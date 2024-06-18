Слияние UBS и Credit Suisse возможно «уже 1 июля 2024 года» |La fusion entre UBS et Credit Suisse est possible « dès le 1 juillet 2024 »

Наши читатели, интересующиеся экономикой, наверняка вместе с нами следили за всеми перипетиями бывшего крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse, оказавшегося, к удивлению многих, недостаточно большим, чтобы не упасть. Падение это выразилось в поглощении банка его извечным конкурентом, UBS, и процесс этот оказался не простым и не быстрым. С юридической точки зрения он был завершен в последние дни мая – именно тогда, больше, чем через год после «черного вторника» 19 марта 2023 года, Credit Suisse перестал существовать как самостоятельное юридическое лицо и исчез из коммерческого регистра. Тогда же было объявлено об уходе с поста главы Credit Suisse Ульриха Кёрнера – он формально покинет генеральную дирекцию в конце июня.