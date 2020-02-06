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четверг, 6 февраля 2020 года   

Как эпидемия коронавируса повлияет на швейцарскую часовую индустрию?|Coronavirus: quel impact sur l’horlogerie suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 02. 2020. Просмотров: 112

Люди в масках на улицах Гонконга, ведущего экспортного рынка для швейцарской часовой промышленности. Фото: Michael Rivera, Unsplash

Отмена часового салона из-за коронавируса, сокращение объемов, закрытые магазины, неработающие китайские заводы, нехватка комплектующих – 2020 год обещает быть сложным для часовщиков.

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Salon horloger annulé à cause du coronavirus, repli des volumes, magasins fermés, usines chinoises à l’arrêt, manque de composants – l’année 2020 s’annonce compliquée pour les horlogers.

Китай остается одним из главных рынков для швейцарской часовой индустрии. Если в 2000 году Швейцария экспортировала в Поднебесную часов на 45 млн франков из общего объема в 10,3 млрд, то в 2018-м – уже 1,717 млрд из 21,1 млрд, пишет Le Temps со ссылкой на данные Швейцарской часовой федерации (FHS). На Азию в целом в 2000 году пришлось 3,9 млрд франков швейцарского экспорта часов, а в 2018-м – 11,2 млрд. Неудивительно, что события в Китае будут иметь экономические последствия для Конфедерации.

Первой «жертвой» коронавируса в Швейцарии стал часовой салон Time to Move, который был организован Swatch Group после того, как компания решила отказаться от участия в ярмарке часового искусства Baselworld. Time to Move-2020 должен был состояться в Цюрихе в начале марта, однако в понедельник стало известно, что в Swatch Group решили его отменить из-за эпидемии коронавируса в Китае.

«В связи с неопределенностью, связанной с распространением коронавируса 2019-нКоВ, а также для того, чтобы гарантировать благополучие наших гостей, партнеров и коллег, компания Swatch Group решила не проводить Time to Move в Цюрихе с 4 по 6 марта 2020 года», - подчеркивается в коммюнике. Видимо, компания, которой принадлежат такие бренды, как Harry Winston, Omega, Blancpain, Breguet, Jaquet Droz, Glashütte Original, Longines, Tissot, хотела избежать ситуации, случившейся во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, когда многие стенды Baselworld пустовали из-за того, что Минздрав Швейцарии запретил работать на ярмарке тем, кто приехал из Китая, Гонконга, Вьетнама и Сингапура.

Организаторы часовых салонов в Женеве и Базеле (SIHH, переименованный в Watches & Wonders Geneva, и Baselworld) внимательно следят за развитием событий. Наша Газета уже рассказывала, что в этом году оба салона пройдут в конце апреля – начале мая. До этого времени многое может измениться: не исключено, что эпидемия пойдет на спад.

В связи с эпидемией эксперты ожидают сокращения объемов продаж часов. Жителям Китая сейчас просто не до покупки новых аксессуаров: целые города с десятками миллионов человек оказываются на карантине, бренды закрывают магазины, врачи советуют избегать мест скопления людей и выходить на улицу в защитных масках.

Вдобавок, власти Китая не рекомендуют своим гражданам совершать поездки в другие страны. Сокращение туристичского потока из Китая может обернуться падением продаж предметов класса люкс, в том числе часов, по всему миру: не секрет, что многие китайские туристы любят совершать покупки именно во время путешествий.

Не на пользу экспортерам и производителям швейцарских часов идет и укрепляющийся франк: на фоне беспокойства и неопределенности инвесторы активно покупают швейцарские франки, из-за чего и без того сильная валюта снова немного выросла.

Впрочем, проблема не только в продажах. Швейцарские часовые бренды во многом зависят от Китая, где производятся отдельные детали механизмов, ремешки и браслеты для часов. Из-за вспышки коронавируса фабрики в Шэньчжэне приостановили свою работу и смогут возобновить ее в лучшем случае в середине февраля, сообщает 24 heures. Пока швейцарские часовщики не испытывают нехватку комплектующих, но не исключено, что ситуация изменится, если эпидемия и карантин продолжатся.

Добавим, что, по последним данным, от пневмонии, вызванной 2019-нКоВ, умерло более 500 человек. Число заболевших превысило 25 000.

 

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