Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 18 февраля 2020 года   

Коронавирус: развитие событий|Coronavirus: évolution de l’épidémie

Автор: Заррина Салимова, Женева, 18. 02. 2020. Просмотров: 63

Пассажиры парома в Гонконге в защитных масках. Фото: Big Dodzy on Unsplash

Рост числа заболевших, перенос крупных мероприятий, отмена рейсов, перебои в работе почты – мы собрали для вас последнюю информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.

|

Nombre de contaminations en hausse, manifestations reportées, vols annulés, perturbations dans le service postal – retrouvez les informations sur l’évolution de l’épidémie du coronavirus.

Covid-19 – такое название Всемирная организация здравоохранения дала инфекции, вызываемой новым типом коронавируса 2019-нКоВ, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Название образовано от английского словосочетания «coronavirus disease 2019» и было выбрано с учетом принципов ВОЗ: наименование заболевания не должно содержать отсылок к географическому положению, роду животных, какому-либо индивидууму или группе людей, а также должно быть легко произносимым.

На прошлой неделе в Женеве состоялся созванный по инициативе ВОЗ форум, на котором ученые и представители санитарных служб со всего мира определили приоритеты исследований, которые будут положены в основу научно-инновационной дорожной карты и призваны способствовать скорейшему предотвращению распространения заболевания. Кроме того, ВОЗ направила в Пекин международных экспертов, которые в понедельник обсудили со своими китайскими коллегами возможные подходы в борьбе с эпидемией.

По последним данным, от пневмонии, вызванной 2019-нКоВ, умерли около 1800 человек. Число инфицированных превысило 71 000. Резкий скачок заболевших произошел в конце прошлой недели, когда, по информации South China Morning Post, власти Китая изменили критерии диагностики заболевания. Теперь врачи для постановки диагноза могут опираться на данные компьютерной томографии и не должны дожидаться результатов лабораторных исследований. Эта мера была введена для того, чтобы пациенты смогли скорее получить лечение, отметила Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй.

С точностью оценить масштаб вспышки и определить коэффициент летальности от Covid-19 затруднительно, так как эпидемия пока продолжается. По информации Минздрава Швейцарии, летальность от нового типа коронавируса составляет менее 3%. Однако, по оценкам исследователей Имперского Колледжа Лондона, предложивших новую математическую модель расчета, она может быть намного ниже – около 1%.

Несмотря на то, что до настоящего времени в Швейцарии не было выявлено ни одного случая заболевания Covid-19, Конфедерация уже ощутила не себе экономические последствия эпидемии. Мы рассказывали, что из-за вспышки коронавируса временно приостановлены рейсы SWISS в Пекин и Шанхай, отменена ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong и аннулирован часовой салон Time to Move, проводимый Swatch Group. Компания Bvlgari объявила об отказе от участия в выставке часового искусства Baselworld 2020 «ввиду текущей социально-экономической ситуации, связанной со все большей неопределенностью относительно приезда иностранных посетителей».

Вдобавок к этому, в понедельник стало известно, что из-за эпидемии ежегодная Женевская международная выставка изобретений перенесена с марта на сентябрь. Около половины участников выставки прилетают в Женеву из Азии, в частности, из материкового Китая и Гонконга, а в сложившихся условиях им будет непросто спланировать поездку и получить визу. При этом организаторы Geneva International Motor Show заверили, что Женевский автосалон состоится.

Многие почтовые перевозки срываются по причине того, что международные авиакомпании резко сократили или прекратили полеты в Китай. Так, с середины прошлой недели Почта Швейцарии больше не принимает письма и посылки в Китай и не исключает возможных задержек при импорте грузов из Китая в Швейцарию из-за очень ограниченных транспортных возможностей.

Швейцарские университеты вводят ограничения для сотрудников, возвращающихся из Китая: студентам и преподавателям настоятельно рекомендуют работать из дома в течение 14 дней после отъезда из Китая. Подобные правила, как сообщает NZZ, приняты в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), Цюрихском университете (UZH), а также в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL).

Добавим, что репатриированные из Китая швейцарские граждане и их родственники в субботу завершили свое пребывание в карантине на юге Франции: никто из них не заболел. О том, как защитить себя в случае, если эпидемия распространится в Швейцарии, можно узнать из нашей статьи.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 64.5

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Что вы знаете об Олеге Прокофьеве? |
среда, 19 февраля 2020 года
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Умерла Татьяна Фаберже

 13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.

Всего просмотров: 1,013

Оттенки швейцарского нейтралитета

 Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.

Всего просмотров: 741

Укол за 2 млн франков

 Почему фармацевтические концерны покупают небольшие компании за головокружительные суммы? Влияет ли это на стоимость новых препаратов?

Всего просмотров: 716
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Умерла Татьяна Фаберже

 13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.

Всего просмотров: 1,013

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 6,729

Равные браки в Швейцарии

 Как уровень образования и дохода влияет на выбор спутника жизни? Швейцарские исследователи выяснили, с кем вступают в брак профессора, а с кем – врачи, и как это связано с различиями между богатыми и бедными.

Всего просмотров: 601

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top