Автор: Заррина Салимова, Женева, 4. 02. 2020. Просмотров: 513
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила в социальных сетях кампанию по развенчиванию мифов о коронавирусе.|
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une campagne sur les réseaux sociaux afin de dissiper les mythes sur le coronavirus.
Если эпидемия коронавируса наблюдается только в Китае, то «эпидемия слухов» приобрела глобальный масштаб. Фальшивые новости, комментарии псевдоэкспертов, ничем не подтвержденные данные и бессмысленные – а иногда даже опасные – советы распространяются по интернету быстрее, чем вирус 2019-нКоВ по миру, сея страх и панику.
Войну «фейкам» объявили социальные сети: администрация Facebook и Instagram заявила, что будет проводить факт-чек контента и удалять посты с конспирологическими теориями и непроверенной информацией, а также блокировать соответствующие хештеги. В бой c «информационной эпидемией» вступила и Всемирная организация здравоохранения, запустившая кампанию по развенчиванию мифов о коронавирусе под тегами #KnowTheFacts и #2019nCoV.
Прежде всего, ВОЗ напоминает, что люди, получающие письма и посылки из Китая, не рискуют заразиться новым коронавирусом. На настоящий момент установлено, что коронавирусы не могут так долго выживать на коробках и конвертах.
ВОЗ рассеивает опасения относительно того, что собаки или кошки могут быть заражены 2019-нКоВ, но, тем не менее, рекомендует мыть руки с мылом после контакта с домашними животными – это защитит от различных бактерий, например, от кишечной палочки и сальмонеллы.
Не стоит верить производителям, уверяющим, что их лекарственное средство излечит от 2019-нКоВ. На сегодняшний день нет никаких специальных препаратов, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса, пишет ВОЗ. Кроме того, ВОЗ подчеркивает, что вакцины от 2019-нКоВ не существует, а пневмококковая и гемофильная вакцины против гриппа типа В (Hib) не обеспечивают защиту от нового коронавируса. Регулярное промывание носа физраствором и полоскания рта также не гарантируют, что вы не заболеете коронавирусной инфекцией.
Народная медицина в борьбе с 2019-нКоВ бессильна. Нет никаких доказательств того, что использование кунжутного масла в качестве «защитной мази» или употребление чеснока в пищу предотвращает заражение новым коронавирусом, сообщает ВОЗ. Как иронизируют некоторые интернет-пользователи, польза от чеснока все-таки есть: окружающие, в том числе возможные носители вируса, просто будут держаться от вас подальше из-за неприятного запаха.
Как же защитить себя? Тщательно и регулярно мыть руки! Напомним, что о том, как передается коронавирус, как протекает заболевание и какие меры предосторожности нужно принять, если инфекция распространится в Швейцарии, мы рассказывали в нашей статье.
По последним данным, число заболевших 2019-нКоВ приближается к 20 000. В Китае от «уханьского» коронавируса погибло больше людей, чем от атипичной пневмонии (SARS), которая в 2002-2003 годах унесла жизни 349 человек. Случаев заражения 2019-нКоВ в Швейцарии не выявлено.
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