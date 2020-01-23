Автор: Лейла Бабаева, Женева, 23. 01. 2020. Просмотров: 180
Название «коронавирусы» обозначает целое семейство возбудителей различных болезней, от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. «2019-нКоВ – новый штамм, который ранее не выявлялся у людей», отмечается на сайте ВОЗ.
В интервью телерадиокомпании RTS глава отделения инфекционных болезней HUG Лоран Кайзер рассказал, что в распоряжении женевских врачей – генетический код 2019-нКоВ, на основании которого они разработали вышеупомянутый тест. Для выявления вируса достаточно взять мазок из горла пациента. Тест будут проводить только с побывавшими в Китае туристами, у которых наблюдается затрудненное дыхание, насморк, кашель, жар или боли в мышцах. Добавим, что подобную тест-систему разработали и в России, скоро она начнет поступать в лаборатории страны.
По словам Лорана Кайзера, 2019-нКоВ, вызывающий пневмонию, приблизительно на 70% родственен тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС), более известному как SARS, унесшему сотни жизней в 2003 году. Новым коронавирусом заразились уже более 400 человек, число умерших по состоянию на 22 января, по информации агентства Reuters, выросло до 17-ти. В аэропортах Сингапура, Таиланда, Тайваня, России и США вводят усиленные меры досмотра путешественников, прибывших из Китая.
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