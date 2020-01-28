Случаи заболевания новым типом коронавируса 2019-нКоВ были подтверждены на 4 континентах: заразились уже более 2,8 тысяч человек, а число погибших превысило 80. В китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка эпидемии, введен режим карантина. Профилактические меры принимают по всему Китаю, в частности, в некоторых аэропортах устанавливают карантинные боксы для пассажиров, в отношении которых имеются подозрения, что они могут быть носителями вируса.

Источником вируса предположительно стало животное. Китайские власти ввели общенациональный запрет на торговлю дикими животными, который распространяется на рынки, супермаркеты, рестораны и интернет-площадки. Группа китайских экспертов Национальной комиссии по здравоохранению подтвердила, что, с учетом случаев заражения медицинского и младшего медицинского персонала, вирус может передаваться не только от животного, но и от человека к человеку.

Вирус уже попал в Европу: три случая заболевания зафиксированы во Франции. Возможность проникновения вируса в Конфедерацию не исключена. Так, в настоящее время в цюрихском госпитале Тримли в карантине находятся два пациента с подозрением на коронавирус. Симптомы инфекции у них появились после пребывания в Китае. Риска для других пациентов или сотрудников нет, уверяет госпиталь. Жители Цюриха отреагировали на эти сообщения мгновенно: в цюрихских аптеках практически раскуплены респираторные маски, а некоторые китайские рестораны города отказываются принимать группы туристов из Китая, сообщает NZZ.

Швейцария готовится к разным вариантам развития событий. Начиная с этой недели, врачи и лаборатории должны в течение двух часов передавать кантональным властям и Берну информацию о подозрительных случаях. Анализ на 2019-нКоВ делается в Национальном центре новых вирусных инфекций (CRIVE) в Женеве. Подробнее о разработанном женевскими исследователями тесте на выявление коронавируса можно прочитать в нашей статье.

Минздрав Конфедерации находится в постоянном контакте с туроператорами, которые организуют групповые поездки из Азии в Швейцарию. Специальных мер в отношении въезжающих в страну, тем не менее, не предусмотрено. Как отмечается на сайте OFSP, пока нет необходимости применять меры, аналогичные тем, которые были приняты в некоторых странах Юго-Восточной Азии, а также в Риме и Лондоне. Напомним, что в римском аэропорту Фьюмичино и в лондонском Хитроу были установлены сканеры для измерения температуры тела прибывающих из города Ухань пассажиров.

Швейцарский минздрав не рекомендует совершать поездки в Ухань и напоминает о соблюдении правил личной гигиены во время путешествия по другим районам Китая: регулярно мыть руки; избегать рыбных рынков и рынков с живыми или мертвыми животными; есть яйца и мясо только в том случае, если они хорошо приготовлены; избегать контакта с животными и их экскрементами; избегать контакта с людьми, страдающими от респираторных заболеваний. Кроме того, путешественники, возвращающиеся в Швейцарию из Китая с респираторными заболеваниями, должны проконсультироваться с врачом и сообщить о своей поездке в Китай.

Напомним, что симптомы «уханьского» коронавируса похожи на симптомы гриппа, с одним значительным отличием – 2019-нКоВ быстро развивается в пневмонию. Инкубационный период длится до двух недель, в течение которых возможно дальнейшее распространение заболевания, сообщает RTS со ссылкой на слова главы Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Ни вакцины, ни конкретного лекарственного препарата от 2019-нКоВ нет, а терапия сводится к облегчению симптомов. Самое главное в борьбе с распространением коронавируса – своевременная изоляция заболевших.