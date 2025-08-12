Введенные Дональдом Трампом в отношении швейцарских товаров пошлины в размере 39% не затрагивают фармацевтическую продукцию. Пока. Не исключено, что сектор может столкнуться с еще большими тарифами. Как уже рассказывала Наша Газета, президент США разослал письма нескольким крупным международным фармацевтическим компаниям, включая Roche и Novartis, и призвал их снизить цены до 29 сентября, угрожая в противном случае «ответными мерами». Сначала речь шла о пошлинах в размере 200%, а затем – о 250%.

Чтобы избежать таможенных пошлин, швейцарские фармаконцерны намерены расширить производство в США: компания Novartis ранее объявила об инвестициях в размере 23 млрд долларов, а Roche – в два раза больше. В частности, Novartis планирует, что большинство основных лекарственных препаратов будет производиться на территории США. Roche хочет пойти еще дальше и стать экспортером из США. Как поясняет NZZ, концерн намерен экспортировать из США в остальные страны больше лекарств, чем импортирует из других стран, таких как Швейцария. В этом случае Roche больше не будет иметь торгового дефицита с США – и эта цель уже достигнута в области диагностики. Американская дочерня компания Genentech Roche располагает обширной инфраструктурой в США, а с новыми миллиардными инвестициями увеличить производство не составит труда.

Компании уверяют, что эти инвестиции не повлияют на занятость в Швейцарии и других странах. Однако некоторые аналитики полагают, что такое развитие ситуации ставит под угрозу рабочие места, так как в Швейцарии потребуется меньше производственных мощностей. Всего в фармацевтической области в Швейцарии занято около 50 000 человек, около 10 000 из них задействованы в производстве, примерно 11 000 сотрудников работают в сфере исследований и разработок, еще 30 000 человек заняты в головных офисах концернов, в частности в сфере продаж и маркетинга.

Даже если с переносом производства компаниям удастся решить проблему пошлин, останется вопрос снижения цен на лекарственные средства, которого добивается американский президент. Многие обозреватели считают, что причина высоких цен в США объясняется самой системой здравоохранения. Если в Швейцарии цены на лекарства устанавливают власти, то в США переговоры между фармацевтическими компаниями, с одной стороны, и страховщиками и аптеками, с другой, ведут посредники, договаривающиеся как о ценах, так и о скидках. Желая зарабатывать даже при наличии скидок, они нередко просто завышают цены. Вместо реформирования системы Вашингтон оказывает давление на производителей, пытаясь заставить их уменьшить цены. Это может привести к сокращению прибыли компаний и, как следствие, к тому, что на исследования и разработки будет выделяться меньше средств.

В самой Швейцарии также растет напряжение: в то время как власти стремятся затормозить рост расходов на здравоохранение, фармаконцерны настаивают на повышении цен на лекарственные средства, чтобы покрыть экономические риски, связанные с исследованиями и разработками.

В целом, фармацевтический сектор имеет огромное значение для швейцарской экономики: в 2022 году прямая доля Novartis, Roche и других фармапроизводителей составила 5,8% ВВП страны. В воскресенье федеральный департамент внутренних дел подтвердил журналистам, что фармацевтические компании и Конфедерация находятся в контакте по поводу американских таможенных пошлин, а в начале сентября должна состояться встреча между властями и представителями отрасли.