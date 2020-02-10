По последним данным, новым коронавирусом заразились около 40 000 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в субботу, что число ежедневно регистрируемых в Китае случаев заражения «стабилизируется», однако делать выводы о том, что эпидемия идет на спад, пока рано.

От вызванной вирусом пневмонии умерли более 800 человек – это больше, чем во время эпидемии атипичной пневмонии, которая унесла жизни 774 человек во всем мире. Тем не менее, по предварительным оценкам, уровень смертности от нового коронавируса меньше, чем от атипичной пневмонии: 3% и 10% соответственно.

Среди умерших от 2019-нКоВ – 34-летний китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который одним из первых рассказал о новом типе инфекции и, по информации The New York Times, был отчитан полицией города Ухань за распространение «слухов» и «ложных сведений». История Ли Вэньляня получила мировой резонанс. Многие предполагают, что если бы власти Китая серьезнее отнеслись к словам врачей, предупреждавших об опасной инфекции еще в декабре, и быстрее приняли меры по нераспространению заболевания, то, возможно, эпидемия не приобрела бы такой масштаб.

99% всех случаев заболевания приходится на Китай. Усиленные меры безопасности вводит Гонконг, закрывший пограничные переходы и отправляющий всех прибывающих из материкового Китая пассажиров на двухнедельный карантин. В связи со вспышкой нового коронавируса аннулирована ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong. Напомним, что ранее из-за эпидемии был отменен часовой салон Swatch Group, который должен был состояться в Цюрихе в начале марта.

Отдельные случаи заражения 2019-нКоВ были подтверждены в трех десятках стран, в том числе в России, Швеции, Финляндии, Великобритании, Испании, Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции. Пять заболевших, четверо взрослых и один ребенок, были выявлены в субботу на французском горнолыжном курорте Ле Контамин-Монжуа, расположенном в 75 км от Женевы. Речь идет о гражданах Великобритании, отдыхавших в одном шале и заразившихся от своего соотечественника, недавно побывавшего в Сингапуре. Все заболевшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений, их контакты проверяются, а школы, которые посещал заболевший ребенок, будут временно закрыты.

Все проведенные до настоящего времени в Швейцарии тесты на 2019-нКоВ оказались отрицательными. Репатриированные из Уханя граждане Швейцарии, которые сейчас находятся в карантине на юге Франции, чувствуют себя хорошо – симптомов заболевания у них нет.

На брифинге, состоявшемся в пятницу в Берне, глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии Даниэль Кох заверил, что швейцарские госпитали не испытывают недостатка в профессиональных защитных масках, а также напомнил, что обычные гигиенические маски, которые уже раскуплены во многих швейцарских аптеках, не являются надежным средством защиты от вирусов. При этом носить такую маску имеет смысл заболевшему человеку, так как это может снизить риск передачи вируса.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень риска дальнейшего распространения вспышки является очень высоким на территории Китая и высоким на региональном и глобальном уровнях. В уязвимом положении находятся страны с недостаточно эффективными системами здравоохранения, которые не располагают инструментами для выявления, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Чтобы помочь этим странам, ВОЗ разработала план, реализация которого в период с февраля по апрель 2020 года потребует финансирования в размере 675 млн долларов. ВОЗ призвала международное сообщество проявить солидарность и выделила на борьбу с коронавирусом 9 млн долларов из собственного бюджета. Кроме того, ВОЗ отправит в 24 страны 500 000 масок, 350 000 пар перчаток, 40 000 респираторов и 18 000 защитных костюмов, а также передаст 250 000 тестов на определение 2019-нКоВ в более чем 70 лабораторий по всему миру.

Добавим, что многие крупные компании и фонды включились в борьбу против коронавируса. Так, дом Bvlgari сделал крупное пожертвование исследовательскому отделу римской больницы Lazzaro Spallanzani, где работает первая команда врачей, которой удалось изолировать вирус менее чем за 48 часов. На выделенные Bvlgari средства будет приобретена новейшая система получения микроскопических изображений, что должно ускорить разработку вакцины. Фонд Билла и Мелинды Гейтс также объявил, что передаст 100 миллионов долларов на борьбу с новым коронавирусом, 60 миллионов из которых пойдут на разработку вакцин, лечения и диагностического инструментария.

Тем временем исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета предположительно восстановили цепочку передачи нового коронавируса от животного к человеку. Естественным резервуаром, т.е. «хозяином» патогена, стали летучие мыши. Поскольку вирус летучей мыши не может «присоединиться» к рецепторам человека, ученые сделали вывод, что существует «промежуточный хозяин». Изучив около тысячи образцов диких животных, ученые определили, что геномы вирусных последовательностей у панголинов на 99% идентичны обнаруженным у пациентов с новым коронавирусом. Следовательно, именно панголин мог быть возможным «промежуточным хозяином».

11-12 февраля в Женеве состоится созванный ВОЗ форум по научно-исследовательской и инновационной деятельности для мобилизации международных усилий в ответ на новый коронавирус. В работе форума примут участие ученые, представители министерств здравоохранения разных стран и исследовательских институтов, которые обменяются последней информацией о вирусе, механизмах его передачи и эффективных мерах противодействия. Ожидается, что в ходе встречи будет разработана глобальная программа и определены приоритетные направления исследований нового коронавируса.