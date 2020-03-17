Автор: Лейла Бабаева, Париж-Берн, 17. 03. 2020. Просмотров: 109
Один из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?|
Рекомендации
Лекарств от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пока нет, но есть препараты, которые стоит принимать при появлении тревожных симптомов: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. 14 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран рекомендовал на своей странице в Twitter пить парацетамол при высокой температуре. Политик пояснил, что противоспалительные средства (ибупрофен, кортизон и т.д.) в таком случае могут вызвать ухудшение состояния больного. Со своей стороны, министерство здравоохранения (OFSP) Швейцарии подчеркивает, что в настоящее время нет доказательств отрицательного действия ибупрофена при заражении коронавирусной инфекцией. В некоторых случаях было отмечено ухудшение состояния пациентов, принимавших этот препарат, но, по заявлению OFSP, информации еще недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод. Минздрав Конфедерации рекомендует пить лекарства на основе парацетамола, их список приведен здесь.
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