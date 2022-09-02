Пресс-конференции Федерального совета в последнее время вызывают ощущение дежавю. Озабоченные лица министров, прогнозы, что зима будет трудной, воззвания к населению, призывы проявить солидарность и помочь своими действиями властям – все это мы уже слышали во время пандемии. И вот ситуация снова повторяется, только на этот раз кризис вызван не коронавирусом, а нехваткой и дороговизной энергоносителей.

Наша Газета уже рассказывала, что дефицит газа может стать серьезной проблемой для Швейцарии, не имеющей ни природных запасов «голубого топлива», ни его сезонных хранилищ на своей территории. Федеральный совет ранее представил план действий на случай перебоев с поставками, а в среду конкретизировал некоторые меры. Если возникнет дефицит, то власти могут ввести запрет на использование газа для отопления неэксплуатриуемых зданий, бассейнов, оздоровительных учреждений или саун. Помещения можно будет обогревать только до 19 градусов. Максимальная температура горячей воды при использовании газовых бойлеров может достигать 60 градусов. Исключение составляют больницы, родильные дома, дома престарелых. За соблюдением ограничений и запретов должны следить кантоны. «Полиция не будет посещать всех, но могут быть выборочные проверки», - заметил в ходе пресс-конференции в среду министр экономики Ги Пармелен. Напомним, что речь идет о мерах, которые могут быть введены только в экстренной ситуации.

На настоящий момент дефицита в Швейцарии нет, но опасаясь возможной нехватки энергии в зимний период, Федеральный совет начал кампанию, стремясь побудить население беречь свет и воду. В проекте, который проводится Конфедерацией совместно с кантонами и частным сектором, принимают участие более 40 партнеров. Цель состоит в том, чтобы как можно больше частных домохозяйств и предприятий добровольно выполняли меры экономии. В целом, речь идет о рекомендациях, о которых Наша Газета уже подробно рассказывала: принимать душ вместо ванны, кипятить воду в чайнике вместо кастрюли, стирать при низких температурах, использовать позволяющие экономно расходовать воду насадки для душа и кранов, следить за тем, чтобы температура в помещении не превышала 20°C, выключать электроприборы и освещение, готовить еду энергосберегающим способом. Полный список советов по экономии для домохозяйств можно найти на сайте stop-gaspillage.ch.

Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что Федеральному совету не стоит возлагать слишком большие надежды на подобные кампании, которые в прошлом не достигали своей цели. Люди реагируют на реальный рост стоимости электроэнергии гораздо сильнее, чем на абстрактные призывы и плакаты. До тех пор, пока швейцарские домохозяйства не почувствовали на себе скачков цен, не стоит ожидать, что они будут ограничивать потребление электроэнергии в повседневной жизни. А ждать этого осталось не очень долго: многие поставщики уже объявили о повышении тарифов на следующий год.

Рост тарифов на электроэнергию не будет однородным: между коммунами и кантонами существуют большие различия. Подорожание будет значительным, например, в восточной части Швейцарии из-за более высоких цен на электроэнергию и сетевых тарифов. Цены компании SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) в 2023 году будут на 30% выше, чем в предыдущем году. Для среднего домохозяйства из четырех человек это означает дополнительные ежегодные расходы в размере 290 франков. Два поставщика электроэнергии в Шаффхаузене (SH Power и EKS) и Energie Kreuzlingen из Тургау также объявили о повышении до 30%. В следующем году электроэнергия подорожает и для клиентов EKZ (Цюрих). В среднем тарифы для семьи из двух человек вырастут на 26%, что соответствует 130 франкам в год. Тарифы Repower в Граубюндене повышаются только на 13%. Причина: энергетическая компания закупает менее дорогую электроэнергию, чем другие. В городе Берн электроэнергия подорожает на 20% (+107 франков в год для четырехкомнатной квартиры). В кантоне Золотурн за электроэнергию для пятикомнатной квартиры нужно будет платить на 300 франков в год больше. В городе Базель цены вырастут до 15%, а в кантоне Базель-сельский для клиентов Primeo Energie – на 50%. Историческим (+49%) будет рост тарифов энергетической компании франкоязычной Швейцарии Romande Energie. Компания Oiken, поставляющая электроэнергию, в частности, в Сьон и Сьер, объявила о повышении на 64%. В Женеве тарифы SIG вырастут в среднем на 22%, в Лозанне (SIL) – на 26%. Счет за электроэнергию для четырехкомнатной квартиры в Морже увеличится на 23,40 франка в месяц, то есть примерно на 280 франков в год. Поставщик энергии Groupe E повышает цены на электроэнергию в кантонах Фрибург и Невшатель на 19% (+15 франков в месяц).

Добавим, что тарифы растут по двум основным причинам. С одной стороны, увеличиваются расходы на использование электросети Swissgrid, а, с другой, происходит взрывной рост цен на энергию на рынках. Разница в расценках между компаниями объясняется их производственными возможностями. Некоторые из них имеют многочисленные электростанции и сами производят электроэнергию, которую продают, поэтому они гораздо меньше зависят от европейского рынка. А те, кто не производит ни одного киловатт-часа, в настоящее время испытывают на себе всю силу энергетического кризиса. Тем временем, повышение тарифов – хорошая новость для меньшинства швейцарских домохозяйств. Речь идет о домовладельцах, которые установили солнечные батареи и могут продавать излишки энергии.