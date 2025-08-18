Клаус Шваб полностью оправдан

Расследование, проведенное советом директоров Всемирного экономического форума, оправдало его основателя Клауса Шваба и его жену от обвинений, выдвинутых против них анонимными информаторами, которые вынудили человека, олицетворявшего организацию, уйти в отставку. «Нет никаких доказательств серьезных проступков со стороны Клауса Шваба. Также нет никаких доказательств неправомерных действий со стороны Хильде Шваб, которая более пяти десятилетий безвозмездно поддерживала Форум», — заявила администрация Форума в опубликованном в пятницу заявлении.

С предысторией этого дела можно ознакомиться в нашем материале.