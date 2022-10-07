Этой зимой жителям Швейцарии придется одеваться теплее, даже сидя дома. И дело не только в том, что многие таким образом захотят сэкономить на растущей коммунальной плате. Как уже рассказывала Наша Газета, в случае дефицита энергоносителей власти могут принять меры экономии, пакет которых недавно был вынесен на обсуждение. Одно из ограничений предусматривает, что температура воздуха в домах с газовым отоплением не должна превышать 19 градусов. Подобная мера может затронуть огромное количество квартиросъемщиков, ведь более половины жилых помещений в Швейцарии отапливаются газом.

Швейцарская ассоциация специалистов по недвижимости (SVIT) опасается, что арендодатели столкнутся с лавиной жалоб и судебных исков в случае вступления постановления в силу. Дело в том, что, согласно швейцарскому праву, слишком холодная квартира считается дефектом, как и, например, стены в пятнах, неработающий лифт в высотном доме или шум от ремонтных работ в соседней квартире. В таких случаях жильцы могут потребовать снижения арендной платы. Так, по информации Ассоциации квартиросъемщиков, при температуре в комнате от 16 до 18 градусов можно ожидать снижения арендной платы примерно на 20%.

Какая же температура в жилых помещениях считается минимально допустимой? Как сообщает Le Matin Dimanche, в качестве ориентира обычно используется постановление Федерального суда от 2017 года, согласно которому нормой признана температура между 20 и 21 градусами для обычной квартиры (с некоторыми допустимыми отклонениями). Причем для домов с низким потреблением энергии этот показатель оказался ниже, чем для обычного жилья, и составляет 19-20 градусов, отмечает газета SonntagsZeitung.

Вопрос в том, будут ли жильцы иметь право на компенсацию, если арендодатели уменьшат температуру отопления по требованию властей. Среди специалистов единого мнения нет. Не уверены, судя по всему, даже юристы, готовившие проект указа. В пояснениях они отметили, что в швейцарской арендной практике временное снижение температуры примерно на 3 градуса все еще может считаться допустимым, но ясность в этом вопросе могут обеспечить только суды.

Такая размытая формулировка не устраивает SVIT: организация опубликовала заявление , в котором призвала Федеральный совет внести определенность в этот вопрос. Прежде всего, ассоциация выступает за то, чтобы температура в 19 градусов не квалифицировалась однозначно как недостаток в соответствии с арендным законодательством. SVIT также задается вопросом о том, как именно будет измеряться температура. Очевидно, что у пола холоднее, чем непосредственно под потолком, а в спальне или гостиной теплее, чем в ванной комнате, поэтому в постановлении должны быть указаны используемый метод, устройство, высота и продолжительность измерения температуры, а также то, в каких помещениях и кем должна проводиться процедура.

Добавим, что Ассоциация квартиросъемщиков также раскритиковала «правило о 19 градусах», потому что его нельзя назвать приемлемым, по крайней мере, для пожилых и больных людей. Живущим дома пожилым людям придется мириться с более низкими температурами, чем тем, кто проживает в домах престарелых, на которые действие постановления не будет распространяться. В общем, казус оказался редким примером того, когда арендодатели и арендаторы согласны друг с другом: по мнению обеих сторон, практическая реализация официального распоряжения о минимальной температуре в жилых помещениях вряд ли возможна.