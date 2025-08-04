В апреле Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 31% на товары из Швейцарии, после чего временно снизил ставку до 10% – до заключения соглашения. В течение следующих нескольких месяцев Федеральный совет пытался предотвратить введение пошлин. До сделки так и не дошло, несмотря на ряд двусторонних встреч, достигнутый в переговорах прогресс и одобренную Федеральным советом декларацию о намерениях, а итоговая ставка в результате оказалась даже больше изначально заявленной.
Ожидая решения Вашингтона, швейцарцы демонстрировали скромность и терпение, до последнего момента надеясь на решение проблемы. «Все в руках Дональда Трампа», - заявила в конце прошлой недели президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер в интервью телеканалу RTS. Она признала, что Швейцария – маленькая страна и не сверхдержава. «У нас есть определенная экономическая мощь, но не политическая. С этим нужно жить», - сказала она, добавив, что не нужно и преуменьшать значение Швейцарии.
Поскольку решение должно было быть принято не позднее 1 августа, многие опасались, что плохие новости из-за океана могли бы омрачить празднование Национального дня. Так и случилось. Долгое и напряженное ожидание завершилось шоком. Поздно вечером в четверг президент Конфедерации Карин Келлер-Суттер написала на платформе X, что соглашения с Дональдом Трампа достичь не удалось, а пару часов спустя было объявлено о введении пошлин на швейцарский импорт в размере 39%. Это – одна из самых высоких ставок в мире. Более высокие тарифы применяются лишь в отношении Бразилии (50%), Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (по 40%). Американский президент объяснил свое решение 40-миллиардным дефицитом торгового баланса. Как пояснила журналистам Карин Келлер-Суттер, говорившая с Дональдом Трампом по телефону, он считает, что Швейцария «крадет» эти 40 миллиардов.
Федеральный совет отреагировал на новость с «большим сожалением», отметив, что по-прежнему выступает за решение проблемы путем переговоров. Для Берна двусторонний торговый баланс является сбалансированным: Швейцария имеет профицит экспорта товаров, а США – профицит экспорта услуг.
По мнению некоторых швейцарских политических обозревателей, правительство «просчиталось» и даже «потерпело фиаско». Как пишет SRF, Федеральный совет слишком долго полагался на декларацию о намерениях с США и неверно оценил ситуацию, ошибочно полагая, что все сложится хорошо. До 7 августа, установленного Дональдом Трампа срока, Берн мог бы пойти на дополнительные уступки, чтобы добиться снижения тарифов. При этом по сравнению с другими небольшими странами Швейцария уже предложила немало, обещав инвестировать около 150 млрд долларов в США и отменив таможенные пошлины на американские промышленные товары. Импортировать же гораздо больше товаров из США просто невозможно, учитывая небольшую численность населения страны, а теоретические уступки в отношении тарифов на сельскохозяйственную продукцию неизбежно вызовут сопротивление фермеров внутри страны. Что касается угроз отказа от закупки самолетов F-35 или введения налогов на технологические компании, то, как отметил федеральный советник Ги Пармелен, Берн не хотел бы прибегать к такой стратегии.
Возможно, что в случае Швейцарии президент США преследует другие цели. Известно, что Дональд Трамп хочет снизить цены на лекарственные препараты в США: накануне многие фармацевтические компании, включая швейцарские Roche и Novartis, получили от него письмо, в котором он угрожает принять меры, если цены не будут снижены до 29 сентября. Напомним, что Roche и Novartis, продающие большие объемы своей продукции в США, имеют огромное значение для швейцарской экономики. В целом, на фармацевтическую промышленность приходится более половины швейцарского экспорта в США.
По оценкам Economiesuisse, тарифы в 39% представляют собой очень серьезную угрозу для швейцарских экспортных компаний. Организация призвала Федеральный совет приложить усилия для скорейшего снижения тарифов: компаниям нужны надежные отношения с США, так как эта страна является одним из важнейших экспортных рынков Швейцарии. Множество других профильных ассоциаций, в том числе Swissmechanic и Swissmem, также призвали правительство принять решительные меры, предупредив о долгосрочных последствиях для швейцарских предприятий.
Тарифы ударят по компаниям-экспортерам и их поставщикам, в частности по часовой промышленности, производителям оборудования и точных приборов, а также по пищевой промышленности. Чтобы сохранить рабочие места, Берн намерен выплачивать компенсации в рамках системы краткосрочной занятости. Институт конъюнктурных исследований KOF ожидает падения ВВП и даже не исключает рецессии и сокращения рабочих мест. В частности, при ставке в 39% ВВП Швейцарии сократится на 0,3-0,6%, что обойдется каждому жителю страны в среднем в 300 франков в год. А если тарифы в размере 39% будут введены и в области фармацевтики, то это приведет к снижению ВВП на 0,7% и сократит покупательную способность на 700 франков на человека в год.
Реакции партий также не заставили себя ждать. Либералы (PLR/FDP) осудили таможенную политику как «катастрофу и прямую атаку» на процветание Швейцарии, призвав Федеральный совет принять меры для поддержания конкурентоспособности швейцарского бизнеса. Народная партия Швейцарии (UDC/SVP) также призвала правительство облегчить бремя, срочно снизив налоги, сократив бюрократическую волокиту и отменив некоторые правила. Элизабет Шнайдер-Шнайтер из партии «Центр» считает, что случившееся должно поставить под вопрос полемику против соглашения с ЕС. В этом же направлении думают и «зеленые либералы», полагая, что между произвольными решениями Вашингтона и стабильными отношениями с ЕС нужно выбирать второе. Социалисты и «зеленые» считают, что это еще раз показывает, что Швейцария не должна изолировать себя на международной арене и что теперь она должна сосредоточиться на более тесном сотрудничестве с Европой. В общем, в Национальный день швейцарские партии продемонстрировали, насколько хрупким может быть национальное единство под давлением извне.
К слову, крупнейший торговый партнер Швейцарии, Евросоюз, добился лучших результатов. В прошлый понедельник Брюссель и Вашингтон договорились о таможенных пошлинах на европейский экспорт в размере 15%. Исключение составляют пошлины на сталь и алюминий, которые останутся на уровне 50%. Любопытно, что в отношении уступок, на которые пошел ЕС, европейская и американская точки зрения расходятся. В то время как в Вашингтоне уверены, что в течение следующих трех лет ЕС будет импортировать американский сжиженный газ и нефть на сумму 250 млрд долларов в год, в Брюсселе говорят лишь о «намерении». Как пишет Aargauer Zeitung, закупки будет осуществлять не ЕС, а европейские энергетические компании, которые свободны в своих решениях и, к слову, уже сегодня ежегодно покупают в США сжиженный газ и нефть на сумму около 100 млрд долларов. Расплывчатым кажется и обещание Трампу инвестировать 600 млрд долларов: в отличие от соглашения между США и Японией, речь идет не о государственных средствах, а об инвестициях частного сектора, т.е. решение снова будут принимать сами компании. Кроме того, США ожидают, что ЕС снимет барьеры для свинины и молочных продуктов. Однако Брюссель не намерен менять стандарты продуктов питания, которые выше, чем в США, хоть и впустит на рынок больше американских продуктов, например, соевые бобы, орехи и переработанные продукты, например, кетчуп. При этом чувствительные области сельского хозяйства ЕС, такие как производство говядины или птицы, будут защищены. В цифровой сфере не было дано никаких обещаний. С целью согласования интерпретаций соглашения в ближайшие дни будет обсуждаться совместное письменное заявление, которое, как ожидается, не будет иметь юридической силы.