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понедельник, 2 марта 2020 года   

Особенности национальной - швейцарской - охоты|Les loups au référendum

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 2. 03. 2020. Просмотров: 159

(© unsplash.com)

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга запустила кампанию в поддержку новой редакции закона об охоте (LChP). Если на всенародном голосовании 17 мая народ скажет «да», то кантоны получат больше полномочий в сфере управления численностью популяций. |
La présidente de la Suisse Simonetta Sommaruga a lancé la campagne pour la nouvelle version de la loi sur la chasse (LChP). Si le peuple dit «oui» lors de la votation populaire du 17 mai, les cantons recevront davantage de pouvoirs en matière de gestion des populations.

По мнению Федерального совета, пересмотр закона позволяет адаптировать правила сосуществования человека и волка к сегодняшним реалиям. В настоящее время в Швейцарии насчитывается восемь стай, убивающих 300-500 баранов и коз каждый год. Интересно, что в 1988 году, когда LChP вступил в силу, в альпийской республике давно не осталось волков: они исчезли в конце XIX века. По данным природоохранной организации Pro Natura, в течение ХХ столетия отдельные особи забредали в леса Конфедерации, с 1908-го по 1990-й год охотники застрелили шесть хищников. В 2012-м сформировалась первая стая, с тех пор число серых разбойников выросло в несколько раз.

Чтобы волки по-прежнему боялись человека, кантональные власти получат право выдавать разрешения на отстрел до того, как хищники причинят ущерб. При этом, однако, придется соблюдать ряд условий:

- действовать разумно и не убивать животных, которые держатся далеко от стад и деревень,
- обосновать необходимость отстрела,
- как и сегодня, природоохранные организации смогут опротестовать решение кантона,
- регулировать численность волков можно будет только в период с 1 сентября по 31 января.

Охотникам разрешат также застрелить волка, который бродит вокруг ферм или деревень. Фермеры, желающие получать выплаты за убитых хищниками животных, должны будут строить ограды и держать сторожевых собак.

В сообщении правительства по поводу пересмотра закона об охоте отмечается, что новая редакция учитывает интересы населения и обеспечивает лучшую защиту диких животных и биотопов. Если население одобрит изменения в тексте LChP, то 12 видов диких уток смогут не опасаться ружей охотников, период запрета охоты на вальдшнепов станет дольше, а ограды нужно будет строить так, чтобы о них не поранились дикие животные.

Кроме того, предусмотрено увеличение сумм, выделяемых на развитие заповедников и охрану зон миграции животных. Изменения в законе не повлекут за собой дополнительных расходов, однако могут обернуться для кантонов ростом административной нагрузки в связи с вышеупомянутым расширением их полномочий.

 

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