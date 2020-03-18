Мы продолжаем следить за развитием ситуации по Covid-19 в Швейцарии и информировать вас о самом важном.

Оставайтесь дома

Во вторник Федеральный совет распространил официальное сообщение, в котором призвал всех, особенно пожилых людей и тех, кто болен, оставаться дома. Выходить из дома рекомендуется в том случае, если вам нужно идти на работу и вы не можете работать удаленно; если вы идете к врачу или в аптеку; если вам нужно купить продукты или помочь кому-либо. Призыв завершается следующими словами: «Федеральный Совет и Швейцария рассчитывают на вас».

Инфекция распространяется быстро

Согласно официальным данным, новая коронавирусная инфекция была выявлена у почти 2 700 человек, скончались 27. Подтвержденные случаи - это те, кто заболел около недели назад, а реальное число заболевших, конечно, выше.

На состоявшемся во вторник в Берне брифинге глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP/BAG) Даниэль Кох отметил, что остановить эпидемию невозможно, но на ее развитие можно повлиять. Если все будут следовать рекомендациям властей, то удастся «сгладить» эпидемическую волну и избежать перегрузки больниц. На настоящий момент ситуация в отделениях реанимации и интенсивной терапии находится под контролем, но если уровень госпитализаций не снизится, то количество смертельных случаев возрастет, пояснил Кох. В частности, отделение интенсивной терапии в Тичино будет заполнено к понедельнику, если в ближайшие дни ситуация не изменится.

В ходе брифинга Кох также ответил на критические замечания относительно того, что Швейцария не тестирует на вирус всех подряд. По его словам, в Конфедерации тестируют около 2 250 человек в день. Тесты проводятся точечно, а делать анализ каждому, у кого есть симптомы простуды, нецелесообразно и невозможно. Он подчеркнул, что человек с симптомами респираторной инфекции должен соблюдать режим самоизоляции независимо от того, сделал он тест или нет.

Эффективность мер, принятых правительством в рамках «чрезвычайного положения», можно будет оценить как минимум через неделю, добавил Кох.

Швейцария отказывает во въезде

С 17 марта въезд в Конфедерацию ограничен, введен контроль на всех границах, кроме Лихтенштейна, при этом швейцарские пограничники контролируют границу между Лихтенштейном и Австрией. С момента вступления в силу новых правил во въезде в страну было отказано около 2200 человек, заявил директор Федерального таможенного управления (FCA) Кристиан Бок в ходе брифинга. По словам Бока, в Тичино за последний месяц поток людей, пересекающих границу, сократился на 73%, а в целом по Швейцарии – на 37%.

В связи с новыми правилами изменяются часы работы контрольно-пропускных пунктов, многие из них закрываются: узнавайте информацию о работе таможни непосредственно перед поездкой. Так, на французско-швейцарской границе с 6.00 до 20.00 работают пункты Mategnin, Chancy 1, Soral 1, Croix-de-Rozon, Veyrier, Fossard, Mon-Idée, Monniaz. Круглосуточно открыты Ferney-Voltaire, Meyrin, Perly, Bardonnex, Thônex-Vallard, Moillesullaz, Anières.

Добавим, что доступ в здание аэропорта Женевы ограничен: войти в терминал могут только обладатели действительных билетов на рейс.

Нарушители будут наказаны

За соблюдением предписанных правительством правил поведения следит полиция. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет, информирует телеканал RTS. Кроме того, в учреждениях, которые остаются открытыми, необходимо в обязательном порядке выполнять рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию – в противном случае могут быть наложены санкции.

Не выбрасывайте пустые емкости от антисептиков

Дезинфицирующие растворы снова поступили в продажу во многих швейцарских аптеках, однако не везде хватает тары. Поэтому швейцарская ассоциация провизоров и фармацевтов pharmaSuisse призывает население не выбрасывать пустые контейнеры от средств дезинфекции: приносите их обратно в аптеки для пополнения.

Дезинфицирующие гели следует использовать только в ситуациях, когда помыть руки с мылом невозможно, напоминает pharmaSuisse. Напомним, что в Швейцарии остаются открытыми около 1 800 аптек, в которых работает более 22 000 человек.

Карточка или наличные?

Вирусы могут выживать на банкнотах так же, как и на других поверхностях, например, на дверных ручках или поручнях в общественном транспорте. До сих пор, впрочем, не доказано, что можно заразиться коронавирусом через купюры. Тем не менее, в Китае во время вспышки Covid-19 банкноты изымались, дезинфицировались и помещались в карантин, пишет SRF. В целом эксперты сходятся во мнении, что расплачиваться картами или смартфонами безопаснее. Не забывайте также, что в супермаркетах нужно соблюдать социальную дистанцию: не толпитесь и держитесь на достаточном расстоянии от других покупателей.

Узнавайте информацию из официальных источников

В социальных сетях и мессенджерах циркулируют десятки слухов и фальшивых новостей. Как отличить правду от вымысла? Помните, что представители санитарных служб передают информацию по собственным каналам и ни с кем не связываются лично ни по телефону, ни по электронной почте. Следите за обновлениями на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения, Федерального департамента здравоохранения, правительства Швейцарии, кантонов, а также на их официальных страницах в соцсетях - именно информацией из этих источников мы каждый день делимся с вами.

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