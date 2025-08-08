Пошлины Трампа: есть ли у Швейцарии план Б?

Президенту Швейцарии Карин Келлер-Суттер и министру экономики Ги Пармелену, встретившимся во вторник в Вашингтоне с американскими коллегами, включая госсекретаря США Марко Рубио, не удалось предотвратить худший из возможных сценариев: тарифы все-таки были введены. Около 18% швейцарского экспорта товаров приходится на США, 60% из которых подпадает с 7 августа под действие пошлин в размере 39%.

По прогнозам экспертов, если пошлины останутся в силе в течение длительного времени, то экономика Швейцарии, вероятно, будет развиваться менее благоприятно, чем прогнозировалось ранее. При этом, по прогнозам Seco, динамика ВВП останется положительной: экономика ограничится ростом на 0,5–1%. Тем не менее, отдельные отрасли и предприятия будут затронуты гораздо сильнее, чем другие, особенно это касается часового производства, машиностроения, производства медицинского оборудования и некоторых продуктов питания.

Геополитическая неопределенность уже дала о себе знать: согласно опубликованным в четверг данным Государственного секретариата по экономике (Seco), в июле безработица в Швейцарии выросла до 2,7%, что почти на 20% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из-за пошлин уровень безработицы может еще вырасти, хотя компании могут отчасти остановить этот рост, прибегнув к кратковременной занятости. В июле самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в часовой промышленности (6,1%) и ресторанно-гостиничном бизнесе (5,3%). Если рассматривать регионы, то больше всего безработных в регионе Юрской дуги, охватывающей кантоны Женева, Во, Невшатель, Юра и Базель, где расположена большая часть предприятий, которые могут пострадать от пошлин.

Выступая в четверг перед журналистами, Карин Келлер-Суттер отметила, что надежда на достижение соглашения сохраняется, хотя исход в конечном итоге зависит от Дональда Трампа. Она также отреагировала на его недавние заявления на свой счет, назвав это демонстрацией силы («powerplay») и сказав, что подобное не стоит принимать лично. Признав, что соотношение сил в переговорах с США очевидно, она добавила, что и у Швейцарии есть некоторые козыри. По ее словам, Берн хочет поддерживать хорошие отношения с США и будет вести переговоры, «но не любой ценой». «Мы не можем обещать США то, чего не можем выполнить», — сказала президент Швейцарии, заявив, что нужно защищать швейцарские ценности и оставаться хорошим партнером. Отвечая на вопрос, будет ли она искать прямой контакт с Дональдом Трампом, она сказала, что это «имеет смысл только тогда, когда что-то уже согласовано и можно быть уверенным, что это будет выполнено». Однако даже если переговорщики добьются прогресса, сделка с Трампом не гарантирована, так как, по словам Келлер-Суттер, «в конце концов, он всегда оставляет за собой право принимать решение самостоятельно». Швейцарию видимо ждет трудный период, и неизвестно, как долго он продлится. Тем не менее, Карин Келлер-Суттер сохраняет оптимизм, напомнив, что швейцарская экономика уже пережила много бурь, включая отмену минимального курса швейцарского франка по отношению к евро, а также пандемию.

В последние дни в швейцарской прессе Федеральный совет подвергся критике как со стороны некоторых обозревателей, так и со стороны политических сил. Так, по мнению Народной партии Швейцарии, правительство виновно в ухудшении отношений с США и не в состоянии защитить интересы страны. «Зеленые» же назвали стратегию Карин Келлер-Суттер полным провалом. Сама же Карин Келлер-Суттер вела себя на пресс-конференции в четверг сдержанно и достойно, не оправдываясь и никого не обвиняя в ответ, а ясно дав понять, что переговоры с нынешней американской администрацией трудны, а их исход неопределен. В свою очередь, министр экономики Ги Пармелен ответил на критические замечания, заявив, что правительство уже многое сделало для достижения соглашения с США.

Что же теперь намерен предпринять Берн? Федеральный совет «в настоящее время» не предусматривает введения ответных пошлин, которые бы привели к удорожанию импорта из США, и будет продолжать переговоры с США, чтобы как можно скорее добиться снижения пошлин на швейцарские товары.

Первые меры поддержки швейцарских предприятий уже известны. Так, парламентские комиссии одобрили инициативу, которая предусматривает продление максимального срока получения компенсаций за переход на сокращенный рабочий день с нынешних 18 до 24 месяцев. Это должно дать предприятиям больше времени для адаптации к новой рыночной ситуации. Компании смогут прибегнуть к этому инструменту, если они прямо или косвенно затронуты новыми пошлинами, при этом предусмотрены упрощения административного характера. В области содействия экспорту официальная организация по продвижению внешней торговли Швейцарии и Лихтенштейна Switzerland Global Enterprise (S-GE) намерена, среди прочего, открыть службу поддержки.

Кроме того, Федеральный совет намерен использовать свои полномочия, чтобы снизить нагрузку с предприятий. Наконец, как уже неоднократно сообщалось ранее, власти усилят диверсификацию торговых отношений, чтобы снизить зависимость от отдельных партнеров, таких как США. Правительство в ближайшее время рассмотрит и другие меры.