Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 18 марта 2020 года   

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Оставайтесь дома!
Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.03.2020

С таким призывом швейцарское правительство обратилось ко всем жителям страны.

Чрезвычайное положение в Швейцарии
Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.03.2020

В понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.

Covid-19: рекомендуемые лекарства
Автор: Лейла Бабаева, Париж-Берн, 17.03.2020

Один из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?

Европа в эпицентре пандемии Covid-19
Автор: Заррина Салимова, Берн, 16.03.2020

Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Черный четверг швейцарской биржи
Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 16.03.2020

Президент США Дональд Трамп издал указ о прекращении на 30 дней пассажирских перевозок между Европой и Америкой в связи с пандемией COVID-19. Еще до его вступления в силу в полночь в пятницу 13 марта новость вызвала панику на рынках, а европейские фондовые индексы, включая швейцарский, резко упали.

Раскрыт механизм инфицирования клеток коронавирусом
Автор: Лейла Бабаева, Ханчжоу-Женева, 16.03.2020

Используя метод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, китайские исследователи объяснили, как возбудитель COVID-19 заражает клетки организма.

Хроника коронавируса в Швейцарии
Автор: Заррина Салимова, Берн, 13.03.2020

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

Кто выигрывает от пандемии COVID-19?
Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна, 13.03.2020

О швейцарских тенденциях онлайн-торговли, панической скупке золота, спекуляциях с респираторными масками и многом другом – в нашей сегодняшней статье.

Коронавирус и бизнес: правовая сторона вопроса
Автор: Сергей Лакутин, Женева, 12.03.2020

С момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия".  Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.

Коронавирус охватил всю Европу
Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.03.2020

В Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.05
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 77.75

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Хроника коронавируса в Швейцарии

 Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Конфедерации. Количество смертельных случаев выросло до семи.

Всего просмотров: 6,289

Чрезвычайное положение в Швейцарии

 В понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.

Всего просмотров: 3,662

Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,795
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: рекомендуемые лекарства

 Один из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?

Всего просмотров: 1,966

Европа в эпицентре пандемии Covid-19

 Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего просмотров: 2,795

Чрезвычайное положение в Швейцарии

 В понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.

Всего просмотров: 3,662

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top