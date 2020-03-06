Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 03. 2020. Просмотров: 172
Вспышка Covid-19 отрицательно сказывается на многих секторах швейцарской экономики. Убытки уже оцениваются в десятки миллионов франков.|
Pusieurs secteurs de l’économie suisse sont touchés par la crise provoquée par le Covid-19. Les pertes sont estimées à des dizaines de millions de francs.
Вспышка коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику: фондовые рынки падают; компании сокращают рекламные бюджеты, потому что хотят в краткосрочной перспективе компенсировать потери за счет экономии средств; предприятия переходят на сокращенный рабочий день; люди отказываются от походов в рестораны и театры, перестают путешествовать, скупают продукты питания и откладывают крупные приобретения на более поздний срок.
Убытки в Швейцарии уже исчисляются десятками миллионов франков. 28 февраля Федеральный совет запретил все массовые мероприятия с одновременным участием более 1000 человек. Ущерб, связанный с отменой или переносом на более поздний срок салонов, выставок, ярмарок, концертов и спектаклей, оценивается в 150 миллионов франков, пишет журнал Bilan.
Распространение инфекции привело к падению спроса в транспортном и туристическом секторах. В конце января власти Китая, стремясь остановить распространение вируса, рекомендовали своим гражданам отказаться от зарубежных поездок, в результате чего поток туристов из Поднебесной в Европу резко снизился. По оценкам еврокомиссара Тьерри Бретона, из-за эпидемии коронавируса европейский туристический сектор теряет миллиард евро в месяц. По сравнению с европейским потери швейцарского туристического сектора не так велики, но тоже значительны: заполняемость отелей упала в разы, а часовые бутики в Интерлакене, Люцерне и других городах опустели без китайских туристов.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает значительных убытков. В зависимости от хода развития эпидемии авиакомпании во всем мире, скорее всего, потеряют в этом году от 63 до 113 миллиардов долларов. Прогноз, сделанный IATA в конце февраля, был не таким пессимистичным: тогда ассоциация оценивала ущерб «всего» в 29,3 миллиарда долларов.
Авиакомпания Swiss вынуждена отменять десятки рейсов из-за эпидемии. До 24 апреля продлевается приостановка рейсов в материковый Китай, частота полетов в Гонконг и из него сокращена. До конца марта также уменьшена частота рейсов во Флоренцию, Милан, Рим и Венецию и обратно. Вдобавок к этому, Swiss временно приостанавливает полеты в Тель-Авив до 28 марта, так как с пятницы, 6 марта, вступает в силу новый приказ Министерства здравоохранения Израиля, согласно которому всем пассажирам из Швейцарии будет отказано во въезде в страну, если они не смогут доказать, что в Израиле у них есть место, где они смогут соблюсти 14-дневный карантин. Дальнейшие изменения в расписании Swiss будут внесены 8 марта. Пассажиры, рейсы которых были отменены, могут бесплатно перебронировать билет или вернуть его стоимость.
Власти многих стран и крупные международные организации принимают экстренные меры для защиты экономики и минимизации последствий «коронавирусного» кризиса. В США, например, впервые после событий 2008 года процентная ставка была понижена, причем сразу на 0,5 процентного пункта, а Международный валютный фонд и Всемирный банк обещают предоставить финансовую помощь развивающимся странам, пострадавшим от коронавируса.
В Швейцарии, в отличие от других стран, пока не принимают пакетов мер экономического стимулирования на государственном уровне. В четверг в Берне министр экономики Ги Пармелен провел встречу с представителями кантональных властей, профсоюзов, ассоциаций работодателей и крупных отраслевых организаций, в ходе которой были обсуждены экономические последствия эпидемии коронавируса. Участники круглого стола обменялись информацией и подвели итоги, но никаких специальных мер, впрочем, пока принято не было, сообщил федеральный советник журналистам после заседания. Сам Пармелен, видимо, настроен оптимистично. «Здоровая экономика оправилась от всех предыдущих кризисов», - подчеркнул он.
В Швейцарии число заболевших превысило 110 человек, трое из них выздоровели.
5 марта в Конфедерации был зафиксирован первый смертельный случай от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о 74-летней женщине, которая с 3 марта находилась в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV) и скончалась в ночь со среды на четверг.
К существующим гигиеническим рекомендациям, которые помогут защитить себя от инфекции, Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) добавил еще одну: соблюдать «социальную дистанцию». Власти рекомендуют держаться на достаточном расстоянии от пожилых людей, которые подвержены большему риску при заражении вирусом, а также соблюдать дистанцию в очередях и местах большого скопления людей.
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