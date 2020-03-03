В Европе продолжает расти число заболевших Covid-19. В Германии после выходных количество подтвержденных случаев увеличилось в три раза и достигло 150, во Франции выявлено более 180 заболевших. Власти Италии сообщили о 2000 инфицированных и 52 скончавшихся.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в понедельник повысил уровень риска в отношении новой коронавирусной инфекции в Евросоюзе с умеренного до высокого. «Другими словами, вирус продолжает распространяться», - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на состоявшемся 2 марта брифинге.

В Швейцарии новой коронавирусной инфекцией заболели более 40 человек, при этом больше всего случаев зафиксировано в кантонах Граубюнден, Женева и Цюрих. Речь идет не только о «завозных» случаях инфекции, но и о подтвержденных передачах вируса от человека к человеку уже на территории Конфедерации. На настоящий момент у всех заразившихся заболевание проходит в легкой форме – критических случаев в Швейцарии пока нет.

Учитывая развитие событий в Конфедерации и соседних странах, Федеральный департамент здравоохранения (OFSP – аналог Минздрава в Швейцарии) ужесточил гигиенические меры. «Необходимо усилить защиту особенно уязвимых групп населения, таких как пожилые люди или люди, уже страдающие другими заболеваниями», - подчеркивается в коммюнике OFSP.

К действующим правилам добавлены три новых рекомендации. Итак, чтобы защитить себя и других от инфекции нужно: тщательно и регулярно мыть руки; чихать и кашлять в платок или сгиб локтя; использованный платок выбрасывать в закрытый (!) мусорный бак; избегать рукопожатий; при наличии температуры и кашля оставаться дома; всегда звонить перед тем, как идти к врачу или в отделение неотложной помощи. Новые плакаты и брошюры, выполненные в красном цвете, можно скачать на сайте OFSP.

Сообщения об аннулировании или переносе мероприятий из-за коронавируса в Швейцарии поступают буквально каждый час. Так, приостановлено проведение футбольных и хоккейных матчей. Отменен Международный кинофестиваль и Форум по правам человека, который должен был пройти с 5 по 15 марта в Женеве. Аннулирован лозаннский кинофестиваль Rencontres 7e Art Lausanne, запланированный на 4-8 марта, а значит, и анонсированный нами мастер-класс Жоэля Шапрона. В качестве меры предосторожности до 13 марта закрыл свои двери Дворец Наций в Женеве, который принимает около 100 000 посетителей в год.

В Базеле решили бороться с эпидемией с помощью юмора. Сотни жителей города, не смирившихся с отменой карнавала, вышли в понедельник утром на традиционное шествие Morgenstreich. Некоторые весельчаки облачились в костюмы «вирусов» с коронообразными шипами на голове.

Министр экономики Ги Пармелен планирует в ближайшие дни провести встречу с профсоюзами, ассоциациями работодателей и крупными отраслевыми организациями, чтобы обсудить с ними экономические последствия эпидемии.

Добавим, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник снизила прогноз роста мировой экономики с 2,9% до 2,4%, а также предупредила о еще худшем сценарии развития событий в случае обострения эпидемии. ВТО, в свою очередь, также ожидает, что вспышка коронавируса будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики.

Тем временем, на фоне новостей о распространении вируса активизировались мошенники, которые пытаются манипулировать эмоциями людей, чтобы украсть деньги или конфиденциальную информацию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в частности, сообщила, что злоумышленники рассылают фишинговые сообщения, выдавая себя за ее представителей. ВОЗ напоминает, что никогда не просит предоставить логин и пароль, перейти по ссылке на сторонний сайт, перевести деньги за подачу документов о приеме на работу или регистрацию для участия в конференции, а также не проводит лотереи по электронной почте и не предлагает сделать прямое пожертвование. «Не торопитесь и не поддавайтесь давлению. Киберпреступники используют чрезвычайные ситуации, такие как вспышка 2019-nCov, чтобы заставить людей спешно принять решение. Всегда находите время, чтобы обдумать запрос о предоставлении вашей личной информации, а также его уместность», - подчеркивается на сайте организации.

Напомним, что горячая линия OFSP по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, работает круглосуточно: +41 58 463 00 00