Мы продолжаем следить за развитием чрезвычайной ситуации в Швейцарии, связанной с распространением коронавируса, и информировать вас о самом важном.

Более 3 000 положительных тестов

Согласно последней информации, опубликованной Федеральным департаментом здравоохранения 18 марта в 15.00, в Швейцарии подтверждены 3028 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. От вызванных Covid-19 осложнений скончались 33 человека.

Некоторые кантоны создают дополнительную инфраструктуру для проведения тестов. Так, в Берне в начале следующей недели должен открыться центр, где можно будет сделать экспресс-анализ на коронавирус, результат которого будет известен в течение дня. Проверять будут только тех, у кого есть симптомы респираторной инфекции (температура и кашель). Тесты разработаны компанией Roche.

Продажа определенных лекарств ограничена

Федеральный совет ввел ограничения на покупку лекарств на основе ацетилсалициловой кислоты, карбасалата кальция, метамизола, парацетамола, ибупрофена, диклофенака, мефенамовой кислоты, кодеина, носкапина, декстрометорфана и опиатов. Аптекам разрешено выдавать только одну упаковку на руки. Постановление вступило в силу в среду и будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее мы рассказывали, что для снятия симптомов при заболевании Covid-19 Минздрав Швейцарии рекомендует принимать средства на основе парацетамола.

Швейцария больше не выдает визы

Федеральный совет на три месяца приостанавливает выдачу шенгенских виз гражданам третьих стран. Национальные визы теперь будут выдаваться только в исключительных случаях, например, членам семей граждан Швейцарии или медицинским специалистам. Кроме того, ограничения на въезд в страну теперь распространяются на граждан Испании, Италии, Франции, Германии и Австрии.

Швейцарцы, возвращайтесь домой!

Власти Конфедерации призывают граждан, находящихся сейчас в других странах, возвращаться на родину, пока это еще возможно. Правда, добираться домой придется своими силами и за свой счет. Согласно швейцарскому законодательству, граждане Конфедерации не могут претендовать на право организованного выезда из кризисной зоны, а каждый путешественник несет ответственность за пребывание за границей и возвращение домой, уточняет RTS. Репатриация возможна только в том случае, если нет других возможностей покинуть иностранное государство самостоятельно.

Референдум 17 мая перенесен

Проведение народного голосования перенесено с 17 мая на более поздний срок. Перенос связан с тем, что в текущей ситуации, когда публичные и частные мероприятия запрещены, спланировать и провести информационную кампанию практически невозможно. Напомним, что 17 мая жители Швейцарии должны были высказаться, среди прочего, по инициативе НПШ об отмене свободного передвижения лиц с ЕС и реформе закона об охоте. Перенесены также выборы в Невшателе и Тичино.

Производство часов приостановлено

Часовые мануфактуры постепенно закрываются из-за коронавируса. На многих производственных площадках просто невозможно соблюдать предписанную правительством дистанцию, а сотрудники обеспокоены рисками, которые влечет за собой работа в закрытом помещении. Rolex, Hublot, Audemars Piguet, Patek Philippe и Tag Heuer уже приостановили производство, а Swatch Group, по информации 24 heures, сокращает рабочее время на некоторых объектах. На мануфактуре давнего партнера Нашей Газеты F. P. Journe большинство сотрудников с сегодняшнего дня работают удаленно, в здании остались лишь несколько часовых мастеров, каждый в своей мастерской. Напомним, что два крупнейших швейцарских часовых салона – женевский Watches & Wonders и Baselword в Базеле – отменены. Тем не менее, на конец апреля запланировано проведение независимого мини-салона Geneva Watch Days.

-27% за месяц

В период с 20 февраля по 16 марта швейцарский фондовый индекс SMI упал на 27%, сообщает Bilan. Больше всего пострадали страховые компании: Swiss Re (-49%), Swiss Life (-45%) и Zurich Insurance (-38,7%).

Центр конъюнктурных исследований KOF составил несколько прогнозов экономического развития Швейцарии. Согласно одному из сценариев, рост составит всего 0,3% вместо ожидаемых 1,8%. Если эпидемию получится остановить быстро, то ВВП может вырасти на 1,2%, а в противном случае – упасть на 2,3%.

Raiffeisen и UBS также пересмотрели свои прогнозы в сторону понижения. Экономисты Credit Suisse предсказывают «непродолжительную» рецессию.

Петиции и письма

Многочисленные профсоюзы, ассоциации и объединения направляют правительству письменные просьбы о предоставлении поддержки. Так, ассоциация арендаторов Asloca просит Федеральный совет защитить съемщиков жилья и коммерческой недвижимости, которым грозит выселение, если они не смогут вовремя внести арендную плату. Женевская торговая федерация, в свою очередь, выдвинула ряд требований, среди которых – отмена НДС, подлежащего уплате в течение первых двух кварталов этого года, и приостановление действия кантональных и федеральных налоговых обязательств на первое полугодие 2020-го.

По оценкам Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии Covid-19 во всем мире работу потеряют от 5,3 до 24,7 миллиона человек.

Ожидается, что в пятницу власти представят меры для поддержки швейцарской экономики. Если это произойдет, мы немедленно вам сообщим.

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