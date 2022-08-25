Как Швейцария будет экономить газ

Только во вторник Наша Газета рассказывала о том, что министр экономики Ги Пармелен призывал не «драматизировать» ситуацию с дефицитом газа в Швейцарии, уверяя, что Федеральный совет вскоре представит свои директивы. Действительно, в среду правительство представило план действий, правда, без «драмы» все же не обошлось: самый худший сценарий предполагает введение ограничений или даже запретов на использование газа в определенных сферах.

Вопрос возможной нехватки «голубого топлива» может стать критическим для Швейцарии, так как страна не добывает природный газ и не имеет сезонных хранилищ. Для предстоящей зимы необходимо создать дополнительные резервы за рубежом, которые, впрочем, могут оказаться недоступными, если в Европе возникнет дефицит. Что делать, чтобы избежать такой ситуации? Необходимо сократить потребление природного газа.

Берн, в частности, предлагает с октября 2022 года до конца марта 2023 года снизить спрос на газ на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. В этом Федеральный совет полностью следует за Европейским союзом, который в августе поставил перед собой такую же цель. Как отметил на пресс-конференции в среду федеральный советник Ги Пармелен, задача состоит не в том, чтобы показать, как можно справиться с возможным дефицитом газа, а в том, чтобы предотвратить его возникновение. В общем, все жителям Конфедерации рекомендуется проявить самодисциплину и бережливость.

Как только возникнет дефицит, все, кто используют природный газ, будут призваны сократить его потребление. В Швейцарии большая часть природного газа используется для отопления, поэтому основной потенциал энергосбережения – это снижение комнатной температуры, о чем Наша Газета уже рассказывала. Домашние хозяйства потребляют 40% природного газа в стране, следовательно их вовлеченность может оказать значительный эффект. Поскольку газ также используется для выработки электроэнергии, Федеральный совет призывает отключать от сети электроприборы и компьютеры, которые не используются.

Поощряется добровольный перевод двухтопливных установок с газа на мазут. Поскольку последний выделяет много CO2, то компании, добровольно перешедшие на него, могут перестать выполнять свои обязательства по сокращению выбросов и, таким образом, будут освобождены от уплаты налога на CO2. Вот такой неожиданный поворот после стольких забастовок по климатическим вопросам. Если же дефицит сохранится несмотря на призывы к добровольным действиям, то двухтопливные установки будут вынуждены перейти на мазут. Правительство отмечает, что такая мера позволит быстро сократить потребление природного газа на 15-20%.

Если и этих мер окажется недостаточно, то могут последовать ограничения или даже запреты. Общественные здания или офисы могут быть вынуждены ограничить отопление. Может быть запрещено использование газа в зонах спорта, отдыха или оздоровления; под запрет попадут и газовые обогреватели на террасах.

Наконец, самая жесткая мера предусматривает введение системы квот для однотопливных установок. Эта мера затронет всех потребителей, кроме защищенных (домохозяйства, больницы, спасательные службы). Компании будут иметь возможность покупать неиспользованные квоты.

Федеральная администрация должна подать остальным пример. Ожидается, что температура в административных зданиях будет снижена; компьютеры и другие устройства, которые не обязательно должны работать, будут выключены; некоторые помещения могут быть объединены, чтобы отапливать меньше комнат; удаленная работа будет поощряться.

Добавим, что подобные меры, которые, по уверениям властей, будут носить временный характер и должны быть отменены, как только позволит ситуация, будут введены только в случае дефицита газа. Их цель заключается в том, чтобы избежать ухудшения ситуации с поставками и, следовательно, необходимости применения более жестких ограничений, например, системы квот, которая оказала бы значительное влияние на экономику.