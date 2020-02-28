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25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
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Как защититься от коронавируса?|Comment se protéger du nouveau coronavirus?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 02. 2020. Просмотров: 193

Мыть руки нужно правильно! Фото: Matthew Tkocz, Unsplash

В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.

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En Suisse, le nouveau coronavirus a été détecté chez d’autres personnes. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe des principales règles d’hygiène et de conduite destinées à ralentir, voire à éviter la propagation de l’infection.

К вечеру 27 февраля в Швейцарии были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: у проживающего в Женеве 28-летнего мужчины, вернувшегося на днях из Милана, где он посещал мероприятия в рамках Недели моды; у двух детей, приехавших с семьей из Италии на каникулы в Верхний Энгадин (кантон Граубюнден); у 26-летнего мужчины из кантона Ааргау, побывавшего на севере Италии; у 30-летней женщины из кантона Цюрих, неделю назад совершившей поездку в Милан; у сотрудницы детского сада из Базеля; а также у французского фронтальера, работающего в кантоне Во. Заболевшие госпитализированы и изолированы, состояние их здоровья оценивается как хорошее. Контактировавшие с ними люди помещены в 14-дневный карантин.

Школьные занятия в Граубюндене будут продолжаться в обычном режиме до дальнейших указаний, однако, запрещены школьные экскурсии или поездки за границу. Департамент образования Женевы также отменил запланированные на март учебные поездки в Ломбардию, Венето и Пьемонт.

В четверг в Берне состоялась пресс-конференция, на которой представители Минздрава Швейцарии проинформировали общественность о текущей ситуации и рассказали о мерах борьбы с распространением инфекции. Минздрав советует следовать трем главным правилам: тщательно и часто мыть руки с мылом; чихать и кашлять в сгиб локтя или в одноразовый платок, который сразу нужно выбросить; при наличии температуры и кашля оставаться дома и сначала связаться с врачом по телефону. Плакаты и брошюры с этими правилами можно скачать на сайте Минздрава, распечатать и повесить на видном месте, например, в офисе. В настоящее время выпущены плакаты желтого цвета; если эпидемиологическая ситуация ухудшится, плакаты будут выпускать в красном цвете.

Кажется, что в мытье рук нет ничего сложного, однако, большинство людей моют руки неправильно – настоятельно рекомендуем посмотреть видеоинструкцию, выложенную Минздравом на Youtube. Подробные рекомендации по мытью рук также дает ВОЗ: прежде всего, нужно намочить руки, хорошо их намылить и потереть ладони. Затем правой ладонью растирать тыльную поверхность левой руки, переплетя пальцы, и наоборот; потереть одну ладонь о другую, переплетя пальцы; соединив пальцы, тереть их тыльной стороной о ладонь другой руки; потереть большие пальцы обеих руки вращательными движениями, охватив их ладонью другой руки; круговым движением вперед-назад потереть левую ладонь кончиками соединенных пальцев правой руки и наоборот. В конце нужно ополоснуть руки водой, вытереть одноразовой бумажной салфеткой и только потом, взяв в руки салфетку (!), закрыть кран.

Глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии Даниэль Кох в ходе пресс-конференции в очередной раз повторил, что носить маски здоровым людям не нужно, так как они не являются надежным средством защиты от инфекции. Гигиенические маски предназначены для заболевших, а специальные респираторные маски FFP2 – для медицинского персонала. Кох также подтвердил, что в Конфедерации, как и в остальном мире, существует нехватка масок.

В связи с коронавирусом в Швейцарии отменен часовой салон Watches & Wonders (ранее – SIHH), который должен был состояться с 25 по 29 апреля в Женеве. Что касается часовой ярмарки Baselworld, то подготовка к ней пока продолжается. Судьба Базельского карнавала решится в пятницу. Любопытное историческое совпадение: ровно сто лет назад, в 1920 году, карнавальные шествия в городе на Рейне были отменены из-за эпидемии «испанки», сообщает RTS.

Кроме того, отменен лыжный марафон в Энгадине, запланированный на 8 марта. Чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции, автопроизводители, участвующие в Женевском автомобильном салоне, сокращают число персонала на своих стендах, уточняет TagesAnzeiger.

Коронавирус «ударил» по швейцарской бирже. 27 февраля швейцарский фондовый индекс SMI упал на 3,7%, пишет TagesAnzeiger. Акции банков Credit Suisse и UBS потеряли более 6% в стоимости, акции страховых компаний Swiss Life, Swiss Re и Zurich упали на 4%. Пострадали и производители предметов роскоши Richemont (-5%) и Swatch (-4%).

Организация Economiesuisse снизит на 0,2% прогнозы экономического роста в Швейцарии. Экономические последствия от вспышки коронавируса будут более серьезными, чем во время эпидемии атипичной пневмонии 17 лет назад, так как в настоящее время на Китай приходится 20% мирового производства, что в два раза больше, чем в 2003 году, пояснил главный экономист Economiesuisse Рудольф Минш.

Добавим, что Швейцарский национальный научный фонд (SNF) выделит несколько миллионов франков на изучение нового коронавируса. Конкурс заявок на проведение исследований стартует 6 марта.

 

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