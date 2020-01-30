Число заболевших новым типом коронавируса в Китае продолжает увеличиваться, а вместе с этим растет и обеспокоенность людей по всему миру. Нужно ли бояться вируса в Швейцарии? Насколько он опасен? Как себя защитить? Ответы на эти и другие вопросы дают ВОЗ и швейцарский минздрав (OFSP).

Что происходит в Китае?

По последним данным, в Китае от пневмонии, причиной которой стал вирус 2019-нКоВ, умерли более 130 человек. Заболевание диагностировано у около 6 000 человек – это больше, чем во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах.

По словам китайского пульмонолога и эксперта по респираторным заболеваниям Чжуна Наньшаня, эпидемия достигнет пика через 7-10 дней, после чего число заболевших будет снижаться.

Китайские власти закрыли на карантин Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка вируса, и 16 других городов в провинции Хубэй. Воздушное и железнодорожное сообщение с этим регионом ограничено. Жители должны носить маски в общественных местах. В карантинной зоне оказалось более 40 млн человек.

Что говорит ВОЗ?

22 января Всемирная организация здравоохранения провела совещание, по итогам которого приняла решение не объявлять вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ). Этот вопрос снова будет обсуждаться сегодня на встрече комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ.

28 января, в Пекине, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус встретился с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Стороны договорились о том, что ВОЗ как можно скорее направит в Китай международных экспертов для работы с китайскими коллегами. Гебреисус также высоко оценил «серьезность, с которой Китай относится к этой вспышке, особенно активное участие высшего руководства и продемонстрированную им транспарентность». Добавим, что на сайте ВОЗ опубликован список рекомендаций в связи c распространением нового коронавируса.

Как реагируют другие страны?

Некоторые страны, например, США и Япония, репатриируют своих граждан из Китая. О репатриации граждан входящих в ЕС стран объявила также Еврокомиссия, сообщает телеканал RTS. В частности, во Франции эти люди по возвращении подвергнутся 14-дневному карантину, заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузин. Австралия планирует создать карантинную зону для своих репатриированных граждан на острове Рождества. Об обязательном двухнедельном карантине говорят и власти Великобритании. Конфедерация также ищет способы репатриации швейцарцев, находящихся в Ухани, однако это осложняется тем, что город закрыт на карантин, а для выезда требуется специальное разрешение властей.

О полной приостановке или сокращении количества рейсов в Китай и из него заявили авиакомпании British Airways,Lion Air, Seoul Air, United Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Jetstar Asia, Lufthansa и Swiss.

Россия усилила санитарный контроль на границе с Китаем, а Роспотребнадзор по поручению российского правительства разработал ряд мер «по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» и заявил, что «ситуация остается на строгом контроле». Кроме того, в среду в московском храме Святителя Николая в Голутвине отслужили молебен о спасении от коронавируса.

Кто находится в группе риска?

Риск инфицирования 2019-nCoV существует, прежде всего, для лиц, совершивших поездки в Китай, а также для тех, кто имел тесный контакт с носителем вируса. Под тесным понимается контакт на расстоянии не менее одного метра и в течение не менее 15 минут, проживание в одном доме с заболевшим или контакт с мелкими каплями, выходящими из дыхательных путей инфицированного. Швейцарский минздрав не советует ездить в провинцию Хубэй и рекомендует соблюдать меры предосторожности при поездках в другие регионы Китая.

‎Может ли вирус проникнуть в Швейцарию?

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает риск проникновения вируса в диапазоне от умеренного до высокого. То же самое относится и к Швейцарии, пишет OFSP.

Вирус уже попал в соседние со Швейцарией страны – Францию и Германию, а также в Финляндию. По состоянию на полдень среды в Конфедерации было выявлено около 50 предполагаемых случаев коронавируса: ни одно из этих подозрений не подтвердилось. Минздрав не раскрывает информацию, сколько проб на коронавирус анализируется прямо сейчас и из каких кантонов они поступили. Напомним, что тест на 2019-нКоВ делается в Женеве.

Как передается вирус?

Эксперты отмечают, что имеющихся эпидемиологических данных недостаточно для полного понимания функционирования вируса. На настоящий момент известно, что 2019-нКоВ во многом схож с вирусами, вызвавшими SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром).

Источником вируса стали животные, предположительно, летучие мыши. Видимо, вирус передался от животного к человеку на рынке в городе Ухань. Сейчас вирус может передаваться от человека к человеку, причем, вероятно, заражение может произойти даже при контакте с внешне здоровым человеком, у которого еще не проявились первые признаки заболевания.

Передача вируса происходит воздушно-капельным путем при чихании или кашле. Вирус может выживать в течение нескольких часов на руках или поверхностях, например, на дверных ручках или поручнях, а затем достигать слизистых оболочек, когда человек прикасается грязными руками к лицу, поэтому врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки и не трогать ими рот и нос.

Скорость распространения вируса от человека к человеку пока неизвестна. Базовый репродуктивный показатель R0 может составлять от 1,5 до 4, что означает, что инфицированный 2019-нКоВ человек может заразить в среднем от 1,5 до 4 человек. Для сравнения: для сезонного гриппа R0 зимой составляет около 1,2-1,4, для кори – 18, а для атипичной пневмонии – 1,0.

Вирус может поразить людей всех возрастов. В Китае, например, заболели люди в возрасте от 8 месяцев до 90 лет.

Каковы симптомы заболевания?

Инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Как правило, симптомы (недомогание, усталость, жар) проявляются в течение 4-7 дней после инфицирования. Позже может появиться сухой кашель. Реже встречаются головные боли, боли в мышцах, тошнота и диарея, очень редко – боль в горле. У некоторых носителей вируса не было вообще никаких симптомов.

Болезнь может протекать по-разному. В легкой форме в течение нескольких дней сохраняются перечисленные выше симптомы до полного выздоровления человека, в тяжелой – возникают трудности с дыханием, в худшем случае может развиться пневмония. От тяжелой формы заболевания чаще всего страдают пожилые люди, уже имеющие другие хронические болезни, например, гипертонию, диабет, болезни сердца и легких.

Неизвестно, насколько часто возникают осложнения, пока кажется, что в большинстве случаев болезнь проходит в неопасной форме. Уровень смертности также неизвестен. Предположительно, он составляет 3%. Для сравнения: летальность от SARS составляет 10%, от MERS – 35%.

Как лечится инфекция?

Заболевшие должны быть изолированы. Специального лечения нет. Легкая форма проходит за семь дней: рекомендованы отдых, достаточное количество жидкости, жаропонижающие средства при необходимости. Больным, страдающим от тяжелой формы инфекции, может потребоваться интенсивная медицинская помощь.

Как защитить себя от инфекции, если вирус распространится в Швейцарии?

В этом случае швейцарский минздрав рекомендует соблюдать меры индивидуальной защиты: избегать людей с острыми респираторными инфекциями; избегать мест большого скопления людей; регулярно мыть руки с мылом; не трогать руками рот, нос или глаза; чихать и кашлять в локоть или в носовой платок; при появлении симптомов заболевания не выходить на улицу и немедленно связаться с врачом.

Не нужно держаться подальше от туристов или деловых партнеров из Азии, уточняет OFSP, но нужно избегать близкого контакта с людьми, страдающими респираторными инфекциями, независимо от того, из какой страны они приехали, – это поможет снизить риск передачи циркулирующего сейчас гриппа и простуды. Бояться посылок из Китая также не стоит, главное – чаще мыть руки.

Нужно ли носить защитные маски?

Ношение простых гигиенических масок в общественных местах или при контакте с больными не является надежной защитой от инфекции. Если маска недостаточно тугая, капли могут пройти через отверстия по бокам маски. Однако некоторые исследования показывают, что ношение маски снижает риск заражения, поскольку руки реже соприкасаются со ртом, носом или глазами. Имеет смысл носить маску заболевшим людям, так как при правильном ношении это может значительно снизить риск передачи вируса. Добавим, что медицинский персонал для защиты от инфекций носит специальные респираторные маски (FFP).

Когда придумают вакцину?

Нескоро. К созданию вакцины приступили в разных странах, например, в США и России. Однако этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Важный шаг в этом плане сделали ученые института Доэрти в Мельбурне, которые заявили о том, что смогли успешно размножить коронавирус в лаборатории.

Каковы последствия вируса для экономики?

Биржи отреагировали на сообщения о коронавирусе падением акций авиационных, туристических, нефтегазовых и люксовых компаний. Инвесторы распродают рискованные активы и покупают швейцарские франки, золото и йены.

Эпидемия сказывается и на туризме. Пекин посоветовал своим гражданам отложить поездки за пределы страны. Групповые поездки уже приостановлены. Швейцария может потерять до 50% китайских туристов, впрочем, эффект не будет значительным, так как жители Поднебесной предпочитают посещать Конфедерацию не зимой, а летом.