Название «коронавирусы» обозначает целое семейство возбудителей различных болезней, от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. «2019-нКоВ – новый штамм, который ранее не выявлялся у людей», отмечается на сайте ВОЗ.



В интервью телерадиокомпании RTS глава отделения инфекционных болезней HUG Лоран Кайзер рассказал, что в распоряжении женевских врачей – генетический код 2019-нКоВ, на основании которого они разработали вышеупомянутый тест. Для выявления вируса достаточно взять мазок из горла пациента. Тест будут проводить только с побывавшими в Китае туристами, у которых наблюдается затрудненное дыхание, насморк, кашель, жар или боли в мышцах. Добавим, что подобную тест-систему разработали и в России, скоро она начнет поступать в лаборатории страны.



По словам Лорана Кайзера, 2019-нКоВ, вызывающий пневмонию, приблизительно на 70% родственен тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС), более известному как SARS, унесшему сотни жизней в 2003 году. Новым коронавирусом заразились уже более 400 человек, число умерших по состоянию на 22 января, по информации агентства Reuters, выросло до 17-ти. В аэропортах Сингапура, Таиланда, Тайваня, России и США вводят усиленные меры досмотра путешественников, прибывших из Китая.





На сайте минздрава Конфедерации (OFSP) отмечается, что вспышка 2019-нКоВ, от которого пока нет вакцины, напоминает развитие событий во время начала эпидемии SARS. Несмотря на то, что эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний считают риск проникновения вируса в ЕС «умеренным», OFSP готовит план действий на случай распространения 2019-нКоВ в Швейцарии.Вчера вечером стало известно, что в Ухане решено приостановить работу общественного транспорта. Сегодня в 10:00 по местному времени в городе с многомиллионным населением автобусы, метро и паромы перестанут перевозить пассажиров, вылеты и отправления поездов из Уханя будут отменены. Жителей призывают не покидать город и носить медицинские маски в общественных местах.