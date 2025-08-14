Швейцарская марка спортивной обуви Künzli знавала лучшие времена. Ее история началась в 1927 году, когда Вернер Кюнцли открыл свою первую мастерскую недалеко от Ольтена. Предприятие сначала специализировалось на производстве лыжных ботинок, а затем стало выпускать обувь для футбола, фигурного катания, гандбола и велоспорта. После экономического кризиса 1938 года компания обанкротилась, но Вернер Кюнцли основал новую и начал производить коньки и ботинки для хоккея.

Переломным стал 1956 год, когда фирма разработала спортивную обувь с характерными пятью перлоновыми полосками, встроенными в подошву и идущими до шнуровки: запатентованное изобретение обеспечивало особую фиксацию стопы и принесло компании славу. О популярности говорит, например, то, что в 1960-1970-х годах национальная сборная по футболу носила бутсы Künzli.

Однако постепенно о марке позабыли – конкуренция в секторе кроссовок оказалась очень жесткой. Осенью прошлого года компания чуть не закрылась, но ее в последний момент выкупил предприниматель Роберто Мартулло, супруг национальной советницы и главы EMS-Chemie Магдалены Мартулло-Блохер и зять Кристофа Блохера, миллиардера, бывшего федерального советника и стратега Народной партии Швейцарии (UDC/SVP). Новый владелец пообещал сохранить рабочие места и обеспечить передачу ноу-хау. Роберто Мартулло объяснил приобретение обувной марки сентиментальными причинами, рассказав журналистам, что в подростковом возрасте он много играл в футбол и занимался легкой атлетикой – помимо Puma и Adidas, единственной хорошей альтернативой была обувь Künzli. Узнав о закрытии культового бренда, он сказал себе, что «если я могу спасти Künzli, то я это сделаю».

До недавнего времени наиболее активным оставалось подразделение фирмы по производству ортопедической обуви, но новый шеф намерен это исправить. Он хочет омолодить бренд Künzli и сделать так, чтобы он снова был активно представлен на рынке кроссовок. Новые модели уже выпущены и стоят от 300 до 400 франков. Как пишет Le Temps, компания, производящая свою продукцию в Албании и Португалии, также открыла небольшой магазин в двух шагах от самой дорогой торговой улицы в мире – цюрихской Банхофштрассе.

Будет ли новое предприятие иметь успех, покажет время. Неизвестно также, какое влияние окажут на продажи политические взгляды новых владельцев. В комментарии Le Temps Роберто Мартулло отметил, что голосует за UDC/SVP, но больше не занимается политикой (он трижды безуспешно пытался избраться в парламент кантона Цюрих). А в более раннем интервью Neue Zürcher Zeitung он заявил, что будь он гражданином Германии, «то скорее проголосовал бы за AfD или консерваторов, чем за левые партии». Сам Роберто Мартулло настроен оптимистично. Не останавливает его и отсутствие опыта в обувной индустрии, отличающейся высокой конкуренцией.

Романдская федерация потребителей подала

жалобу

на спортивный бренд On за ложные маркетинговые обещания в экологичности.

Тем временем другая швейцарская марка кроссовок, On, вновь отчиталась о рекордных продажах. Во втором квартале этого года оборот вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом и составил 749 млн франков.Рост наблюдался во всех регионах и категориях продуктов, причемна крупнейшем рынке, в США, оборот вырос на 17%, достигнув 432,3 млн франков. Что касается торговых барьеров, то раньше компания, производящая свою продукцию в Юго-Восточной Азии, платила пошлины в размере около 20%, а теперь – в два раза больше (40% за импорт из Вьетнама и 39% за импорт из Индонезии).Это отразилось на повышении цен для американских клиентов, которые тем не менее продолжают покупать эту спортивную обувь. Напомним, что ранее