автор: , Цюрих, .

(DR)

C таким заявлением выступила директор UBS Switzerland Сабина Келлер-Бусс в интервью Neue Zürcher Zeitung. Каких последствий стоит ожидать?

 

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Une telle déclaration a été fait pas la directrice d’UBS Suisse Sabine Keller-Busse dans l’interview à Neue Zürcher Zeiting. A quoi faut-il s’attendre ?

 

Наши читатели, интересующиеся экономикой, наверняка вместе с нами следили за всеми перипетиями бывшего крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse, оказавшегося, к удивлению многих, недостаточно большим, чтобы не упасть. Падение это выразилось в поглощении банка его извечным конкурентом, UBS, и процесс этот оказался не простым и не быстрым. С юридической точки зрения он был завершен в последние дни мая – именно тогда, больше, чем через год после «черного вторника» 19 марта 2023 года, Credit Suisse перестал существовать как самостоятельное юридическое лицо и исчез из коммерческого регистра. Тогда же было объявлено об уходе с поста главы Credit Suisse Ульриха Кёрнера – он формально покинет генеральную дирекцию в конце июня.

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швейцарские банки
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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