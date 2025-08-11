Инцидент в ОБСЕ

Инцидент с участием члена швейцарской делегации при ОБСЕ в Вене произошел еще прошлым летом, но широкой общественности о нем стало известно только сейчас – благодаря усилиям швейцарских журналистов.

По информации SRF, в центре этого дела находится швейцарский полковник, проработавший в федеральном департаменте обороны более 20 лет и в последнее время занимавший важные посты за рубежом. В частности, до недавнего времени он работал в составе швейцарской делегации в ОБСЕ, однако в конце прошлого года был отозван в Швейцарию.

Причиной стали обвинения в передаче информации России. Речь идет о неком документе, который швейцарский военный летом 2024 года передал российской делегации. Знакомые из окружения полковника считают его отстранение от должности непропорциональной мерой наказания, так как переданный документ несколько часов спустя все равно был распространен по всей ОБСЕ. Некоторые даже считают, что швейцарские власти отреагировали так жестко под давлением других стран.

Военная юстиция начала расследование с целью сбора дополнительных доказательств и выяснения фактов. Разбирательства не направлены против конкретного лица, а уголовное дело будет возбуждено только в том случае, если будут подтверждены подозрения в совершении правонарушения. Неизвестно, идет ли речь только о передаче одного документа или существуют и другие обвинения. В военном уголовном праве степень тяжести преступлений варьируется от мелких до серьезных правонарушений, таких как разглашение военной тайны или шпионаж.

По данным SRF, делом занимаются не только военные: оба надзорных органа швейцарских спецслужб были также проинформированы. Минобороны не предоставляет никаких дополнительных сведений. Ни сам полковник, ни надзорные органы не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на продолжающиеся разбирательства. Несколько знакомых с делом человек сообщили SRF, что в настоящее время военный борется за свою реабилитацию.

В 2026 году Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ под руководством министра иностранных дел, пост которого сейчас занимает Иньяцио Кассис. В ответ на запрос журналистов SRF федеральный департамент иностранных дел отметил, что Швейцария в следующем году будет поддерживать контакты со всеми странами-участницами ОБСЕ, включая Россию, так как диалог и сотрудничество – единственный способ найти мирные и устойчивые решения войн, кризисов и конфликтов. Как уточняет SRF, ОБСЕ – единственная региональная организация по безопасности, объединяющая Россию и США. Однако в последние годы в СМИ появились сообщения о том, что сотрудничество в рамках организации заблокировано, а Россия использует структуру для саботажа и шпионажа.

Напомним, что не так давно стало известно о «русском скандале» в швейцарской разведке (SRC/NDB). С 2015 по 2020 годы киберотдел SRC/NDB поддерживал тесные неофициальные контакты с несколькими сотрудниками компании Kaspersky и делился с ними информацией, получая взамен другие сведения для киберразведки. В июне Министр обороны Мартин Пфистер объявил о начале административного расследования в связи с предполагаемой передачей секретной информации из SRC/NDB в Россию.