25 февраля на территории Швейцарии был официально подтвержден первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о 70-летнем мужчине, который сейчас находится в луганской клинике Moncucco. Его состояние оценивается как стабильное. По всей вероятности, он заразился в Милане, где побывал в середине февраля. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в кантоне Ааргау: симптомы респираторной инфекции у него появились после поездки в Италию. Результаты его тестов должны быть подтверждены референциальной лабораторией в Женеве.

Напомним, что на севере Италии наблюдается самая крупная вспышка Covid-19 в Европе: на карантин закрыты около десятка коммун, заразились более 400 человек, 12 скончались. Другие крупнейшие центры распространения инфекции за пределами Китая находятся в Корее и Иране.

Несмотря на то, что инфекция достигла Конфедерации, власти считают, что «новый коронавирус в настоящее время представляет лишь умеренный риск для населения Швейцарии», отмечается в коммюнике Минздрава. Тем не менее, с учетом увеличения числа подтвержденных случаев заболевания во всем мире, особенно в северной части Италии, возрастает вероятность того, что в Швейцарии будут диагностироваться новые случаи. Для ускорения диагностики увеличено количество лабораторий, которые могут проводить анализ на новый коронавирус: их пропускная способность составляет теперь 1 000 тестов в день.

25 февраля, в Риме, федеральный советник Ален Берсе встретился с министрами здравоохранения Италии, Франции, Германии, Австрии, Хорватии и Словении. В ходе совещания, проведенного по инициативе Италии, было решено укрепить трансграничное сотрудничество для борьбы с распространением коронавируса. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, в частности, заявил, что участники встречи посчитали чрезмерным закрытие границ между Италией и соседними странами.

Конфедерация не вводит никаких жестких мер, в частности, не ограничивает движение поездов и не запрещает массовые мероприятия. Тичинские власти взывают к чувству индивидуальной ответственности и напоминают, что заболевшим людям лучше оставаться дома и не посещать общественные места. Кроме того, в целях предотвращения ненужных контактов военных с гражданскими лицами, рекрутам некоторых военных частей в Тичино запрещено их покидать. В Тичино отменен карнавал, а запланированные на ближайшие выходные хоккейные матчи пройдут без зрителей.

В понедельник в кантоне закончатся школьные каникулы: учеба должна возобновиться, однако школьные поездки за границу не будут предприниматься до конца марта. В других кантонах также пока не думают о том, чтобы продлить школьные каникулы. В частности, представители администраций некоторых женевских школ разослали родителям школьников письма, в которых уточнили, что не поощряют пропуски занятий из страха заразиться вирусом, и напомнили, что на настоящий момент единственная рекомендованная в Швейцарии мера – это тщательная гигиена.

Что касается высших учебных заведений, то Минздрав Швейцарии раскритиковал меры, принятые в некоторых университетах и федеральных школах, в частности, рекомендации для сотрудников и студентов работать из дома или не посещать занятия в течение 14 дней после возвращения Китая. Эти директивы не соответствуют текущей ситуации и будут способствовать созданию атмосферы неразберихи, отметил глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Даниэль Кох и призвал координировать внутренние рекомендации с официальными и консультироваться с кантональными властями.

Некоторые швейцарские компании, ранее уже запретившие своим сотрудникам посещать страны Азии, теперь также не советуют ездить на север Италии, а тем, кто недавно побывал в Азии или Италии, предлагают в течение двух недель оставаться дома и работать удаленно. Nestlé рекомендует своим сотрудникам воздержаться от любых деловых поездок за пределы Швейцарии в течение следующих трех недель. Swatch Group контролирует температуру тела работников на своих предприятиях в Тичино. Аналогичную меру в ближайшее время планирует ввести и Philip Morris, сообщает RTS. Отдельные тичинские предприятия переходят на удаленную работу, например, Schindler в Локарно и VF International в Стабио, добавляет Le Temps.

Швейцарские власти пока придерживаются следующей стратегии: как можно скорее идентифицировать и изолировать заболевших, а также выявлять и помещать в карантин тех, кто контактировал с инфицированными людьми. 14-дневный режим изоляции сейчас в Конфедерации соблюдают, среди прочего, те, кто был репатриирован из Ухани, и те, кто путешествовал на круизном лайнере, где были обнаружены случаи Covid-19. На временный карантин отправлены и дети одной ясельной группы в Невшателе, которую посещал ребенок, побывавший с семьей в Милане и имеющий симптомы респираторной инфекции. Вдобавок к этому, несколько граждан Швейцарии в настоящее время находятся на острове Тенерифе в закрытом на карантин отеле, у нескольких постояльцев которого была выявлена инфекция.

Конфедерация уделит большое внимание повышению информированности населения об инфекции. Так, на пограничных переходах и вокзалах появятся плакаты и флаеры с информацией о коронавирусе и эффективных гигиенических мерах. Помните, что нужно тщательно и регулярно мыть руки с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта; чихать и кашлять в одноразовый платок, который нужно сразу выбросить, или сгиб локтя; избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции; не трогать грязными руками нос, рот и глаза, так как вирус передается через контакт со слизистыми оболочками. При наличии симптомов заболевания сначала свяжитесь с врачом по телефону.

В среду впервые количество новых случаев заражения короновирусной инфекцией в Китае оказалось меньше, чем в других странах. В то время как инфекция продолжает распространяться по миру, в самом Китае эпидемия, видимо, идет на спад. Об этом еще 24 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, представивший на брифинге в Женеве заключения побывавшей в Китае экспертной коммиссии ВОЗ. Группа специалистов пришла к выводу, что в Китае эпидемия достигла пика в период между 23 января и 2 февраля, после чего число новых случаев заболевания начало устойчиво снижаться. Коэффициент летальности составляет 2‑4% в Ухани и 0,7% за пределами города. При легкой форме заболевания срок выздоровления составляет приблизительно две недели, а при тяжелой и критической – от трех до шести недель, отмечают эксперты.

ВОЗ не считает, что вспышку Covid-19 можно назвать пандемией, так как на данный момент мы наблюдаем эпидемии в разных частях мира, но не наблюдаем неограниченного глобального распространения вируса или крупномасштабной тяжелой заболеваемости или смертности. «Я всегда говорю, что нужно оперировать фактами, а не страхами. Определение ситуации в настоящее время в качестве пандемии не подкрепляется фактами, но, безусловно, может вызвать страх», - подчеркнул Гебрейесус.