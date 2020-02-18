Covid-19 – такое название Всемирная организация здравоохранения дала инфекции, вызываемой новым типом коронавируса 2019-нКоВ, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Название образовано от английского словосочетания «coronavirus disease 2019» и было выбрано с учетом принципов ВОЗ: наименование заболевания не должно содержать отсылок к географическому положению, роду животных, какому-либо индивидууму или группе людей, а также должно быть легко произносимым.

На прошлой неделе в Женеве состоялся созванный по инициативе ВОЗ форум, на котором ученые и представители санитарных служб со всего мира определили приоритеты исследований, которые будут положены в основу научно-инновационной дорожной карты и призваны способствовать скорейшему предотвращению распространения заболевания. Кроме того, ВОЗ направила в Пекин международных экспертов, которые в понедельник обсудили со своими китайскими коллегами возможные подходы в борьбе с эпидемией.

По последним данным, от пневмонии, вызванной 2019-нКоВ, умерли около 1800 человек. Число инфицированных превысило 71 000. Резкий скачок заболевших произошел в конце прошлой недели, когда, по информации South China Morning Post, власти Китая изменили критерии диагностики заболевания. Теперь врачи для постановки диагноза могут опираться на данные компьютерной томографии и не должны дожидаться результатов лабораторных исследований. Эта мера была введена для того, чтобы пациенты смогли скорее получить лечение, отметила Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй.

С точностью оценить масштаб вспышки и определить коэффициент летальности от Covid-19 затруднительно, так как эпидемия пока продолжается. По информации Минздрава Швейцарии, летальность от нового типа коронавируса составляет менее 3%. Однако, по оценкам исследователей Имперского Колледжа Лондона, предложивших новую математическую модель расчета, она может быть намного ниже – около 1%.

Несмотря на то, что до настоящего времени в Швейцарии не было выявлено ни одного случая заболевания Covid-19, Конфедерация уже ощутила не себе экономические последствия эпидемии. Мы рассказывали, что из-за вспышки коронавируса временно приостановлены рейсы SWISS в Пекин и Шанхай, отменена ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong и аннулирован часовой салон Time to Move, проводимый Swatch Group. Компания Bvlgari объявила об отказе от участия в выставке часового искусства Baselworld 2020 «ввиду текущей социально-экономической ситуации, связанной со все большей неопределенностью относительно приезда иностранных посетителей».

Вдобавок к этому, в понедельник стало известно, что из-за эпидемии ежегодная Женевская международная выставка изобретений перенесена с марта на сентябрь. Около половины участников выставки прилетают в Женеву из Азии, в частности, из материкового Китая и Гонконга, а в сложившихся условиях им будет непросто спланировать поездку и получить визу. При этом организаторы Geneva International Motor Show заверили, что Женевский автосалон состоится.

Многие почтовые перевозки срываются по причине того, что международные авиакомпании резко сократили или прекратили полеты в Китай. Так, с середины прошлой недели Почта Швейцарии больше не принимает письма и посылки в Китай и не исключает возможных задержек при импорте грузов из Китая в Швейцарию из-за очень ограниченных транспортных возможностей.

Швейцарские университеты вводят ограничения для сотрудников, возвращающихся из Китая: студентам и преподавателям настоятельно рекомендуют работать из дома в течение 14 дней после отъезда из Китая. Подобные правила, как сообщает NZZ, приняты в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), Цюрихском университете (UZH), а также в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL).

Добавим, что репатриированные из Китая швейцарские граждане и их родственники в субботу завершили свое пребывание в карантине на юге Франции: никто из них не заболел. О том, как защитить себя в случае, если эпидемия распространится в Швейцарии, можно узнать из нашей статьи.