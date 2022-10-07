Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 10. 2022.
Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.|
Les éventuelles mesures visant à limiter les températures de chauffage dans les logements en cas de pénurie d'énergie ont suscité le mécontentement des propriétaires et des locataires.
Этой зимой жителям Швейцарии придется одеваться теплее, даже сидя дома. И дело не только в том, что многие таким образом захотят сэкономить на растущей коммунальной плате. Как уже рассказывала Наша Газета, в случае дефицита энергоносителей власти могут принять меры экономии, пакет которых недавно был вынесен на обсуждение. Одно из ограничений предусматривает, что температура воздуха в домах с газовым отоплением не должна превышать 19 градусов. Подобная мера может затронуть огромное количество квартиросъемщиков, ведь более половины жилых помещений в Швейцарии отапливаются газом.
Швейцарская ассоциация специалистов по недвижимости (SVIT) опасается, что арендодатели столкнутся с лавиной жалоб и судебных исков в случае вступления постановления в силу. Дело в том, что, согласно швейцарскому праву, слишком холодная квартира считается дефектом, как и, например, стены в пятнах, неработающий лифт в высотном доме или шум от ремонтных работ в соседней квартире. В таких случаях жильцы могут потребовать снижения арендной платы. Так, по информации Ассоциации квартиросъемщиков, при температуре в комнате от 16 до 18 градусов можно ожидать снижения арендной платы примерно на 20%.
Какая же температура в жилых помещениях считается минимально допустимой? Как сообщает Le Matin Dimanche, в качестве ориентира обычно используется постановление Федерального суда от 2017 года, согласно которому нормой признана температура между 20 и 21 градусами для обычной квартиры (с некоторыми допустимыми отклонениями). Причем для домов с низким потреблением энергии этот показатель оказался ниже, чем для обычного жилья, и составляет 19-20 градусов, отмечает газета SonntagsZeitung.
Вопрос в том, будут ли жильцы иметь право на компенсацию, если арендодатели уменьшат температуру отопления по требованию властей. Среди специалистов единого мнения нет. Не уверены, судя по всему, даже юристы, готовившие проект указа. В пояснениях они отметили, что в швейцарской арендной практике временное снижение температуры примерно на 3 градуса все еще может считаться допустимым, но ясность в этом вопросе могут обеспечить только суды.
Добавим, что Ассоциация квартиросъемщиков также раскритиковала «правило о 19 градусах», потому что его нельзя назвать приемлемым, по крайней мере, для пожилых и больных людей. Живущим дома пожилым людям придется мириться с более низкими температурами, чем тем, кто проживает в домах престарелых, на которые действие постановления не будет распространяться. В общем, казус оказался редким примером того, когда арендодатели и арендаторы согласны друг с другом: по мнению обеих сторон, практическая реализация официального распоряжения о минимальной температуре в жилых помещениях вряд ли возможна.
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