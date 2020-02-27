Автор: Заррина Салимова, Берн, 27. 02. 2020. Просмотров: 168
Сообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.|
L’annonce du premier cas de contamination au COVID-19 au Tessin a suscité l’inquiétude au sein de la population. Les autorités assurent que toutes les mesures nécessaires ont été prises.
25 февраля на территории Швейцарии был официально подтвержден первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о 70-летнем мужчине, который сейчас находится в луганской клинике Moncucco. Его состояние оценивается как стабильное. По всей вероятности, он заразился в Милане, где побывал в середине февраля. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в кантоне Ааргау: симптомы респираторной инфекции у него появились после поездки в Италию. Результаты его тестов должны быть подтверждены референциальной лабораторией в Женеве.
Напомним, что на севере Италии наблюдается самая крупная вспышка Covid-19 в Европе: на карантин закрыты около десятка коммун, заразились более 400 человек, 12 скончались. Другие крупнейшие центры распространения инфекции за пределами Китая находятся в Корее и Иране.
Несмотря на то, что инфекция достигла Конфедерации, власти считают, что «новый коронавирус в настоящее время представляет лишь умеренный риск для населения Швейцарии», отмечается в коммюнике Минздрава. Тем не менее, с учетом увеличения числа подтвержденных случаев заболевания во всем мире, особенно в северной части Италии, возрастает вероятность того, что в Швейцарии будут диагностироваться новые случаи. Для ускорения диагностики увеличено количество лабораторий, которые могут проводить анализ на новый коронавирус: их пропускная способность составляет теперь 1 000 тестов в день.
25 февраля, в Риме, федеральный советник Ален Берсе встретился с министрами здравоохранения Италии, Франции, Германии, Австрии, Хорватии и Словении. В ходе совещания, проведенного по инициативе Италии, было решено укрепить трансграничное сотрудничество для борьбы с распространением коронавируса. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, в частности, заявил, что участники встречи посчитали чрезмерным закрытие границ между Италией и соседними странами.
Конфедерация не вводит никаких жестких мер, в частности, не ограничивает движение поездов и не запрещает массовые мероприятия. Тичинские власти взывают к чувству индивидуальной ответственности и напоминают, что заболевшим людям лучше оставаться дома и не посещать общественные места. Кроме того, в целях предотвращения ненужных контактов военных с гражданскими лицами, рекрутам некоторых военных частей в Тичино запрещено их покидать. В Тичино отменен карнавал, а запланированные на ближайшие выходные хоккейные матчи пройдут без зрителей.
В понедельник в кантоне закончатся школьные каникулы: учеба должна возобновиться, однако школьные поездки за границу не будут предприниматься до конца марта. В других кантонах также пока не думают о том, чтобы продлить школьные каникулы. В частности, представители администраций некоторых женевских школ разослали родителям школьников письма, в которых уточнили, что не поощряют пропуски занятий из страха заразиться вирусом, и напомнили, что на настоящий момент единственная рекомендованная в Швейцарии мера – это тщательная гигиена.
Что касается высших учебных заведений, то Минздрав Швейцарии раскритиковал меры, принятые в некоторых университетах и федеральных школах, в частности, рекомендации для сотрудников и студентов работать из дома или не посещать занятия в течение 14 дней после возвращения Китая. Эти директивы не соответствуют текущей ситуации и будут способствовать созданию атмосферы неразберихи, отметил глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Даниэль Кох и призвал координировать внутренние рекомендации с официальными и консультироваться с кантональными властями.
Некоторые швейцарские компании, ранее уже запретившие своим сотрудникам посещать страны Азии, теперь также не советуют ездить на север Италии, а тем, кто недавно побывал в Азии или Италии, предлагают в течение двух недель оставаться дома и работать удаленно. Nestlé рекомендует своим сотрудникам воздержаться от любых деловых поездок за пределы Швейцарии в течение следующих трех недель. Swatch Group контролирует температуру тела работников на своих предприятиях в Тичино. Аналогичную меру в ближайшее время планирует ввести и Philip Morris, сообщает RTS. Отдельные тичинские предприятия переходят на удаленную работу, например, Schindler в Локарно и VF International в Стабио, добавляет Le Temps.
Конфедерация уделит большое внимание повышению информированности населения об инфекции. Так, на пограничных переходах и вокзалах появятся плакаты и флаеры с информацией о коронавирусе и эффективных гигиенических мерах. Помните, что нужно тщательно и регулярно мыть руки с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта; чихать и кашлять в одноразовый платок, который нужно сразу выбросить, или сгиб локтя; избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции; не трогать грязными руками нос, рот и глаза, так как вирус передается через контакт со слизистыми оболочками. При наличии симптомов заболевания сначала свяжитесь с врачом по телефону.
В среду впервые количество новых случаев заражения короновирусной инфекцией в Китае оказалось меньше, чем в других странах. В то время как инфекция продолжает распространяться по миру, в самом Китае эпидемия, видимо, идет на спад. Об этом еще 24 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, представивший на брифинге в Женеве заключения побывавшей в Китае экспертной коммиссии ВОЗ. Группа специалистов пришла к выводу, что в Китае эпидемия достигла пика в период между 23 января и 2 февраля, после чего число новых случаев заболевания начало устойчиво снижаться. Коэффициент летальности составляет 2‑4% в Ухани и 0,7% за пределами города. При легкой форме заболевания срок выздоровления составляет приблизительно две недели, а при тяжелой и критической – от трех до шести недель, отмечают эксперты.
ВОЗ не считает, что вспышку Covid-19 можно назвать пандемией, так как на данный момент мы наблюдаем эпидемии в разных частях мира, но не наблюдаем неограниченного глобального распространения вируса или крупномасштабной тяжелой заболеваемости или смертности. «Я всегда говорю, что нужно оперировать фактами, а не страхами. Определение ситуации в настоящее время в качестве пандемии не подкрепляется фактами, но, безусловно, может вызвать страх», - подчеркнул Гебрейесус.
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