С сегодняшнего дня в Конфедерации действует режим чрезвычайной ситуации. Что это означает на практике?

Что закрыто, а что работает?

До 19 апреля закрыты магазины непродовольственных товаров, рынки, рестораны, бары, а также музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные центры, бассейны и горнолыжные курорты. Остаются закрытыми школы, университеты и другие учебные заведения.

Прекращают свою работу заведения, где невозможно соблюдать дистанцию, например, парикмахерские или салоны красоты.

Публичные и частные мероприятия запрещены.

Продолжают работать продовольственные магазины, службы доставки еды, аптеки, заправки, железнодорожные вокзалы, банки, почтовые отделения, гостиницы, органы государственного управления, социальные учреждения.

Работа в офисах не прекращается, если соблюдаются правила гигиены и поведения, в частности, у сотрудников есть возможность сохранять дистанцию.

Больницы, клиники и врачебные кабинеты остаются открытыми, но медицинских работников призывают воздерживаться от несрочных медицинских вмешательств.

Защита уязвимых групп населения

Напомним, что Covid-19 может быть особенно опасным для пожилых людей, а также для тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Находящиеся в группе риска люди должны перейти на удаленную работу. Если это невозможно, работодатель должен отправить их в оплачиваемый отпуск, подчеркивается в правительственном коммюнике. В ходе состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе призвал наиболее подверженных риску людей оставаться дома.

Власти настоятельно просят всех жителей Конфедерации избегать любых ненужных контактов, соблюдать дистанцию и придерживаться правил гигиены.

Новое расписание движения общественного транспорта

Частота движения общественного транспорта в Швейцарии будет постепенно сокращена. В частности, международные поезда отменены; междугородние будут ходить раз в час; региональный транспорт будет курсировать с промежутком раз в полчаса, а не каждые четверть часа, как ранее.

Контроль на границах

С полуночи введен контроль на границах с Германией, Австрией и Францией. Пограничный контроль с Италией был усилен еще ранее. Въезд в Швейцарию из четырех крупных соседних стран разрешен только гражданам Конфедерации, обладателям швейцарского вида на жительство, а также тем, кому необходимо въехать в страну по профессиональным причинам. Транзитные и грузовые перевозки разрешены.

Армия в помощь врачам и полиции

Около 8 000 военнослужащих будут оказывать поддержку гражданским структурам – это крупнейшая мобилизация со времен Второй мировой войны. Силы армии будут задействованы в системе здравоохранения, например, для ухода за больными или наблюдения за пациентами: около 90% личного состава медсанбатов имеют базовую медподготовку. Кроме того, военные возьмут на себя выполнение таких материально-технических задач, как организация перевозок или создание временной инфраструктуры, если в этом возникнет необходимость. Наконец, армия придет на помощь полицейским и пограничным войскам.

Боле 2 300 позитивных тестов

По состоянию на 16 марта, в Швейцарии новая коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 2 300 человек. От вызванных Covid-19 осложнений умерли 19 человек. Все скончавшиеся входили в группу риска, т.е. были пожилыми людьми и/или имели тяжелые хронические заболевания.

По количеству заболевших на 100 000 жителей Швейцария занимает второе место в мире и уступает только Италии, сообщает газета NZZ со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса и Всемирного банка.

Еды хватит всем

Представители крупнейших продуктовых розничных сетей Швейцарии (Coop, Migros, Aldi, Lidl, Spar, Denner, Valora, Manor и Volg) выпустили совместное заявление, в котором призвали покупателей не опустошать полки магазинов, закупая продуты впрок, и уверили, что запасов продовольствия достаточно для всех и каждого. Ритейлеры также просят проявить солидарность: из-за того, что кто-то покупает больше, чем необходимо, другие уходят из магазина с пустыми руками. Кроме того, ажиотаж создает чрезмерную нагрузку на сотрудников, которым в разы чаще приходится пополнять полки, при этом они и так работают сейчас в напряженном режиме. Правительство также заверило, что поставки продуктов питания и медикаментов гарантированы.

Евросоюз закрывает границы?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила на 30 дней приостановить въезд в ЕС для иностранных граждан, за исключением медицинских работников, дипломатов и тех, у кого есть вид на жительство в одной из стран Евросюза. Ожидается, что официальное решение будет принято сегодня. Напомним, что ранее многие страны Шенгенского соглашения уже ввели ограничения на въезд для иностранцев.

Некоторые регионы вводят ограничения для пассажиров из Швейцарии. Так, Шанхай отправляет на обязательный двухнедельный карантин всех, кто приезжает из Конфедерации и ряда других стран.

Консульская помощь

С 18 марта по 1 мая Россия закрывает въезд в страну для граждан иностранных государств. В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 17 марта приостанавлен личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Швейцарии. Информацию по консульским вопросам можно получить с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18.00 по телефонам: + 41 (0) 31 352 05 67, + 41 (0) 31 352 04 25; а также по электронной почте: consbern@mid.ru. В экстренных ситуациях (угроза жизни, противоправные действия со стороны третьих лиц, теракт, природная катастрофа и т.п) граждане России могут связаться с дежурным представителем консульства по телефону: +41 (0) 79 367 11 11.

Посольство Беларуси в Швейцарии просит перенести посещение консульского отдела на более поздний срок, «если предполагаемые обращения не относятся к категории требующих срочного разрешения». В экстренных случаях граждане Беларуси могут связаться с дежурным посольства по телефонам: + 41 31 952 79 14, +41 78 645 07 50.

Консульский прием в посольстве Украины в Швейцарии приостановлен. С 16 марта Украина закрывает границы для иностранцев, а с 17 марта прекращает авиасообщение.

Остерегайтесь мошенников

В Конфедерации участились случаи мошенничества. Злоумышленники пытаются сыграть на страхах людей, чтобы обманным путем заполучить деньги или личные данные. Примерами являются фишинговые письма, рассылаемые якобы от OFSP/BAG с просьбой перейти по ссылке или открыть прикрепленный файл, чтобы ознакомиться с «важной информацией по коронавирусу». Этого ни в коем случае делать не нужно, так как через ссылку или файл злоумышленники смогут установить вредоносное ПО на ваш компьютер и получить доступ к паролям и логинам. Если вы открыли ссылку или вложение, то отключите интернет, выключите компьютер, переустановите ОС и смените все пароли.

Кроме того, мошенники звонят по телефону и просят срочно оформить дополнительную страховку от «коронавируса», убеждая собеседника, что лечение Covid-19 не входит в его страховку. Это не так: базовая страховка покрывает лечение. Не продолжайте разговор с преступниками и кладите трубку.