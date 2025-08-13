С кем солидарен УЕФА?

УЕФА, судя по всему, продолжает поддерживать российские клубы, в то время как Украина остается ни с чем. На эту парадоксальную ситуацию обратила внимание британская газета Guardian.

«Фонд солидарности» УЕФА был учрежден в сезоне 1999/2000 для финансовой поддержки клубов, которые не показывают достаточно хороших результатов на национальном уровне и не могут квалифицироваться для участия в европейских соревнованиях. Цель фонда состоит в «поддержании конкурентного равновесия в ведущих европейских лигах». Как уточняет Le Temps, выплаты постоянно растут: если двадцать пять лет назад речь шла о 32,9 млн, то в сезоне 22/23 сумма увеличилась до 177,2 млн.

По информации Guardian, с начала войны в Украине Российский футбольный союз (РФС) получил от УЕФА более 10,8 млн евро в виде так называемых «платежей солидарности»: по 3,3 млн за сезоны 22/23 и 23/24, а за сезон 24/25 сумма выросла до 4,2 млн. Предполагается, что эти средства РФС распределяет между командами.

Украина же не получила почти ничего, причем виноват в этом якобы швейцарский банк. В частности, платежи УЕФА клубам «Черноморец» и «Реал Фарма» из Одессы, «Металлург» из Запорожья, «Феникс Мариуполь» из Мариуполя и «Металлист 1925» из Харькова были приостановлены. Их директора даже обратились с письмом к президенту УЕФА Александру Чеферину, в котором сообщили, что препятствием для совершения выплат стали «совершенно непонятные требования одного из швейцарских банков». О каком из банков идет речь, неясно. Возможно, банковская транзакция была приостановлена из-за того, что футбольные клубы находятся в «зоне военных действий». Украинские клубы в настоящее время особенно нуждаются в поддержке: в связи с войной финансовые расходы не могут быть компенсированы возможными доходами, а многие преданные украинские футбольные фанаты ушли на фронт и погибли. «Доходы от спонсорства, телевизионных прав и продажи билетов ничтожны. Мы выживаем благодаря украинским владельцам, которые вкладывают в клубы свои собственные деньги. […] Нам понадобится много лет, чтобы вернуться к тому уровню, который был у нас до войны», - заявил в комментарии для Guardian директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин. Представители УЕФА пока не прокомментировали ситуацию.

Добавим, что после начала войны российские команды были отстранены от участия в соревнованиях УЕФА, что не мешает России поддерживать тесные отношения с организацией. Как пишет Le Temps, около пятнадцати российских руководителей и должностных лиц входят в последний состав комиссий ассоциации. Кроме того, президент РФС Александр Дюков, который также является председателем совета директоров компании «Газпром Нефть», входит в исполнительный комитет УЕФА, а Полина Юмашева – в состав Комитета по управлению и соблюдению требований УЕФА.Для сравнения: легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, обладатель «Золотого мяча» 2004 года, безуспешно попытался войти в руководящие органы УЕФА. В апреле этого года его кандидатура была отклонена, после чего бывший спортсмен выступил с резкой критикой организации, посчитав свое невыдвижение политически мотивированным.