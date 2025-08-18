Швейцарские франки обновляются с завидным постоянством. Кажется, еще только вчера мы держали в руках купюры с портретом Ле Корбюзье, сейчас расплачиваемся банкнотами с изображением ладоней, а скоро, возможно, будем доставать из кошельков швейцарские «зайчики». Конкурс на лучший дизайн новой – десятой – серии банкнот был объявлен в прошлом октябре, и вот сейчас Нацбанк представил двенадцать финалистов.

Цвета банкнот и привычные номиналы остались без изменений, но к теме высокогорного швейцарского рельефа участники подошли по-разному. Так, концепт A (заглавное фото) посвящен швейцарской кулинарной культуре: на 50-франковой купюре изображен Tête de Moine, а на тысячной – знаменитый ореховый пирог. На оборотной стороне показаны фауна и флора высокогорных зон, каждая из которых представлена символическим животным или особым растением.Банкноту номиналом в тысячу франков украшает, например, изображение самки, от которой происходит современная популяция горных козлов. Именно благодаря ей эти животные выжили в Альпах после истребления: в 1906 году она была тайно ввезена в зоопарк в Санкт-Галлене, что позволило восстановить популяцию этого вида.

На банкнотах концепта B ландшафтное и культурное разнообразие страны отражено через три взаимосвязанных аспекта: местоположение (топография), свет (от самого низкого положения солнца зимой до его максимального положения в день летнего солнцестояния) и жизнь (сюжеты, частично основанные на списках живых традиций Швейцарии и всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также на будущих тенденциях развития). На купюре в 20 франков, например, изображен расположенный в Цюрихе Национальный музей, в котором прошлое буквально встречается с настоящим.

Концепт B. Фото: BNS/SNB

Авторы концепта C исследуют заданную тему с точки зрения взаимодействия природы и идентичности, при этом каждая номинальная стоимость освещает отдельный аспект страны. На лицевой стороне каждой банкноты в центре можно увидеть горную породу или минерал, который обозначает определенную высоту над уровнем моря и символизирует характерную особенность Швейцарии. На оборотной стороне топография помещена в социальный контекст и отражает социально-экономическое значение соответствующего региона. Следуя этой логике, горный хрусталь на тысячной купюре служит символом прозрачности, ясности и открытости, чему в социальном контексте соответствуют исследования, инновации и наука.

Концепт C. Фото: BNS/SNB

В концепте D одна сторона купюр показывает сущность, качество и характер высокогорных районов, а другая – перспективные моменты, достижения Швейцарии и ее вклад, например, сеть Интернет на купюре достоинством в десять франков.

Концепт D. Фото: BNS/SNB

На банкнотах концепта E природа показана не как фон, а как пространство, в котором человек творит, защищает и развивает свои идеи. Это взаимодействие проявляется в сочетании изображений природы и созданных человеком объектов, например, на 10 франках соседствуют подорожник, типичная для низменности водяная блоха, 3D-рельеф озера Маджоре, порт Базеля и множество других символов. Смешались в кучу люди, кони…

Концепт E. Фото: BNS/SNB

Концепт F вызывает ассоциации с комиксами – изображенные на оборотной стороне черепашки, бобры, рыси, ящерицы, летучие мыши и козлята отлично бы смотрелись в качестве иллюстраций детских книжек.

Концепт F. Фото: BNS/SNB

Купюры концепта G отдают дань уважения инновациям различных регионов, включая создание Интернета и выделение нуклеотида, что стало поворотным моментом в истории биохимии. Что касается оборотной стороны, то серия начинается и заканчивается изображениями человека и природы (банкноты номиналом 10 и 1000 франков), а на промежуточных банкнотах изображены предметы или животные.

Концепт G. Фото: BNS/SNB

При взгляде на дизайн концепта H сразу начинаешь думаешь о настольных играх. На лицевой стороне красуются горные породы и минералы, представленные в гиперреалистичном виде. Это должно напоминать о времени, когда, задолго до введения в обращение монет и бумажных денег, некоторые камни использовались в качестве реального и символического средства платежа. На оборотной стороне – горный рельеф. Попытка сравнить твердость и крепкость швейцарского франка с камнем, конечно, понятна, но ориентация на незапамятные времена, вместо прогресса, вызывает вопросы.

Концепт H. Фото: BNS/SNB

Концепт I радует поэтичностью и легкостью. Эта серия представляет собой дневник путешественника, открывающего для себя различные регионы Швейцарии, ее пейзажи, разнообразие флоры и фауны. В графическом дизайне умело соединены фотографии и иллюстрации.

Концепт I. Фото: BNS/SNB

Наиболее удачным с художественной точки зрения нам кажется концепт J. На лицевой стороне банкнот изображены растения, а на оборотной – совокупность символов национальной идентичности, например, поезд как знак мобильности и взаимодействия между различными языковыми регионами, исследовательский центр CERN или музей Schaulager как символ сохранения и передачи знаний. В нижней части купюр видны доисторические животные, обнаруженные в Швейцарии.

Концепт J. Фото: BNS/SNB

Купюры концепта K представляют Швейцарию в двух аспектах: страна и ее ландшафты занимают лицевую сторону, отношения между человеком и природой – оборотную. Каждая сторона подчеркивает также одну из основных ценностей: «смирение» перед силой природы и «солидарность» как основа общества, основанного на сотрудничестве.

Концепт K. Фото: BNS/SNB

Наконец, концепт L подчеркивает богатство и разнообразие швейцарской природы через объединяющую концепцию – экосистему. Авторы не только демонстрируют красоту швейцарской природы и ее рельеф, но и приглашают к размышлениям о месте человека в мире, воздействии человеческой деятельности на окружающую среду и сохранении видов и их среды обитания.

Концепт L. Фото: BNS/SNB

Рассмотреть банкноты и проголосовать за понравившийся дизайн можно до 7 сентября на сайте neuebanknotenserie.ch. Свою оценку даст и консультативный совет, состоящий из внешних экспертов. Шесть лучших проектов пройдут во второй этап конкурса. Победитель будет определен в начале следующего года, а новые банкноты поступят в обращение не раньше начала 2030-х годов.

Добавим, что нынешняя серия банкнот, введенная в обращение в 2016–2019 годах, уже отслужила примерно половину своего срока: как правило, новые банкноты выпускаются в Швейцарии с интервалом в 15–20 лет.