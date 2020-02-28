В Швейцарии отменены массовые мероприятия из-за коронавируса

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Конфедерации запрещено проведение публичных и частных мероприятий с одновременным участием более 1 000 человек. Запрет вступает в силу сегодня, 28 февраля, и продлится до 15 марта.
Решение было принято Федеральным советом на состоявшемся в пятницу внеочередном заседании. Цель этой меры – обеспечить эффективную защиту здоровья населения и остановить распространение коронавируса, подчеркивается в правительственном коммюнике.
В соответствии с Законом об эпидемиях ситуация по коронавирусу в Швейцарии оценивается как «особая».
По состоянию на 28 февраля в Швейцарии инфекция была выявлена у 15 человек в кантонах Тичино, Цюрих, Женева, Во, Ааргау, Граубюнден, Базель-сельский и Базель-городской.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
20 новых мишленовских звезд в ШвейцарииВ новом издании влиятельного гида Michelin упоминаются 6 ресторанов Конфедерации, получивших вторую звезду. Всего в стране – 122 «звездных» вывески, отмечается в официальном коммюнике.