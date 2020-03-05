Этот год должен был стать знаковым для двух главных швейцарских ярмарок часового искусства – женевского салона Watches & Wonders (ранее SIHH) и базельского Baselworld. Мы уже рассказывали, что для удобства клиентов, ритейлеров и журналистов с 2020 года дни проведения выставок должны были быть согласованы: салон Watches & Wonders был запланирован на 26-29 апреля, а на следующий день после его закрытия должна была начать свою работу выставка в Базеле.

Однако коронавирус помешал этим планам. 28 февраля Конфедерация объявила о запрете всех массовых мероприятий с участием более 1000 человек в целях борьбы с распространением инфекции, и сообщения об аннулировании мероприятий посыпались одно за другим: отменили, среди прочего, Watches & Wonders, а Baselworld перенесли на январь следующего года.

Часовщики, впрочем, не растерялись и решили организовать собственный мини-салон – независимый, децентрализованный и камерный. По инициативе Bulgari с 26 по 29 апреля, т.е. как раз в те дни, когда должен был состояться салон Watches & Wonders, в Женеве пройдут Geneva Watch Days. Как пояснил глава Bulgari Жан-Кристоф Бабен в интервью RTS, мини-ярмарка была организована всего за несколько часов. Кроме Bulgari свои новинки представят Girard-Perregaux, Gerald Genta, Ulysse Nardin, Breitling, MB&F, De Bethune, Urwerk и другие марки.

Организаторы Geneva Watch Days не ставят своей целью заменить исторические часовые выставки в Женеве и Базеле. Мероприятие ориентировано, прежде всего, на ритейлеров и журналистов из Европы и пройдет в формате презентаций на разных площадках, в частности, в фирменных бутиках брендов и крупных женевских отелях.

Министр экономики Женевы Пьер Моде поддержал инициативу, которую он рассматривает как «значительный вклад в женевскую экономику в очень трудный период», передает RTS.

Салон Geneva Watch Days пройдет в строгом соответствии с существующими санитарными требованиями кантональных и федеральных властей, а также с возможными будущими рекомендациями ВОЗ и Федерального совета относительно развития эпидемии Covid-19, обещают организаторы.

Тем временем, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии растет и уже практически достигло 100 человек. По состоянию на вечер 4 марта, в референциальной лаборатории в Женеве подтверждены 58 случаев заражения. Кроме того, результаты еще более 30 тестов, проведенных в кантональных лабораториях, оказались положительными. Добавим, что анализ на новый коронавирус в Швейцарии должен быть подтвержден дважды – в кантональной и референциальной лабораториях.

Оснований для паники нет, но ситуация серьезная и становится все серьезнее, заявил на состоявшемся в среду брифинге глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох. По его словам, наибольшему риску подвержены пожилые люди. «Избежать смертельных случаев невозможно, однако, соблюдая рекомендации OFSP, можно значительно сократить количество жертв», - подчеркнул Кох. О правилах гигиены, которые помогут защитить себя от инфекции, мы рассказывали в нашей статье.