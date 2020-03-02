Автор: Лейла Бабаева, Берн, 2. 03. 2020. Просмотров: 159
По мнению Федерального совета, пересмотр закона позволяет адаптировать правила сосуществования человека и волка к сегодняшним реалиям. В настоящее время в Швейцарии насчитывается восемь стай, убивающих 300-500 баранов и коз каждый год. Интересно, что в 1988 году, когда LChP вступил в силу, в альпийской республике давно не осталось волков: они исчезли в конце XIX века. По данным природоохранной организации Pro Natura, в течение ХХ столетия отдельные особи забредали в леса Конфедерации, с 1908-го по 1990-й год охотники застрелили шесть хищников. В 2012-м сформировалась первая стая, с тех пор число серых разбойников выросло в несколько раз.
Чтобы волки по-прежнему боялись человека, кантональные власти получат право выдавать разрешения на отстрел до того, как хищники причинят ущерб. При этом, однако, придется соблюдать ряд условий:
- действовать разумно и не убивать животных, которые держатся далеко от стад и деревень,
- обосновать необходимость отстрела,
- как и сегодня, природоохранные организации смогут опротестовать решение кантона,
- регулировать численность волков можно будет только в период с 1 сентября по 31 января.
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