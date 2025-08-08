Пошлины Трампа: есть ли у Швейцарии план Б?

Президенту Швейцарии Карин Келлер-Суттер и министру экономики Ги Пармелену, встретившимся во вторник в Вашингтоне с американскими коллегами, включая госсекретаря США Марко Рубио, не удалось предотвратить худший из возможных сценариев: тарифы все-таки были введены. Около 18% швейцарского экспорта товаров приходится на США, 60% из которых подпадает с 7 августа под действие пошлин в размере 39%.
По прогнозам экспертов, если пошлины останутся в силе в течение длительного времени, то экономика Швейцарии, вероятно, будет развиваться менее благоприятно, чем прогнозировалось ранее. При этом, по прогнозам Seco, динамика ВВП останется положительной: экономика ограничится ростом на 0,5–1%. Тем не менее, отдельные отрасли и предприятия будут затронуты гораздо сильнее, чем другие, особенно это касается часового производства, машиностроения, производства медицинского оборудования и некоторых продуктов питания.
Геополитическая неопределенность уже дала о себе знать: согласно опубликованным в четверг данным Государственного секретариата по экономике (Seco), в июле безработица в Швейцарии выросла до 2,7%, что почти на 20% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из-за пошлин уровень безработицы может еще вырасти, хотя компании могут отчасти остановить этот рост, прибегнув к кратковременной занятости. В июле самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в часовой промышленности (6,1%) и ресторанно-гостиничном бизнесе (5,3%). Если рассматривать регионы, то больше всего безработных в регионе Юрской дуги, охватывающей кантоны Женева, Во, Невшатель, Юра и Базель, где расположена большая часть предприятий, которые могут пострадать от пошлин.
Выступая в четверг перед журналистами, Карин Келлер-Суттер отметила, что надежда на достижение соглашения сохраняется, хотя исход в конечном итоге зависит от Дональда Трампа. Она также отреагировала на его недавние заявления на свой счет, назвав это демонстрацией силы («powerplay») и сказав, что подобное не стоит принимать лично. Признав, что соотношение сил в переговорах с США очевидно, она добавила, что и у Швейцарии есть некоторые козыри. По ее словам, Берн хочет поддерживать хорошие отношения с США и будет вести переговоры, «но не любой ценой». «Мы не можем обещать США то, чего не можем выполнить», — сказала президент Швейцарии, заявив, что нужно защищать швейцарские ценности и оставаться хорошим партнером. Отвечая на вопрос, будет ли она искать прямой контакт с Дональдом Трампом, она сказала, что это «имеет смысл только тогда, когда что-то уже согласовано и можно быть уверенным, что это будет выполнено». Однако даже если переговорщики добьются прогресса, сделка с Трампом не гарантирована, так как, по словам Келлер-Суттер, «в конце концов, он всегда оставляет за собой право принимать решение самостоятельно». Швейцарию видимо ждет трудный период, и неизвестно, как долго он продлится. Тем не менее, Карин Келлер-Суттер сохраняет оптимизм, напомнив, что швейцарская экономика уже пережила много бурь, включая отмену минимального курса швейцарского франка по отношению к евро, а также пандемию.
В последние дни в швейцарской прессе Федеральный совет подвергся критике как со стороны некоторых обозревателей, так и со стороны политических сил. Так, по мнению Народной партии Швейцарии, правительство виновно в ухудшении отношений с США и не в состоянии защитить интересы страны. «Зеленые» же назвали стратегию Карин Келлер-Суттер полным провалом. Сама же Карин Келлер-Суттер вела себя на пресс-конференции в четверг сдержанно и достойно, не оправдываясь и никого не обвиняя в ответ, а ясно дав понять, что переговоры с нынешней американской администрацией трудны, а их исход неопределен. В свою очередь, министр экономики Ги Пармелен ответил на критические замечания, заявив, что правительство уже многое сделало для достижения соглашения с США.
Первые меры поддержки швейцарских предприятий уже известны. Так, парламентские комиссии одобрили инициативу, которая предусматривает продление максимального срока получения компенсаций за переход на сокращенный рабочий день с нынешних 18 до 24 месяцев. Это должно дать предприятиям больше времени для адаптации к новой рыночной ситуации. Компании смогут прибегнуть к этому инструменту, если они прямо или косвенно затронуты новыми пошлинами, при этом предусмотрены упрощения административного характера. В области содействия экспорту официальная организация по продвижению внешней торговли Швейцарии и Лихтенштейна Switzerland Global Enterprise (S-GE) намерена, среди прочего, открыть службу поддержки.
Кроме того, Федеральный совет намерен использовать свои полномочия, чтобы снизить нагрузку с предприятий. Наконец, как уже неоднократно сообщалось ранее, власти усилят диверсификацию торговых отношений, чтобы снизить зависимость от отдельных партнеров, таких как США. Правительство в ближайшее время рассмотрит и другие меры.