По мнению Федерального совета, пересмотр закона позволяет адаптировать правила сосуществования человека и волка к сегодняшним реалиям. В настоящее время в Швейцарии насчитывается восемь стай, убивающих 300-500 баранов и коз каждый год. Интересно, что в 1988 году, когда LChP вступил в силу, в альпийской республике давно не осталось волков: они исчезли в конце XIX века. По данным природоохранной организации Pro Natura, в течение ХХ столетия отдельные особи забредали в леса Конфедерации, с 1908-го по 1990-й год охотники застрелили шесть хищников. В 2012-м сформировалась первая стая, с тех пор число серых разбойников выросло в несколько раз.



Чтобы волки по-прежнему боялись человека, кантональные власти получат право выдавать разрешения на отстрел до того, как хищники причинят ущерб. При этом, однако, придется соблюдать ряд условий:



- действовать разумно и не убивать животных, которые держатся далеко от стад и деревень,

- обосновать необходимость отстрела,

- как и сегодня, природоохранные организации смогут опротестовать решение кантона,

- регулировать численность волков можно будет только в период с 1 сентября по 31 января.





Охотникам разрешат также застрелить волка, который бродит вокруг ферм или деревень. Фермеры, желающие получать выплаты за убитых хищниками животных, должны будут строить ограды и держать сторожевых собак.В сообщении правительства по поводу пересмотра закона об охоте отмечается, что новая редакция учитывает интересы населения и обеспечивает лучшую защиту диких животных и биотопов. Если население одобрит изменения в тексте LChP, то 12 видов диких уток смогут не опасаться ружей охотников, период запрета охоты на вальдшнепов станет дольше, а ограды нужно будет строить так, чтобы о них не поранились дикие животные.Кроме того, предусмотрено увеличение сумм, выделяемых на развитие заповедников и охрану зон миграции животных. Изменения в законе не повлекут за собой дополнительных расходов, однако могут обернуться для кантонов ростом административной нагрузки в связи с вышеупомянутым расширением их полномочий.