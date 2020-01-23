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четверг, 23 января 2020 года   

В Швейцарии разработан тест на новый коронавирус|Un test de dépistage du nouveau coronavirus a été élaboré en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 23. 01. 2020. Просмотров: 180

(© rts.ch)

Коронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса. |
Le nouveau coronavirus 2019-nKoV, détecté dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, est déjà entré en Thaïlande, au Japon, en République de Corée, à Taiwan et aux États-Unis. Les spécialistes de HUG (Genève) ont développé un test de dépistage de ce virus.

Название «коронавирусы» обозначает целое семейство возбудителей различных болезней, от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. «2019-нКоВ – новый штамм, который ранее не выявлялся у людей», отмечается на сайте ВОЗ.

В интервью телерадиокомпании RTS глава отделения инфекционных болезней HUG Лоран Кайзер рассказал, что в распоряжении женевских врачей – генетический код 2019-нКоВ, на основании которого они разработали вышеупомянутый тест. Для выявления вируса достаточно взять мазок из горла пациента. Тест будут проводить только с побывавшими в Китае туристами, у которых наблюдается затрудненное дыхание, насморк, кашель, жар или боли в мышцах. Добавим, что подобную тест-систему разработали и в России, скоро она начнет поступать в лаборатории страны. 

По словам Лорана Кайзера, 2019-нКоВ, вызывающий пневмонию, приблизительно на 70% родственен тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС), более известному как SARS, унесшему сотни жизней в 2003 году. Новым коронавирусом заразились уже более 400 человек, число умерших по состоянию на 22 января, по информации агентства Reuters, выросло до 17-ти. В аэропортах Сингапура, Таиланда, Тайваня, России и США вводят усиленные меры досмотра путешественников, прибывших из Китая.

На сайте минздрава Конфедерации (OFSP) отмечается, что вспышка 2019-нКоВ, от которого пока нет вакцины, напоминает развитие событий во время начала эпидемии SARS. Несмотря на то, что эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний считают риск проникновения вируса в ЕС «умеренным», OFSP готовит план действий на случай распространения 2019-нКоВ в Швейцарии.

Вчера вечером стало известно, что в Ухане решено приостановить работу общественного транспорта. Сегодня в 10:00 по местному времени в городе с многомиллионным населением автобусы, метро и паромы перестанут перевозить пассажиров, вылеты и отправления поездов из Уханя будут отменены. Жителей призывают не покидать город и носить медицинские маски в общественных местах.

 

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