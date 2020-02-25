Первый случай коронавируса в Швейцарии

В Тичино зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии. Проведенные в женевской лаборатории тесты оказались положительными, сообщает телеканал RTS со ссылкой на заявление тичинских властей.

Речь идет о 70-летнем мужчине, проживающем в Тичино. 15 февраля он посетил Милан, а два дня спустя у него появились симптомы гриппа. Сейчас он находится в больничном изоляторе. Его состояние оценивается как стабильное. Члены его семьи будут помещены в карантин, результаты их анализов на наличие коронавирусной инфекции должны стать известны в ближайшее время.

Напомним, что крупнейшая вспышка COVID-19 в Европе зарегистрирована в итальянской области Ломбардия, граничащей с Тичино.

О том, какие меры предосторожности нужно соблюдать, если инфекция распространится в Швейцарии, мы рассказывали в нашей статье. Помните, что главное – это регулярно и тщательно мыть руки и не касаться грязными руками рта, носа и глаз.

При наличии симптомов респираторной инфекции власти советуют оставаться дома и сначала связаться с врачом по телефону.