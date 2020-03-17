Рекомендации



Лекарств от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пока нет, но есть препараты, которые стоит принимать при появлении тревожных симптомов: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. 14 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран рекомендовал на своей странице в Twitter пить парацетамол при высокой температуре. Политик пояснил, что противоспалительные средства (ибупрофен, кортизон и т.д.) в таком случае могут вызвать ухудшение состояния больного. Со своей стороны, министерство здравоохранения (OFSP) Швейцарии подчеркивает, что в настоящее время нет доказательств отрицательного действия ибупрофена при заражении коронавирусной инфекцией. В некоторых случаях было отмечено ухудшение состояния пациентов, принимавших этот препарат, но, по заявлению OFSP, информации еще недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод. Минздрав Конфедерации рекомендует пить лекарства на основе парацетамола, их список приведен здесь.





Медицинское управление кантона Во рекомендовало водуазским фармацевтам предлагать клиентам парацетамол, а не противоспалительные средства, информирует телерадиокомпания RTS. Добавим, что принимать парацетамол при симптомах Covid-19 советуют также исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV).Интересно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует «проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов, включая антибиотики, с целью профилактики или лечения инфекции Covid-19». Вместе с тем ВОЗ сообщает, что сегодня ведутся «клинические испытания ряда средств как западной, так и традиционной народной медицины».В настоящее время в сети Whatsapp в Швейцарии распространяются две аудиозаписи. На первой неизвестная женщина от имени Университетского госпиталя Женевы (HUG) призывает подростков оставаться дома ближайшие несколько дней, на второй рассказчица «цитирует» доктора CHUV, утверждая, что коридоры учреждения переполнены пациентами. В HUG и CHUV заявили, что эти сообщения не имеют к ним никакого отношения. Представитель Университетского госпитального центра кантона Во Беатрис Шаад отметила в интервью RTS, что больных не размещают в коридорах, и в целом в CHUV царит спокойная обстановка. На странице CHUV в Twitter подчеркивается, что официальную информацию о коронавирусе учреждение публикует на своем сайте и в аккаунте в Facebook и не отвечает за достоверность сведений, полученных гражданами из других источников.Добавим, что в кантоне Во запущен виртуальный тест CoronaCheck , помогающий оценить состояние своего здоровья перед обращением к врачу. Анкета универсальна и подойдет также людям, проживающим в других частях Швейцарии. Стоит напомнить, что с лечением Covid-19 связано много ложных представлений. Эксперты борются с мифами, подчеркивая, что уничтожить коронавирус не удастся, принимая горячую ванну, используя электросушители для рук или ультрафиолетовую лампу для дезинфекции. Сегодня нет данных о том, что употребление чеснока или регулярное промывание носа солевым раствором позволяет избежать заражения. Больше информации вы найдете в наших материалах , посвященных борьбе с коронавирусом.