Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 11. 2022.
Федеральный совет представил проект ограничений, которые могут введены в случае нехватки голубого топлива.|
Le Conseil fédéral a présenté un projet de restrictions qui pourraient être imposées en cas de manque de gaz.
«Энергии не хватает. Давайте не будем тратить ее впустую» – плакаты с такими призывами в последнее время можно увидеть практически по всей Швейцарии. Но действительно ли стране грозит дефицит газа? И насколько пессимистично настроены власти?
Наша Газета уже рассказывала об антикризисном плане, вынесенном Федеральным советом для консультаций с кантонами и социальными партнерами. За два месяца ситуация немного изменилась, поэтому власти пересмотрели возможные меры и представили в среду проекты новых постановлений.
Дефицит газа, по-видимому, больше не пугает Швейцарию. Как заявил на прошедшей в среду пресс-конференции федеральный советник Ги Пармелен, этой зимой риск нехватки остается низким. В соседних странах запасы заполнены на 95%-100%. Швейцарская газовая промышленность также зарезервировала 15% за рубежом. Более того, недавние дожди наполнили питающие плотины резервные озера, уровень Рейна высок.
При этом полностью исключать недостаток газа нельзя. Швейцария не имеет газовых хранилищ и поэтому зависит от своих соседей: если соседняя страна, например, введет запрет на экспорт, то ситуация может быстро измениться. На этот случай власти подготовили четырёхступенчатый план. Прежде всего, в случае нехватки газа всем будет предложено сократить его потребление. Если ситуация ухудшится, то операторам двухтопливных установок придется перейти с газа на мазут, что многие уже сделали из-за растущих цен.
На следующем этапе могут быть введены ограничения и запреты. В отапливаемых газом частных домах, коммерческих помещениях и офисах температура воздуха должна быть не выше 20 градусов. Напомним, что в процессе консультаций власти предлагали отапливать квартиры не выше 19 градусов. Чем же вызвано это изменение? Ги Пармелен объяснил это тем, что 20 градусов соответствуют отметке 3 на радиаторах, поэтому эта мера может быть реализована проще. Но, вероятно, дело также в том, что власти прислушались к призыву арендодателей, которые опасались судебных исков от квартиросъемщиков, так как слишком холодная квартира считается недостатком. Соблюдение этого предельного значения будет обязанностью жильцов, если они могут сами регулировать температуру в квартирах, в противном случае контроль возлагается на владельцев жилья. Нарушения должны преследоваться в соответствии с Законом о поставках. Федеральный департамент экономики рассмотрит вопрос о том, следует ли наказывать нарушения штрафами, и проинформирует Федеральный совет в конце января 2023 года. Ги Пармелен заявил на пресс-конференции, что хочет избежать превращения страны в полицейское государство и предпочитает полагаться на ответственность каждого человека: полиция не будет ходить по квартирам с термометром, хотя возможны выборочные проверки.
Что касается вторых резиденций, то отопление помещений, в которых никто не остается более 24 часов, будет запрещено. Однако допускается использование отопления для защиты от мороза и влаги. Вода будет нагреваться максимум до 60 градусов. Запрет на использование газа будет распространяться на бассейны, бани, сауны, за исключением лечебных ванн и бассейнов в больницах, родильных домах, медицинских и других подобных учреждениях. Стоит отметить, что запреты относятся к газу, который подается по трубам, но не к газовым баллонам, поэтому даже в условиях энергетического кризиса можно будет пожарить колбаски на гриле в саду.
Зачем же власти все равно призывают людей экономить энергию, если ситуация с поставками газа не так плоха? Прежде всего, это делается для того, чтобы газовые хранилища не опустели слишком быстро: никому неизвестно, что будет следующей зимой. Кроме того, более осознанное поведение потребителей энергии идет на пользу как бюджетам частным домохозяйств, так и экономике страны. Что касается эффективности действующих рекомендаций, то оценить ее пока сложно. Похоже, что швейцарцы прислушиваются к призыву экономить, так как потребление снижается по сравнению с прошлым годом, но, возможно, это просто объясняется тем, что осень в этом году выдалась более теплой.
Добавим, что речь не идет об окончательных решениях. Федеральный совет оставляет за собой право адаптировать отдельные меры в случае кризиса. Постановления вступят в силу только при острой нехватке газа, но правительство опубликовало их проекты заранее, чтобы частные лица и компании знали, чего им стоит ожидать.
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