В Швейцарии отменены массовые мероприятия из-за коронавируса

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Конфедерации запрещено проведение публичных и частных мероприятий с одновременным участием более 1 000 человек. Запрет вступает в силу сегодня, 28 февраля, и продлится до 15 марта.

Решение было принято Федеральным советом на состоявшемся в пятницу внеочередном заседании. Цель этой меры – обеспечить эффективную защиту здоровья населения и остановить распространение коронавируса, подчеркивается в правительственном коммюнике.

В соответствии с Законом об эпидемиях ситуация по коронавирусу в Швейцарии оценивается как «особая».

По состоянию на 28 февраля в Швейцарии инфекция была выявлена у 15 человек в кантонах Тичино, Цюрих, Женева, Во, Ааргау, Граубюнден, Базель-сельский и Базель-городской.