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понедельник, 3 февраля 2020 года   

«За пределами Китая эпидемии нет»|«Il n’y a aucune épidémie hors de Chine»

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 02. 2020. Просмотров: 407

Фото: Yaoyu Chen on Unsplash

Об этом заявил глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии Даниэль Кох в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу в Берне.

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C’est ce que Daniel Koch, chef de la division des maladies transmissibles de l’OFSP, a déclaré à la presse ce vendredi.

Новый коронавирус 2019-нКоВ продолжает распространяться по миру. По последним данным, он выявлен в двух десятках стран. Число заразившихся превысило 17 000. От вызванной вирусом пневмонии в Китае скончались более 300 человек. Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами Китая был зафиксирован на Филиппинах 1 февраля: скончавшийся мужчина был гражданином Китая, прибывшим из города Ухань.

В прошлый четверг, после совещания Комитета по чрезвычайной ситуации, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Медицинские чрезвычайные ситуации объявляются не впервые: ВОЗ уже прибегала к этому механизму в случае со вспышками вирусов Эбола и Зика, а также из-за полиомиелита и свиного гриппа. Эта мера направлена на укрепление международной координации, обеспечение прозрачного обмена информацией и мобилизацию ресурсов для оказания помощи странам с менее развитыми системами здравоохранения. После объявления чрезвычайной ситуации ВОЗ, например, может направить в страны специалистов, которые помогут диагностировать инфекцию, уточнил биофизик Базельского университета Ричард Нехер в интервью SRF.

Хотя ВОЗ не призывает ограничивать пассажирские и товарные перевозки, власти некоторых стран, в том числе швейцарский Минздрав, не советуют совершать поездки в провинцию Хубэй, где была зафиксирована первая вспышка 2019-нКоВ, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности, путешествуя по другим регионам Китая.

В пятницу в Берне состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители Минздрава и МИДа Швейцарии проинформировали о развитии ситуации. По словам главы Минздрава Паскаля Штруплера, объявление чрезвычайной ситуации не окажет прямого влияния на Швейцарию - страна уже выполняет рекомендации ВОЗ и приняла необходимые меры. При этом делать прогнозы о дальнейшем ходе событий и возможных последствиях для Швейцарии затруднительно.

«За пределами Китая эпидемии нет, есть только единичные случаи, в частности, в некоторых европейских странах», - подчеркнул глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии Даниэль Кох. Напомним, что случаи заражения есть в трех соседних со Швейцарией странах: Франции, Германии и Италии. Все проведенные в Швейцарии тесты на коронавирус оказались отрицательными. Минздрав обещает немедленно информировать общественность, если проба на 2019-нКоВ будет положительной.

Швейцария получила временный доступ к системе раннего предупреждения и реагирования (EWRS) ЕС и теперь сможет быстрее обмениваться информацией с другими европейскими странами и экстренно реагировать на ситуацию, если это понадобится. О том, как защитить себя, если инфекция все-таки распространится в Конфедерации, мы рассказывали в нашей статье. Одна из мер профилактики – тщательно мыть руки и не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

Швейцария, как и другие европейские страны, прилагает усилия для репатриации своих граждан из Китая. Взять швейцарцев на борт согласилась Франция, за что МИД Конфедерации выразил ей благодарность. Пять граждан Швейцарии и трое их ближайших родственников из Китая вылетели из уханьского аэропорта рейсом, организованным французским правительством, и приземлились в воскресенье на военном аэродроме недалеко от Марселя. По возвращении во Францию, все пассажиры и экипаж самолета отправились на 14-дневный карантин, предварительно дав на это свое письменное согласие. Такая длительность карантина объясняется тем, что инкубационный период при инфицировании 2019-нКоВ составляет от 1 до 14 дней: человек считается здоровым, если в течение этого времени у него не проявились симптомы.

Минздрав Швейцарии рекомендует прибывшим из Китая людям в течение 14 дней после возвращения регулярно мыть руки с мылом или протирать их гидроспиртовым раствором; избегать мест большого скопления людей, например, посещения спортивных мероприятий и поездок на общественном транспорте; при появлении симптомов респираторной инфекции оставаться дома и связаться с врачом по телефону.

Некоторые швейцарские банки, по информации RTS, также принимают меры: запрещают своим сотрудникам ездить в Китай, а для недавно вернувшихся из страны вводят 14-дневный карантин.

Тем временем, коронавирус обнаружен в России. О первых двух подтвержденных случаях заражения 2019-нКоВ стало известно в пятницу. По словам вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, речь идет о двух гражданах Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области. Они изолированы, контактировавшие с ними люди проверены, риска распространения вируса в России нет, уверяет Роспотребнадзор.

Россия планирует эвакуировать своих граждан из Китая: прибывших из провинции Хубэй поместят в карантин. Российское правительство включило коронавирусную инфекцию 2019-нКоВ в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья населения временно приостановило безвизовые туристические поездки и выдачу российских рабочих виз для граждан Китая. Кроме того, вводятся ограничения на пассажирские авиаперелеты в Китай и из него, приостановлено железнодорожное сообщение между странами. Российско-монгольская граница для китайских граждан закрыта, а движение через некоторые пункты пропуска на границе с Китаем ограничено.

Последнюю информацию о распространении коронавируса можно найти на странице Минздрава Швейцарии. Кроме того, Минздрав открыл две «горячие линии», работающие каждый день с 8.00 до 18.00: 058 463 00 00 (для жителей Швейцарии) и 058 464 44 88 (для туристов).

 

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