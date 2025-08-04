В апреле Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 31% на товары из Швейцарии, после чего временно снизил ставку до 10% – до заключения соглашения. В течение следующих нескольких месяцев Федеральный совет пытался предотвратить введение пошлин. До сделки так и не дошло, несмотря на ряд двусторонних встреч, достигнутый в переговорах прогресс и одобренную Федеральным советом декларацию о намерениях, а итоговая ставка в результате оказалась даже больше изначально заявленной.

Ожидая решения Вашингтона, швейцарцы демонстрировали скромность и терпение, до последнего момента надеясь на решение проблемы. «Все в руках Дональда Трампа», - заявила в конце прошлой недели президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер в интервью телеканалу RTS. Она признала, что Швейцария – маленькая страна и не сверхдержава. «У нас есть определенная экономическая мощь, но не политическая. С этим нужно жить», - сказала она, добавив, что не нужно и преуменьшать значение Швейцарии.

Поскольку решение должно было быть принято не позднее 1 августа, многие опасались, что плохие новости из-за океана могли бы омрачить празднование Национального дня. Так и случилось. Долгое и напряженное ожидание завершилось шоком. Поздно вечером в четверг президент Конфедерации Карин Келлер-Суттер написала на платформе X, что соглашения с Дональдом Трампа достичь не удалось, а пару часов спустя было объявлено о введении пошлин на швейцарский импорт в размере 39%. Это – одна из самых высоких ставок в мире. Более высокие тарифы применяются лишь в отношении Бразилии (50%), Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (по 40%). Американский президент объяснил свое решение 40-миллиардным дефицитом торгового баланса. Как пояснила журналистам Карин Келлер-Суттер, говорившая с Дональдом Трампом по телефону, он считает, что Швейцария «крадет» эти 40 миллиардов.

Федеральный совет отреагировал на новость с «большим сожалением», отметив, что по-прежнему выступает за решение проблемы путем переговоров. Для Берна двусторонний торговый баланс является сбалансированным: Швейцария имеет профицит экспорта товаров, а США – профицит экспорта услуг.

По мнению некоторых швейцарских политических обозревателей, правительство «просчиталось» и даже «потерпело фиаско». Как пишет SRF, Федеральный совет слишком долго полагался на декларацию о намерениях с США и неверно оценил ситуацию, ошибочно полагая, что все сложится хорошо. До 7 августа, установленного Дональдом Трампа срока, Берн мог бы пойти на дополнительные уступки, чтобы добиться снижения тарифов. При этом по сравнению с другими небольшими странами Швейцария уже предложила немало, обещав инвестировать около 150 млрд долларов в США и отменив таможенные пошлины на американские промышленные товары. Импортировать же гораздо больше товаров из США просто невозможно, учитывая небольшую численность населения страны, а теоретические уступки в отношении тарифов на сельскохозяйственную продукцию неизбежно вызовут сопротивление фермеров внутри страны. Что касается угроз отказа от закупки самолетов F-35 или введения налогов на технологические компании, то, как отметил федеральный советник Ги Пармелен, Берн не хотел бы прибегать к такой стратегии.

Возможно, что в случае Швейцарии президент США преследует другие цели. Известно, что Дональд Трамп хочет снизить цены на лекарственные препараты в США: накануне многие фармацевтические компании, включая швейцарские Roche и Novartis, получили от него письмо, в котором он угрожает принять меры, если цены не будут снижены до 29 сентября. Напомним, что Roche и Novartis, продающие большие объемы своей продукции в США, имеют огромное значение для швейцарской экономики. В целом, на фармацевтическую промышленность приходится более половины швейцарского экспорта в США.

По оценкам Economiesuisse, тарифы в 39% представляют собой очень серьезную угрозу для швейцарских экспортных компаний. Организация призвала Федеральный совет приложить усилия для скорейшего снижения тарифов: компаниям нужны надежные отношения с США, так как эта страна является одним из важнейших экспортных рынков Швейцарии. Множество других профильных ассоциаций, в том числе Swissmechanic и Swissmem, также призвали правительство принять решительные меры, предупредив о долгосрочных последствиях для швейцарских предприятий.

Тарифы ударят по компаниям-экспортерам и их поставщикам, в частности по часовой промышленности, производителям оборудования и точных приборов, а также по пищевой промышленности. Чтобы сохранить рабочие места, Берн намерен выплачивать компенсации в рамках системы краткосрочной занятости. Институт конъюнктурных исследований KOF ожидает падения ВВП и даже не исключает рецессии и сокращения рабочих мест. В частности, при ставке в 39% ВВП Швейцарии сократится на 0,3-0,6%, что обойдется каждому жителю страны в среднем в 300 франков в год. А если тарифы в размере 39% будут введены и в области фармацевтики, то это приведет к снижению ВВП на 0,7% и сократит покупательную способность на 700 франков на человека в год.

Реакции партий также не заставили себя ждать. Либералы (PLR/FDP) осудили таможенную политику как «катастрофу и прямую атаку» на процветание Швейцарии, призвав Федеральный совет принять меры для поддержания конкурентоспособности швейцарского бизнеса. Народная партия Швейцарии (UDC/SVP) также призвала правительство облегчить бремя, срочно снизив налоги, сократив бюрократическую волокиту и отменив некоторые правила. Элизабет Шнайдер-Шнайтер из партии «Центр» считает, что случившееся должно поставить под вопрос полемику против соглашения с ЕС. В этом же направлении думают и «зеленые либералы», полагая, что между произвольными решениями Вашингтона и стабильными отношениями с ЕС нужно выбирать второе. Социалисты и «зеленые» считают, что это еще раз показывает, что Швейцария не должна изолировать себя на международной арене и что теперь она должна сосредоточиться на более тесном сотрудничестве с Европой. В общем, в Национальный день швейцарские партии продемонстрировали, насколько хрупким может быть национальное единство под давлением извне.

К слову, крупнейший торговый партнер Швейцарии, Евросоюз, добился лучших результатов. В прошлый понедельник Брюссель и Вашингтон договорились о таможенных пошлинах на европейский экспорт в размере 15%. Исключение составляют пошлины на сталь и алюминий, которые останутся на уровне 50%. Любопытно, что в отношении уступок, на которые пошел ЕС, европейская и американская точки зрения расходятся. В то время как в Вашингтоне уверены, что в течение следующих трех лет ЕС будет импортировать американский сжиженный газ и нефть на сумму 250 млрд долларов в год, в Брюсселе говорят лишь о «намерении». Как пишет Aargauer Zeitung, закупки будет осуществлять не ЕС, а европейские энергетические компании, которые свободны в своих решениях и, к слову, уже сегодня ежегодно покупают в США сжиженный газ и нефть на сумму около 100 млрд долларов. Расплывчатым кажется и обещание Трампу инвестировать 600 млрд долларов: в отличие от соглашения между США и Японией, речь идет не о государственных средствах, а об инвестициях частного сектора, т.е. решение снова будут принимать сами компании. Кроме того, США ожидают, что ЕС снимет барьеры для свинины и молочных продуктов. Однако Брюссель не намерен менять стандарты продуктов питания, которые выше, чем в США, хоть и впустит на рынок больше американских продуктов, например, соевые бобы, орехи и переработанные продукты, например, кетчуп. При этом чувствительные области сельского хозяйства ЕС, такие как производство говядины или птицы, будут защищены. В цифровой сфере не было дано никаких обещаний. С целью согласования интерпретаций соглашения в ближайшие дни будет обсуждаться совместное письменное заявление, которое, как ожидается, не будет иметь юридической силы.

Напомним, что в течение последних четырех лет США остаются основным экспортным направлением швейцарских компаний.Размер страны, покупательная способность ее населения, менее строгое регулирование делают американский рынок приоритетным, и найти альтернативные рынки сбыта не так просто. В прошлом году экспорт Швейцарии в США достиг 52,7 млрд франков, что составляет 18,6% от общего объема и превышает экспорт в Германию.В целом, за последние десять лет экспорт в США удвоился: в 2014 году он составлял 25,9 млрд. По оценкам Economiesuisse, швейцарские компании создают около 400 000 рабочих мест на территории США, со средней заработной платой около 130 000 долларов. Чтобы облегчить диверсификацию, швейцарские компании еще ранее выражали желание, чтобы Конфедерация подписала больше соглашений о свободной торговле (об этом, как пишет Le Temps, свидетельствуют результаты опроса UBS, проведенного среди 800 предприятий). Кроме того, компании поддерживают укрепление сотрудничества с ЕС, особенно в области развития ключевых технологий. Значительные инвестиции, запланированные, в частности, в Германии в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и вооружение, могут дать импульс всей Европе с 2026 года.