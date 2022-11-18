«Энергии не хватает. Давайте не будем тратить ее впустую» – плакаты с такими призывами в последнее время можно увидеть практически по всей Швейцарии. Но действительно ли стране грозит дефицит газа? И насколько пессимистично настроены власти?

Наша Газета уже рассказывала об антикризисном плане, вынесенном Федеральным советом для консультаций с кантонами и социальными партнерами. За два месяца ситуация немного изменилась, поэтому власти пересмотрели возможные меры и представили в среду проекты новых постановлений.

Дефицит газа, по-видимому, больше не пугает Швейцарию. Как заявил на прошедшей в среду пресс-конференции федеральный советник Ги Пармелен, этой зимой риск нехватки остается низким. В соседних странах запасы заполнены на 95%-100%. Швейцарская газовая промышленность также зарезервировала 15% за рубежом. Более того, недавние дожди наполнили питающие плотины резервные озера, уровень Рейна высок.

При этом полностью исключать недостаток газа нельзя. Швейцария не имеет газовых хранилищ и поэтому зависит от своих соседей: если соседняя страна, например, введет запрет на экспорт, то ситуация может быстро измениться. На этот случай власти подготовили четырёхступенчатый план. Прежде всего, в случае нехватки газа всем будет предложено сократить его потребление. Если ситуация ухудшится, то операторам двухтопливных установок придется перейти с газа на мазут, что многие уже сделали из-за растущих цен.

На следующем этапе могут быть введены ограничения и запреты. В отапливаемых газом частных домах, коммерческих помещениях и офисах температура воздуха должна быть не выше 20 градусов. Напомним, что в процессе консультаций власти предлагали отапливать квартиры не выше 19 градусов. Чем же вызвано это изменение? Ги Пармелен объяснил это тем, что 20 градусов соответствуют отметке 3 на радиаторах, поэтому эта мера может быть реализована проще. Но, вероятно, дело также в том, что власти прислушались к призыву арендодателей, которые опасались судебных исков от квартиросъемщиков, так как слишком холодная квартира считается недостатком. Соблюдение этого предельного значения будет обязанностью жильцов, если они могут сами регулировать температуру в квартирах, в противном случае контроль возлагается на владельцев жилья. Нарушения должны преследоваться в соответствии с Законом о поставках. Федеральный департамент экономики рассмотрит вопрос о том, следует ли наказывать нарушения штрафами, и проинформирует Федеральный совет в конце января 2023 года. Ги Пармелен заявил на пресс-конференции, что хочет избежать превращения страны в полицейское государство и предпочитает полагаться на ответственность каждого человека: полиция не будет ходить по квартирам с термометром, хотя возможны выборочные проверки.

Что касается вторых резиденций, то отопление помещений, в которых никто не остается более 24 часов, будет запрещено. Однако допускается использование отопления для защиты от мороза и влаги. Вода будет нагреваться максимум до 60 градусов. Запрет на использование газа будет распространяться на бассейны, бани, сауны, за исключением лечебных ванн и бассейнов в больницах, родильных домах, медицинских и других подобных учреждениях. Стоит отметить, что запреты относятся к газу, который подается по трубам, но не к газовым баллонам, поэтому даже в условиях энергетического кризиса можно будет пожарить колбаски на гриле в саду.

Наконец, в случае внезапной острой нехватки может возникнуть необходимость введения квот для предприятий. Это коснется всех компаний, кроме больниц, домов престарелых и других структур такого рода. Компании должны сами рассчитывать квоты, основываясь на данных о потреблении за последние пять лет. Крупные потребители могут быть полностью отключены от сети снабжения на короткий период времени. Правительство все еще изучает вопрос возможных компенсаций для компаний.

Зачем же власти все равно призывают людей экономить энергию, если ситуация с поставками газа не так плоха? Прежде всего, это делается для того, чтобы газовые хранилища не опустели слишком быстро: никому неизвестно, что будет следующей зимой. Кроме того, более осознанное поведение потребителей энергии идет на пользу как бюджетам частным домохозяйств, так и экономике страны. Что касается эффективности действующих рекомендаций, то оценить ее пока сложно. Похоже, что швейцарцы прислушиваются к призыву экономить, так как потребление снижается по сравнению с прошлым годом, но, возможно, это просто объясняется тем, что осень в этом году выдалась более теплой.

Добавим, что речь не идет об окончательных решениях. Федеральный совет оставляет за собой право адаптировать отдельные меры в случае кризиса. Постановления вступят в силу только при острой нехватке газа, но правительство опубликовало их проекты заранее, чтобы частные лица и компании знали, чего им стоит ожидать.