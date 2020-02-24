Карантин по коронавирусу в Швейцарии

По последним данным, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 80 000 человек. Число умерших превысило 2 500.

Согласно исследованию, проведенному китайскими учеными, которые проанализировали течение болезни у 72 000 пациентов, в 80% случаях COVID-19 проходит в легкой форме, в 13,8% – в серьезной, в 4,7% – критической. Летальность остается очень низкой (0,2%) для больных в возрасте до 39 лет и увеличивается пропорционально возрасту пациента. Наибольшему риску подвержены люди старше 80 лет, летальность среди которых составляет 14,8%. Не было зарегистрировано ни одного смертельного случая среди детей в возрасте до 10 лет, хотя, по крайней мере, двое новорожденных были инфицированы в утробе матери. Риск летального исхода у мужчин выше, чем у женщин (2,8% против 1,7%). 86% всех заболевших заразились в городе Ухань, который вместе с другими городами провинции Хубэй находится на карантине с 23 января.

Крупнейшая вспышка COVID-19 в Европе зарегистрирована в Италии, где вирусом заразились более 150 человек, трое скончались. Большинство заболевших проживает в административной области Ломбардия, столицей которой является Милан. В воскресенье итальянские власти закрыли на карантин 11 коммун на севере страны. Мера коснулась около 50 000 человек: нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте готов прибегнуть к помощи армии для наблюдения за контрольно-пропускными пунктами. В Ломбардии отменяются занятия в школах и общественные мероприятия, в том числе футбольные матчи, церковные службы, показы в рамках проходящей в эти дни Недели моды и представления в театре «Ла Скала». Венецианский карнавал завершен раньше срока.

В соседнем с Ломбардией Тичино опасаются распространения коронавируса. Всех пациентов с симптомами гриппа будут изолировать и помещать в карантин, сообщает RTS со ссылкой на тичинское издание Il caffè della domenica. Ранее эта мера применялась только к тем, кто недавно приехал из Китая.

Железнодорожная компания CFF/SBB находится в тесном контакте с Минздравом и следует его рекомендациям, но пока не принимает никаких специальных мер в отношении поездов, следующих в Италию и из нее.

Национальный советник Лоренцо Квадри призвал закрыть границы, а депутат Большого совета Тичино Тициано Галеацци (НПШ) подал запрос, в котором спросил, можно ли обследовать пересекающих границу с помощью температурных сканеров.

Глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Даниэль Кох, в свою очередь, призвал сохранять спокойствие. По его словам ситуация, конечно, вызывает озабоченность, но это локальная вспышка в Италии, а не эпидемия. Он также отметил, что введение более строгого пограничного контроля – это неэффективная мера. В случае эпидемии в Европе остановить распространение вируса было бы невозможно, так как страны континента слишком сильно взаимосвязаны между собой.

До настоящего времени в Швейцарии не было выявлено ни одного случая заражения, тем не менее, несколько человек помещены в карантин на территории Конфедерации, заявил Даниэль Кох на состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции. Речь идет, в частности, о пяти гражданах Швейцарии и двух их китайских родственниках, репатриированных в пятницу рейсом Ухань-Париж, организованным французским правительством, которое уже во второй раз согласилось взять на борт швейцарцев. Из Парижа они были доставлены на автобусе в Швейцарию. Организацией их перевозки занимались МИД и Минздрав при участии Министерства обороны. Пассажиры были уведомлены об условиях возвращения и дали на это свое письменное согласие.

Вдобавок к этому, семейная пара из Швейцарии, находившаяся на борту круизного лайнера «Diamond Princess», смогла покинуть корабль в пятницу. По возвращению домой они также отправятся в карантин. Напомним, что лайнер с 3 500 пассажирами находился на двухнедельном карантине в японском порту Иокогама: коронавирусная инфекция была обнаружена примерно у 600 человек, двое скончались.

Кроме того, в субботу был снят карантин с группы швейцарцев, путешествовавших на круизном судне «Westerdam», которое из-за опасений по поводу коронавируса отказались впустить в свой порт пять стран. В конце концов, лайнер приняла Камбоджа, и пассажиры смогли покинуть корабль. У швейцарских граждан, побывавших на «Westerdam», нет симптомов заболевания, результаты их тестов оказались отрицательными. Но власти все равно решили поместить их в карантин, так как инфекция была выявлена у одного из пассажиров корабля.

В связи с эпидемией коронавируса в Швейцарии отменено еще одно крупное мероприятие. Министерский саммит по безопасности пациентов, который должен был состояться 27 и 28 февраля в Монтрё, перенесен на более поздний срок.

51% швейцарских отельеров, принявших участие в опросе Hotelleriesuisse, заявили, что они несут убытки из-за отмены бронирования со стороны китайских туристов. При этом многие гостиницы не взимают плату за отмену брони: эпидемия рано или поздно закончится, а туристы охотнее вернутся в тот отель, который вошел в положение клиента, оказавшегося в сложной ситуации. Отели стараются использовать вынужденную «передышку» с пользой: отправляют своих сотрудников в отпуск или на курсы повышения квалификации и проводят ремонты в пустующих номерах, уточняет TagesAnzeiger.