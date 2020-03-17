COVID-2019

Хроника коронавируса в ШвейцарииНовая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Covid-19: рекомендуемые лекарстваОдин из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.