Карантин по коронавирусу в Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 02. 2020. Просмотров: 1547
В настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.|
Plusieurs personnes ont été actuellement mises en isolement en Suisse à cause du coronavirus, a annoncé l’Office fédéral de la santé piblique (OFSP). Les autorités suisses suivent de près l’évolution de la situation en Italie où se trouve le plus grand foyer du virus en Europe.
По последним данным, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 80 000 человек. Число умерших превысило 2 500.
Согласно исследованию, проведенному китайскими учеными, которые проанализировали течение болезни у 72 000 пациентов, в 80% случаях COVID-19 проходит в легкой форме, в 13,8% – в серьезной, в 4,7% – критической. Летальность остается очень низкой (0,2%) для больных в возрасте до 39 лет и увеличивается пропорционально возрасту пациента. Наибольшему риску подвержены люди старше 80 лет, летальность среди которых составляет 14,8%. Не было зарегистрировано ни одного смертельного случая среди детей в возрасте до 10 лет, хотя, по крайней мере, двое новорожденных были инфицированы в утробе матери. Риск летального исхода у мужчин выше, чем у женщин (2,8% против 1,7%). 86% всех заболевших заразились в городе Ухань, который вместе с другими городами провинции Хубэй находится на карантине с 23 января.
Крупнейшая вспышка COVID-19 в Европе зарегистрирована в Италии, где вирусом заразились более 150 человек, трое скончались. Большинство заболевших проживает в административной области Ломбардия, столицей которой является Милан. В воскресенье итальянские власти закрыли на карантин 11 коммун на севере страны. Мера коснулась около 50 000 человек: нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте готов прибегнуть к помощи армии для наблюдения за контрольно-пропускными пунктами. В Ломбардии отменяются занятия в школах и общественные мероприятия, в том числе футбольные матчи, церковные службы, показы в рамках проходящей в эти дни Недели моды и представления в театре «Ла Скала». Венецианский карнавал завершен раньше срока.
В соседнем с Ломбардией Тичино опасаются распространения коронавируса. Всех пациентов с симптомами гриппа будут изолировать и помещать в карантин, сообщает RTS со ссылкой на тичинское издание Il caffè della domenica. Ранее эта мера применялась только к тем, кто недавно приехал из Китая.
Железнодорожная компания CFF/SBB находится в тесном контакте с Минздравом и следует его рекомендациям, но пока не принимает никаких специальных мер в отношении поездов, следующих в Италию и из нее.
Национальный советник Лоренцо Квадри призвал закрыть границы, а депутат Большого совета Тичино Тициано Галеацци (НПШ) подал запрос, в котором спросил, можно ли обследовать пересекающих границу с помощью температурных сканеров.
Глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Даниэль Кох, в свою очередь, призвал сохранять спокойствие. По его словам ситуация, конечно, вызывает озабоченность, но это локальная вспышка в Италии, а не эпидемия. Он также отметил, что введение более строгого пограничного контроля – это неэффективная мера. В случае эпидемии в Европе остановить распространение вируса было бы невозможно, так как страны континента слишком сильно взаимосвязаны между собой.
До настоящего времени в Швейцарии не было выявлено ни одного случая заражения, тем не менее, несколько человек помещены в карантин на территории Конфедерации, заявил Даниэль Кох на состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции. Речь идет, в частности, о пяти гражданах Швейцарии и двух их китайских родственниках, репатриированных в пятницу рейсом Ухань-Париж, организованным французским правительством, которое уже во второй раз согласилось взять на борт швейцарцев. Из Парижа они были доставлены на автобусе в Швейцарию. Организацией их перевозки занимались МИД и Минздрав при участии Министерства обороны. Пассажиры были уведомлены об условиях возвращения и дали на это свое письменное согласие.
Вдобавок к этому, семейная пара из Швейцарии, находившаяся на борту круизного лайнера «Diamond Princess», смогла покинуть корабль в пятницу. По возвращению домой они также отправятся в карантин. Напомним, что лайнер с 3 500 пассажирами находился на двухнедельном карантине в японском порту Иокогама: коронавирусная инфекция была обнаружена примерно у 600 человек, двое скончались.
Кроме того, в субботу был снят карантин с группы швейцарцев, путешествовавших на круизном судне «Westerdam», которое из-за опасений по поводу коронавируса отказались впустить в свой порт пять стран. В конце концов, лайнер приняла Камбоджа, и пассажиры смогли покинуть корабль. У швейцарских граждан, побывавших на «Westerdam», нет симптомов заболевания, результаты их тестов оказались отрицательными. Но власти все равно решили поместить их в карантин, так как инфекция была выявлена у одного из пассажиров корабля.
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